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"Заключайте мир и дайте людям пожить": мэр окруженного Красноармейска по-русски обратился к Зеленскому

"Заключайте мир и дайте людям пожить": мэр окруженного Красноармейска по-русски обратился к Зеленскому - 26.02.2025 Украина.ру

"Заключайте мир и дайте людям пожить": мэр окруженного Красноармейска по-русски обратился к Зеленскому

Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией

2025-02-26T11:19

2025-02-26T11:19

2025-02-26T11:19

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Опыт освобождения предыдущих крупных населенных пунктов показал, что украинское командование до последнего не дает своим вооруженным силам команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.Так или иначе, с приходом Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, накануне полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога отметил, что горячая фаза конфликта сходит на нет, и к весне текущего года можно ожидать ее постепенное сворачивание. Однако он оговорился, что сама "война Запада" против России и попытки развалить страну "не закончатся никогда".Тем временем президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Марко Рубио разошлись в показаниях. Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.Параллельно на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.Подробности этой истории - в материале "Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО. Также на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.

россия

донецкая народная республика

киев

покровск/красноармейск

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новости, россия, донецкая народная республика, киев, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, покровск/красноармейск, мэр