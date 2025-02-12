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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы" - 12.02.2025 Украина.ру

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"

Переговоры с Россией возможны с "позиции силы". Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.

2025-02-12T11:44

2025-02-12T11:44

2025-02-12T11:44

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Накануне президент США заявил о заинтересованности получения от Украины редкоземельных металлов как плате за продолжение помощи Вашингтона Киеву. Дональд Трамп также констатировал успешный запуск переговорного процесса, который поможет остановить вооружённый конфликт на Украине.В интервью британской газете Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Он отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности, и таковые может ему предоставить не ЕС, а только США и взамен американские компании получат выгодные контракты на Украине.Также в интервью Зеленский заявил о намерении встретиться с членами команды Трампа и сенаторами США для обсуждения переговорной позиции. По словам украинского политика, "пока нет даты" встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над подготовкой такой встречи.Он также отметил, что предложил Трампу идею оплаты помощи США украинскими редкоземельными металлами ещё в сентябре, когда они встречались в Нью-Йорке. Теперь он намерен вернуться к ней с "более подробным планом" относительно возможностей для американских компаний - как в восстановлении послевоенной Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.Оно также отметило, что интервью 10 февраля Зеленский дал "​​в роскошно украшенной комнате внутри надежно укрепленного административного здания в центре Киева".Также издание напомнило цитату Трампа в интервью Fox News, которое транслировалось поздно вечером в понедельник – после того, как Зеленский дал интервью The Guardian. Трамп сказал, что США за последние годы потратили сотни миллиардов долларов на Украину, которая снова может стать частью России. Поэтому с украинским руководством надо заключить сделку, чтобы вложения США вернулись, и в Киеве к ней готовы, говорил Трамп. Зеленский заметил, что очень важно, чтобы президент США первую встречу провёл с украинской стороной, а не с российской. И если дело дойдёт до обсуждения обмена территориями, в том числе захваченной украинской армией Курской области, то Зеленский к этому готовМосква отреагировала на заявления Зеленского об обмене территориями и переговоров с позиции силы. Подробности в публикации "Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - Медведев

https://ukraina.ru/20250211/1060985107.html

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, the guardian, ес, fox news, сво, обмен, новые регионы