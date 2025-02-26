"Заключайте мир и дайте людям пожить": мэр окруженного Красноармейска по-русски обратился к Зеленскому
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Мэр подконтрольного ВСУ Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) Руслан Требушкин в своих соцсетях по-русски обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что Киеву пора заключить мир с Россией
"Общаясь с жителями, я от всех слышу: "мира, мира, мира". Люди не хотят воевать, они устали. Люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить", - написал Требушкин.
Опыт освобождения предыдущих крупных населенных пунктов показал, что украинское командование до последнего не дает своим вооруженным силам команду на отступление, даже если очевидно, что город уже потерян. Результат: большие потери среди солдат ВСУ и серьезные повреждения городской инфраструктуры.
Так или иначе, с приходом Трампа к власти в Белом доме, в общественном пространстве все чаще стали звучать предположения о скором завершении СВО. В частности, накануне полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога отметил, что горячая фаза конфликта сходит на нет, и к весне текущего года можно ожидать ее постепенное сворачивание. Однако он оговорился, что сама "война Запада" против России и попытки развалить страну "не закончатся никогда".
Тем временем президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Марко Рубио разошлись в показаниях. Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.
Параллельно на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.
Подробности этой истории - в материале "Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО. Также на прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.