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Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным
Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным - 27.02.2025 Украина.ру
Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным
Украинские командиры дают приказы своим военным вернуться на позиции под обстрелы ВС РФ, зная, что их там ждет верная гибель. Этот факт подтвердил перехваченный диалог ВСУ, который в своем телеграм-канале опубликовала 51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ
2025-02-27T10:55
2025-02-27T10:55
2025-02-27T10:55
россия
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
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На аудиозаписи слышно, как командование ВСУ пытается узнать об обстановке на позиции под Красноармейском (украинское название города - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), на что военные из украинского подразделения отвечают, что отошли оттуда ввиду начала артиллерийского обстрела. Командир возмущается и требует от военных вернуться под обстрел и удерживать позиции, несмотря на то что исход ситуации очевиден.Сейчас ВС РФ "разрезают" оборону ВСУ под Красноармейском. В четверг, 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ контратаковать на Красноармейском, а также Селидовском и Дзержинском направлениях в Донбассе.Накануне мэр пока еще подконтрольного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией."Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.И это не первый раз, когда украинское командование до последнего не дает своим военным команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.Так или иначе, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры
Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным
Украинские командиры дают приказы своим военным вернуться на позиции под обстрелы ВС РФ, зная, что их там ждет верная гибель. Этот факт подтвердил перехваченный диалог ВСУ, который в своем телеграм-канале опубликовала 51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ
На аудиозаписи слышно, как командование ВСУ пытается узнать об обстановке на позиции под Красноармейском (украинское название города - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), на что военные из украинского подразделения отвечают, что отошли оттуда ввиду начала артиллерийского обстрела. Командир возмущается и требует от военных вернуться под обстрел и удерживать позиции, несмотря на то что исход ситуации очевиден.
Сейчас ВС РФ "разрезают" оборону ВСУ под Красноармейском. В четверг, 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин
отметил, что российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ контратаковать на Красноармейском, а также Селидовском и Дзержинском направлениях в Донбассе
.
Накануне мэр пока еще подконтрольного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился
к Владимиру Зеленскому
, заявив, что Киеву
пора заключить мир с Россией.
"Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.
И это не первый раз, когда украинское командование до последнего не дает своим военным команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.
Так или иначе, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.