https://ukraina.ru/20250227/1061394118.html

Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным

Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным - 27.02.2025 Украина.ру

Перехваченные переговоры ВСУ показали истинное отношения украинского командования к своим военным

Украинские командиры дают приказы своим военным вернуться на позиции под обстрелы ВС РФ, зная, что их там ждет верная гибель. Этот факт подтвердил перехваченный диалог ВСУ, который в своем телеграм-канале опубликовала 51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ

2025-02-27T10:55

2025-02-27T10:55

2025-02-27T10:55

россия

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

переговоры

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На аудиозаписи слышно, как командование ВСУ пытается узнать об обстановке на позиции под Красноармейском (украинское название города - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), на что военные из украинского подразделения отвечают, что отошли оттуда ввиду начала артиллерийского обстрела. Командир возмущается и требует от военных вернуться под обстрел и удерживать позиции, несмотря на то что исход ситуации очевиден.Сейчас ВС РФ "разрезают" оборону ВСУ под Красноармейском. В четверг, 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские вооруженные силы пресекают попытки ВСУ контратаковать на Красноармейском, а также Селидовском и Дзержинском направлениях в Донбассе.Накануне мэр пока еще подконтрольного ВСУ Красноармейска Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией."Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.И это не первый раз, когда украинское командование до последнего не дает своим военным команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.Так или иначе, с приходом Дональда Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.

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россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры