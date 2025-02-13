https://ukraina.ru/20250213/1061038514.html

Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру

Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко украинские власти ввели санкции

2025-02-13T09:28

2025-02-13T09:28

2025-02-13T09:29

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О переговорах с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Media."У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп.Он заявил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам."Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твёрдо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом, но она все-таки произошла, поэтому ей нужно положить конец. Больше нельзя терять жизни!" — отметил Трамп.Он также поблагодарил Путина "за его время и усилия в связи с этим звонком, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля". По словам Трампа, он верит, что эти усилия приведут к успешному завершению в скором времени.Позднее появилось официальное сообщение Кремля. Там отмечалось, что Путин и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости."Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", — указывалось в сообщении Кремля.Также в ходе беседы затронули темы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики."Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч", — отмечалось в сообщении.Позднее Трамп в соцсети рассказал уже о разговоре с Владимиром Зеленским."Я только что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но в основном предстоящую встречу, которая запланирована на пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что итоги этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям. Боже, благослови народы России и Украины!" — отметил Трамп.Сам Зеленский прокомментировал разговор с Трампом в своей манере."Очень предметные переговоры с Соединёнными Штатами Америки. Был разговор с президентом Трампом – хороший разговор, подробный, я благодарен президенту Трампу за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Продолжительный разговор. Мы обсудили многие нюансы – дипломатические, военные, экономические, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что сил Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнёрами дожать Россию и Путина к миру", — отметил Зеленский.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о начале работы команд над вопросом "справедливого окончания войны".Однако реальные настроения на Украине близки к панике, сообщила корреспондент издание The Times Кэтрин Филп."На Украине и в Киеве, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать её Украине, а не вовлекать её напрямую", — сообщила журналистка.Позднее Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии."Мы считаем, что Саудовская Аравия станет хорошим местом для первой встречи. Вероятно, сначала состоится первая встреча, а затем посмотрим, что можно сделать для второй", — отметил Трамп.Он также указал на то, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского.При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США предложение о проведении саммита Трампа и Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официально Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное".Взялись за ПорошенкоНа Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Последний заявил, что для него это не стало неожиданностью."У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны. Он уже победил Путина, укрепил международную коалицию, обеспечил армию всем необходимым, преодолел коррупцию и ищет, куда бы ещё приложить свои выдающиеся полководческие таланты, открывая второй фронт против государства, начиная внутренние политические чистки", — едко прокомментировал Порошенко инициативу украинских властей.Он заявил, что Зеленский "нанёс колоссальный удар по внутреннему единству". И напомнил, что с февраля 2022 года политсила Порошенко отказалась от внутриполитической борьбы."Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него (Зеленского — Ред.).Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что "иначе не за что будет строить дороги". Ответственность за то, что в течение пяти месяцев перед вторжением игнорировал все разведывательные данные союзников о неизбежном вторжении, не готовился к войне сам, не готовил армию и страну, скрывал от народа информацию, касающуюся безопасности всех и каждого. Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупция на большой крови", — подчеркнул Порошенко.По его словам, Зеленский ищет "на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки"."Поэтому он решил кампанию обвинений в адрес западных партнёров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак. Конец шестого года президентства – время отчитываться за себя, а не валить всё на предшественника. Вопросов предостаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", — подытожил Порошенко.На Украине введение санкций в отношении Порошенко уже расценили как подготовку Зеленского к выборам, на которых настаивают Соединённые Штаты Америки. При этом многие сомневаются, что такая тактика поможет Зеленскому. Напротив, это может ещё сильнее расколоть страну.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250212/1061031506.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, цру, офис президента, the times