Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT - 13.02.2025 Украина.ру
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Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT - 13.02.2025 Украина.ру
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
Падение горящего объекта зафиксировали в белорусском городе Гомеле. Об этом 13 февраля сообщает RT.
2025-02-13T09:41
2025-02-13T09:41
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"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов. Эта информация не подтверждена — официальных комментариев пока не было. В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", - сказано в публикации.Там также отмечено, что эта информация пока не подтверждена. В октябре Александр Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников.Гомельская область является приграничной. После начала СВО украинско-белорусская граница перекрыта и заминирована. Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, rt, дроны, бпла, сво
Новости, Украина, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, RT, дроны, БПЛА, СВО

Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT

09:41 13.02.2025
 
© RT на русском / Telegram
© RT на русском / Telegram
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Падение горящего объекта зафиксировали в белорусском городе Гомеле. Об этом 13 февраля сообщает RT.
"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов. Эта информация не подтверждена — официальных комментариев пока не было. В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что эта информация пока не подтверждена. В октябре Александр Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников.
Гомельская область является приграничной. После начала СВО украинско-белорусская граница перекрыта и заминирована.
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
НовостиУкраинаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампВладимир ПутинRTдроныБПЛАСВО
 
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