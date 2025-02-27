Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным - 27.02.2025 Украина.ру
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Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным
Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным - 27.02.2025 Украина.ру
Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным
Украинские командиры дают приказы своим военным вернуться на позиции под обстрелы ВС РФ, зная, что их там ждет верная гибель. Этот факт подтвердил перехваченный диалог ВСУ, который в своем телеграм-канале опубликовала 51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ
2025-02-27T10:55
2025-02-27T10:55
россия
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
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На аудиозаписи слышно, как командование ВСУ пытается узнать об обстановке на позиции под Красноармейском (украинское название города - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), на что военные из украинского подразделения отвечают, что отошли оттуда ввиду начала артиллерийского обстрела. Командир возмущается и требует от военных вернуться под обстрел и удерживать позиции, несмотря на то что исход ситуации очевиден.Сейчас ВС РФ "разрезают" оборону ВСУ под Красноармейском. В четверг, 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ контратаковать на Красноармейском, а также Селидовском и Дзержинском направлениях в Донбассе.Накануне мэр пока еще подконтрольного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией."Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.И это не первый раз, когда украинское командование до последнего не дает своим военным команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.Так или иначе, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, переговоры

Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным

10:55 27.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийская армия освободила Дзержинск в ДНР
Российская армия освободила Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские командиры дают приказы своим военным вернуться на позиции под обстрелы ВС РФ, зная, что их там ждет верная гибель. Этот факт подтвердил перехваченный диалог ВСУ, который в своем телеграм-канале опубликовала 51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ
На аудиозаписи слышно, как командование ВСУ пытается узнать об обстановке на позиции под Красноармейском (украинское название города - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), на что военные из украинского подразделения отвечают, что отошли оттуда ввиду начала артиллерийского обстрела. Командир возмущается и требует от военных вернуться под обстрел и удерживать позиции, несмотря на то что исход ситуации очевиден.
Сейчас ВС РФ "разрезают" оборону ВСУ под Красноармейском. В четверг, 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ контратаковать на Красноармейском, а также Селидовском и Дзержинском направлениях в Донбассе.
Накануне мэр пока еще подконтрольного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией.
"Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.
И это не первый раз, когда украинское командование до последнего не дает своим военным команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.
Так или иначе, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украиныпереговоры
 
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