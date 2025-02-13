https://ukraina.ru/20250213/1061039158.html

Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT

Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT - 13.02.2025 Украина.ру

Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT

Падение горящего объекта зафиксировали в белорусском городе Гомеле. Об этом 13 февраля сообщает RT.

2025-02-13T09:41

2025-02-13T09:41

2025-02-13T09:41

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"В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов. Эта информация не подтверждена — официальных комментариев пока не было. В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", - сказано в публикации.Там также отмечено, что эта информация пока не подтверждена. В октябре Александр Лукашенко разрешил применять оружие против беспилотников.Гомельская область является приграничной. После начала СВО украинско-белорусская граница перекрыта и заминирована. Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, rt, дроны, бпла, сво