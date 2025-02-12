Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
© Julia Kochetova/The Guardian
© Julia Kochetova/The Guardian
Переговоры с Россией возможны с "позиции силы". Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.
Накануне президент США заявил о заинтересованности получения от Украины редкоземельных металлов как плате за продолжение помощи Вашингтона Киеву. Дональд Трамп также констатировал успешный запуск переговорного процесса, который поможет остановить вооружённый конфликт на Украине.
В интервью британской газете Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Он отметил, что Киеву нужны гарантии безопасности, и таковые может ему предоставить не ЕС, а только США и взамен американские компании получат выгодные контракты на Украине.
"Зеленский заявил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с "позиции силы", и сказал, что предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные уступки, чтобы попытаться привлечь Трампа на свою сторону", - сообщило британское издание.
Также в интервью Зеленский заявил о намерении встретиться с членами команды Трампа и сенаторами США для обсуждения переговорной позиции. По словам украинского политика, "пока нет даты" встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над подготовкой такой встречи.
"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы будем готовы, я готов", — сказал Зеленский.
Он также отметил, что предложил Трампу идею оплаты помощи США украинскими редкоземельными металлами ещё в сентябре, когда они встречались в Нью-Йорке. Теперь он намерен вернуться к ней с "более подробным планом" относительно возможностей для американских компаний - как в восстановлении послевоенной Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.
"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах… Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, для инвестирования в них… Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль", - процитировало Зеленского британское издание.
Оно также отметило, что интервью 10 февраля Зеленский дал "в роскошно украшенной комнате внутри надежно укрепленного административного здания в центре Киева".
Также издание напомнило цитату Трампа в интервью Fox News, которое транслировалось поздно вечером в понедельник – после того, как Зеленский дал интервью The Guardian. Трамп сказал, что США за последние годы потратили сотни миллиардов долларов на Украину, которая снова может стать частью России. Поэтому с украинским руководством надо заключить сделку, чтобы вложения США вернулись, и в Киеве к ней готовы, говорил Трамп.
"Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку, они могут быть русскими в один прекрасный день, они могут не быть русскими в один прекрасный день, но у нас будут все эти деньги там, и я сказал, что хочу их вернуть", — процитировало Трампа британское издание.
Зеленский заметил, что очень важно, чтобы президент США первую встречу провёл с украинской стороной, а не с российской. И если дело дойдёт до обсуждения обмена территориями, в том числе захваченной украинской армией Курской области, то Зеленский к этому готов
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