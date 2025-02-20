Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press - 20.02.2025 Украина.ру
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Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press
Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press - 20.02.2025 Украина.ру
Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press
В качестве одной из целей СВО российским руководством было заявлено недопущение членства Украины в НАТО. И прошедшие в Эр-Рияде переговоры продемонстрировали, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению этой задачи. Об этом написало американское издание Associated Press (AP)
2025-02-20T10:44
2025-02-20T10:44
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В статье также отмечается, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.На фоне переговоров России и США многие задались вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией? Телеграм-канал "Донбасс решает" написал, что "многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев", что понятно из картины, сложившейся на поле боя.Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал."Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля. Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2025 года.О первых результатах первых переговоров России и США - в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
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Новости, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, НАТО, ЕС, ЛДПР, СВО

Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press

10:44 20.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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В качестве одной из целей СВО российским руководством было заявлено недопущение членства Украины в НАТО. И прошедшие в Эр-Рияде переговоры продемонстрировали, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению этой задачи. Об этом написало американское издание Associated Press (AP)
"Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - говорится в материале.
В статье также отмечается, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".
В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.
На фоне переговоров России и США многие задались вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией? Телеграм-канал "Донбасс решает" написал, что "многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев", что понятно из картины, сложившейся на поле боя.
Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал.
"Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь еще два срока, зять еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.
Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля. Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2025 года.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2024
19 декабря 2024, 16:02
Путин раскрыл секрет пророчеств ЖириновскогоВ ходе "Прямой линии-2024" президента РФ Владимира Путина спросили о предсказаниях умершего в 2022 году лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава государства уверен, что никакого секрета у Жириновского не было
О первых результатах первых переговоров России и США - в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
 
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Заголовок открываемого материала
10:44Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press
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