Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press
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В качестве одной из целей СВО российским руководством было заявлено недопущение членства Украины в НАТО. И прошедшие в Эр-Рияде переговоры продемонстрировали, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению этой задачи. Об этом написало американское издание Associated Press (AP)
"Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - говорится в материале.
В статье также отмечается, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".
В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.
На фоне переговоров России и США многие задались вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией? Телеграм-канал "Донбасс решает" написал, что "многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев", что понятно из картины, сложившейся на поле боя.
Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал.
"Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.
Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля. Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2025 года.
О первых результатах первых переговоров России и США - в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.