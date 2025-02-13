https://ukraina.ru/20250213/1061039158.html
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT - 13.02.2025 Украина.ру
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
Падение горящего объекта зафиксировали в белорусском городе Гомеле. Об этом 13 февраля сообщает RT.
2025-02-13T09:41
2025-02-13T09:41
2025-02-13T09:41
новости
украина
александр лукашенко
дональд трамп
владимир путин
rt
дроны
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061039295_0:73:863:558_1920x0_80_0_0_445757a827ec643211ea78665bea4e9c.jpg.webp
"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов. Эта информация не подтверждена — официальных комментариев пока не было. В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", - сказано в публикации.Там также отмечено, что эта информация пока не подтверждена. В октябре Александр Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников.Гомельская область является приграничной. После начала СВО украинско-белорусская граница перекрыта и заминирована. Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061039295_13:0:852:629_1920x0_80_0_0_81483e983444ef668bdad8dd8af5e106.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, rt, дроны, бпла, сво
Новости, Украина, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, RT, дроны, БПЛА, СВО
Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
Падение горящего объекта зафиксировали в белорусском городе Гомеле. Об этом 13 февраля сообщает RT.
"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов. Эта информация не подтверждена — официальных комментариев пока не было. В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что эта информация пока не подтверждена. В октябре Александр Лукашенко
разрешил применять оружие против беспилотников.
Гомельская область является приграничной. После начала СВО украинско-белорусская граница перекрыта и заминирована.