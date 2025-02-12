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Госсекретарь США не видит конца СВО
Госсекретарь США не видит конца СВО - 12.02.2025 Украина.ру
Госсекретарь США не видит конца СВО
Работы по урегулированию украинской проблемы много и сроки окончания этого процесса никто сейчас не может определить. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава дипломатии США Марко Рубио.
2025-02-12T13:01
2025-02-12T13:01
2025-02-12T13:01
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Глава американского Госдепа затруднился в ответе на вопрос о сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, в этом деле "много работы", причём "тяжёлой работы" и следует ещё много и "упорно потрудиться".Он также отметил, что нынешняя администрация Белого дома желает увидеть завершение конфликта на Украине "как можно скорее".Рубио напомнил, что Дональд Трамп на посту президента США назвал урегулирование украинской проблемы своим приоритетом. Он также отметил, что в интересах Вашингтона выйти на такое решение, чтобы после переговоров был достигнут мир без вриска возобновления вооружённого конфликта, а "Украина сохранилась как суверенная и независимая страна".По информации Wall Street Journal, Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил 6 февраля, что план урегулирования конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Он также заявил, что только Трамп может представить этот план и только нынешний президент США может проложить конец украинскому конфликту. В предвыборный период Трамп заявлял о своей готовности покончить с конфликтом на Украине за сутки.Тем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, марко рубио, кит келлог, cnn, переговоры, сво, дипломатия, госдеп сша
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Марко Рубио, Кит Келлог, CNN, переговоры, СВО, дипломатия, Госдеп США
Госсекретарь США не видит конца СВО
Работы по урегулированию украинской проблемы много и сроки окончания этого процесса никто сейчас не может определить. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава дипломатии США Марко Рубио.
Глава американского Госдепа затруднился в ответе на вопрос о сроках окончания конфликта на Украине. По его словам, в этом деле "много работы", причём "тяжёлой работы" и следует ещё много и "упорно потрудиться".
"Не думаю, что кто-либо может назвать срок или дату. Это трудно, это конфликт, который продолжается два года. Очевидно, что существует множество сложностей, поэтому я совсем бы не хотел привязывать срок", - сказал Рубио.
Он также отметил, что нынешняя администрация Белого дома желает увидеть завершение конфликта на Украине "как можно скорее".
Рубио напомнил, что Дональд Трамп
на посту президента США назвал урегулирование украинской проблемы своим приоритетом. Он также отметил, что в интересах Вашингтона
выйти на такое решение, чтобы после переговоров был достигнут мир без вриска возобновления вооружённого конфликта, а "Украина сохранилась как суверенная и независимая страна".
По информации Wall Street Journal, Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу
добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил 6 февраля, что план урегулирования конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Он также заявил, что только Трамп может представить этот план и только нынешний президент США
может проложить конец украинскому конфликту. В предвыборный период Трамп заявлял о своей готовности покончить с конфликтом на Украине за сутки.