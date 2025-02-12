Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы" - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061010952.html
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы" - 12.02.2025 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
Переговоры с Россией возможны с "позиции силы". Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.
2025-02-12T11:44
2025-02-12T11:44
новости
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
the guardian
ес
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061010835_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_34b87822b7c413835f1331b2fd3b1d15.jpg
Накануне президент США заявил о заинтересованности получения от Украины редкоземельных металлов как плате за продолжение помощи Вашингтона Киеву. Дональд Трамп также констатировал успешный запуск переговорного процесса, который поможет остановить вооружённый конфликт на Украине.В интервью британской газете Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Он отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности, и таковые может ему предоставить не ЕС, а только США и взамен американские компании получат выгодные контракты на Украине.Также в интервью Зеленский заявил о намерении встретиться с членами команды Трампа и сенаторами США для обсуждения переговорной позиции. По словам украинского политика, "пока нет даты" встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над подготовкой такой встречи.Он также отметил, что предложил Трампу идею оплаты помощи США украинскими редкоземельными металлами ещё в сентябре, когда они встречались в Нью-Йорке. Теперь он намерен вернуться к ней с "более подробным планом" относительно возможностей для американских компаний - как в восстановлении послевоенной Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.Оно также отметило, что интервью 10 февраля Зеленский дал "​​в роскошно украшенной комнате внутри надежно укрепленного административного здания в центре Киева".Также издание напомнило цитату Трампа в интервью Fox News, которое транслировалось поздно вечером в понедельник – после того, как Зеленский дал интервью The Guardian. Трамп сказал, что США за последние годы потратили сотни миллиардов долларов на Украину, которая снова может стать частью России. Поэтому с украинским руководством надо заключить сделку, чтобы вложения США вернулись, и в Киеве к ней готовы, говорил Трамп. Зеленский заметил, что очень важно, чтобы президент США первую встречу провёл с украинской стороной, а не с российской. И если дело дойдёт до обсуждения обмена территориями, в том числе захваченной украинской армией Курской области, то Зеленский к этому готовМосква отреагировала на заявления Зеленского об обмене территориями и переговоров с позиции силы. Подробности в публикации "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
https://ukraina.ru/20250211/1060985107.html
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061010835_152:0:1672:1140_1920x0_80_0_0_b07b374d52eef18d469c7d43db66e7d5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, the guardian, ес, fox news, сво, обмен, новые регионы
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, The Guardian, ЕС, Fox News, СВО, обмен, Новые регионы

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"

11:44 12.02.2025
 
© Julia Kochetova/The Guardian
© Julia Kochetova/The Guardian
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры с Россией возможны с "позиции силы". Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.
Накануне президент США заявил о заинтересованности получения от Украины редкоземельных металлов как плате за продолжение помощи Вашингтона Киеву. Дональд Трамп также констатировал успешный запуск переговорного процесса, который поможет остановить вооружённый конфликт на Украине.
В интервью британской газете Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Он отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности, и таковые может ему предоставить не ЕС, а только США и взамен американские компании получат выгодные контракты на Украине.
"Зеленский заявил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с "позиции силы", и сказал, что предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные уступки, чтобы попытаться привлечь Трампа на свою сторону", - сообщило британское издание.
Также в интервью Зеленский заявил о намерении встретиться с членами команды Трампа и сенаторами США для обсуждения переговорной позиции. По словам украинского политика, "пока нет даты" встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над подготовкой такой встречи.
"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы будем готовы, я готов", — сказал Зеленский.
Он также отметил, что предложил Трампу идею оплаты помощи США украинскими редкоземельными металлами ещё в сентябре, когда они встречались в Нью-Йорке. Теперь он намерен вернуться к ней с "более подробным планом" относительно возможностей для американских компаний - как в восстановлении послевоенной Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.
"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах… Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, для инвестирования в них… Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль", - процитировало Зеленского британское издание.
Оно также отметило, что интервью 10 февраля Зеленский дал "​​в роскошно украшенной комнате внутри надежно укрепленного административного здания в центре Киева".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Вчера, 13:30
Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России
Также издание напомнило цитату Трампа в интервью Fox News, которое транслировалось поздно вечером в понедельник – после того, как Зеленский дал интервью The Guardian. Трамп сказал, что США за последние годы потратили сотни миллиардов долларов на Украину, которая снова может стать частью России. Поэтому с украинским руководством надо заключить сделку, чтобы вложения США вернулись, и в Киеве к ней готовы, говорил Трамп.

"Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку, они могут быть русскими в один прекрасный день, они могут не быть русскими в один прекрасный день, но у нас будут все эти деньги там, и я сказал, что хочу их вернуть", — процитировало Трампа британское издание.

Зеленский заметил, что очень важно, чтобы президент США первую встречу провёл с украинской стороной, а не с российской. И если дело дойдёт до обсуждения обмена территориями, в том числе захваченной украинской армией Курской области, то Зеленский к этому готов
Москва отреагировала на заявления Зеленского об обмене территориями и переговоров с позиции силы. Подробности в публикации "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинThe GuardianЕСFox NewsСВОобменНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ
13:36Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:24"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
13:11"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой
13:08Шойгу высказался о нововведениях Трампа
13:04Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих
13:01Госсекретарь США не видит конца СВО
13:00Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:58Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
12:47После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"
12:33"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
12:27Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:06Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
11:58"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:49Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
11:49Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
11:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
11:32Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
11:17Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
11:17Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Лента новостейМолния