Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру
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Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру
Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко украинские власти ввели санкции
2025-02-13T09:28
2025-02-13T09:29
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
россия
сша
украина
цру
офис президента
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О переговорах с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Media."У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп.Он заявил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам."Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твёрдо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом, но она все-таки произошла, поэтому ей нужно положить конец. Больше нельзя терять жизни!" — отметил Трамп.Он также поблагодарил Путина "за его время и усилия в связи с этим звонком, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля". По словам Трампа, он верит, что эти усилия приведут к успешному завершению в скором времени.Позднее появилось официальное сообщение Кремля. Там отмечалось, что Путин и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости."Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", — указывалось в сообщении Кремля.Также в ходе беседы затронули темы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики."Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч", — отмечалось в сообщении.Позднее Трамп в соцсети рассказал уже о разговоре с Владимиром Зеленским."Я только что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но в основном предстоящую встречу, которая запланирована на пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что итоги этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям. Боже, благослови народы России и Украины!" — отметил Трамп.Сам Зеленский прокомментировал разговор с Трампом в своей манере."Очень предметные переговоры с Соединёнными Штатами Америки. Был разговор с президентом Трампом – хороший разговор, подробный, я благодарен президенту Трампу за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Продолжительный разговор. Мы обсудили многие нюансы – дипломатические, военные, экономические, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что сил Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнёрами дожать Россию и Путина к миру", — отметил Зеленский.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о начале работы команд над вопросом "справедливого окончания войны".Однако реальные настроения на Украине близки к панике, сообщила корреспондент издание The Times Кэтрин Филп."На Украине и в Киеве, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать её Украине, а не вовлекать её напрямую", — сообщила журналистка.Позднее Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии."Мы считаем, что Саудовская Аравия станет хорошим местом для первой встречи. Вероятно, сначала состоится первая встреча, а затем посмотрим, что можно сделать для второй", — отметил Трамп.Он также указал на то, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского.При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США предложение о проведении саммита Трампа и Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официально Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное".Взялись за ПорошенкоНа Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Последний заявил, что для него это не стало неожиданностью."У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны. Он уже победил Путина, укрепил международную коалицию, обеспечил армию всем необходимым, преодолел коррупцию и ищет, куда бы ещё приложить свои выдающиеся полководческие таланты, открывая второй фронт против государства, начиная внутренние политические чистки", — едко прокомментировал Порошенко инициативу украинских властей.Он заявил, что Зеленский "нанёс колоссальный удар по внутреннему единству". И напомнил, что с февраля 2022 года политсила Порошенко отказалась от внутриполитической борьбы."Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него (Зеленского — Ред.).Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что "иначе не за что будет строить дороги". Ответственность за то, что в течение пяти месяцев перед вторжением игнорировал все разведывательные данные союзников о неизбежном вторжении, не готовился к войне сам, не готовил армию и страну, скрывал от народа информацию, касающуюся безопасности всех и каждого. Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупция на большой крови", — подчеркнул Порошенко.По его словам, Зеленский ищет "на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки"."Поэтому он решил кампанию обвинений в адрес западных партнёров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак. Конец шестого года президентства – время отчитываться за себя, а не валить всё на предшественника. Вопросов предостаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", — подытожил Порошенко.На Украине введение санкций в отношении Порошенко уже расценили как подготовку Зеленского к выборам, на которых настаивают Соединённые Штаты Америки. При этом многие сомневаются, что такая тактика поможет Зеленскому. Напротив, это может ещё сильнее расколоть страну.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250212/1061031506.html
https://ukraina.ru/20250212/1061013592.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, цру, офис президента, the times
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, ЦРУ, Офис президента, The Times

Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

09:28 13.02.2025 (обновлено: 09:29 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. В отношении пятого президента Украины Петра Порошенко украинские власти ввели санкции
О переговорах с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Media.
"У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много! Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп.
Он заявил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам.
"Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твёрдо уверен, будут успешными. Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом, но она все-таки произошла, поэтому ей нужно положить конец. Больше нельзя терять жизни!" — отметил Трамп.
Он также поблагодарил Путина "за его время и усилия в связи с этим звонком, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля". По словам Трампа, он верит, что эти усилия приведут к успешному завершению в скором времени.
Позднее появилось официальное сообщение Кремля. Там отмечалось, что Путин и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости.
"Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", — указывалось в сообщении Кремля.
Также в ходе беседы затронули темы ближневосточного урегулирования, иранскую ядерную программу, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
"Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч", — отмечалось в сообщении.
Вчера, 19:28
Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраляКиев предлагает США расплатиться редкоземельными металлами, фактически находящимися на освобождённых российских территориях. Заседание группы по вооружению Украины в формате "Рамштайн" не вызвало восторгов в Киеве. Президенты США и России обсуждают Украину без Зеленского и ЕС
Позднее Трамп в соцсети рассказал уже о разговоре с Владимиром Зеленским.
"Я только что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но в основном предстоящую встречу, которая запланирована на пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что итоги этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям. Боже, благослови народы России и Украины!" — отметил Трамп.
Сам Зеленский прокомментировал разговор с Трампом в своей манере.
"Очень предметные переговоры с Соединёнными Штатами Америки. Был разговор с президентом Трампом – хороший разговор, подробный, я благодарен президенту Трампу за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Продолжительный разговор. Мы обсудили многие нюансы – дипломатические, военные, экономические, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что сил Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнёрами дожать Россию и Путина к миру", — отметил Зеленский.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о начале работы команд над вопросом "справедливого окончания войны".
Однако реальные настроения на Украине близки к панике, сообщила корреспондент издание The Times Кэтрин Филп.
"На Украине и в Киеве, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать её Украине, а не вовлекать её напрямую", — сообщила журналистка.
Позднее Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии.
"Мы считаем, что Саудовская Аравия станет хорошим местом для первой встречи. Вероятно, сначала состоится первая встреча, а затем посмотрим, что можно сделать для второй", — отметил Трамп.
Он также указал на то, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского.
При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников направили команде президента США предложение о проведении саммита Трампа и Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине. Официально Белый дом не стал подтверждать изданию, получил ли он от Китая такое предложение, но в любом случае отклонил его как "совершенно нежизнеспособное".
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 13:00
Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраляРоссийские войска ударили по столице Украины; Владимир Зеленский угодил в скандал, так как отступил от своего решения по поводу мобилизации молодых граждан страны; Минобороны РФ опубликовало сводку, подсчитав потери ВСУ на сегодняшний день
Взялись за Порошенко
На Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Последний заявил, что для него это не стало неожиданностью.
"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны. Он уже победил Путина, укрепил международную коалицию, обеспечил армию всем необходимым, преодолел коррупцию и ищет, куда бы ещё приложить свои выдающиеся полководческие таланты, открывая второй фронт против государства, начиная внутренние политические чистки", — едко прокомментировал Порошенко инициативу украинских властей.
Он заявил, что Зеленский "нанёс колоссальный удар по внутреннему единству". И напомнил, что с февраля 2022 года политсила Порошенко отказалась от внутриполитической борьбы.
"Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него (Зеленского — Ред.).Ответственность за то, что первые три года президентства он полностью игнорировал проблемы армии, потому что "иначе не за что будет строить дороги". Ответственность за то, что в течение пяти месяцев перед вторжением игнорировал все разведывательные данные союзников о неизбежном вторжении, не готовился к войне сам, не готовил армию и страну, скрывал от народа информацию, касающуюся безопасности всех и каждого. Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупция на большой крови", — подчеркнул Порошенко.
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Вчера, 09:00
Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраляРоссийские политики ответили на заявление Зеленского об обмене территориями. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп увидел "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта
По его словам, Зеленский ищет "на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".
"Поэтому он решил кампанию обвинений в адрес западных партнёров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак. Конец шестого года президентства – время отчитываться за себя, а не валить всё на предшественника. Вопросов предостаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", — подытожил Порошенко.
На Украине введение санкций в отношении Порошенко уже расценили как подготовку Зеленского к выборам, на которых настаивают Соединённые Штаты Америки. При этом многие сомневаются, что такая тактика поможет Зеленскому. Напротив, это может ещё сильнее расколоть страну.
Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте".
 
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаЦРУОфис президентаThe Times
 
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Заголовок открываемого материала
10:51"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
10:33ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины
10:19"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
09:57ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ
09:50Президент Венесуэлы выразил надежду на развитие многополярности в мире после разговора Путина и Трампа
09:41Жители белорусского Гомеля засняли падение неизвестного горящего объекта – RT
09:28Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
09:20Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal
08:54Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
08:27ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg
08:06Главное за ночь 13 февраля
07:55Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина
07:34Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
07:16Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
07:00Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть
06:56"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны
06:46Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом
06:25Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину
06:23Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов
06:15Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте
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