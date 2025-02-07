Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог - 07.02.2025 Украина.ру
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Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог
Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог - 07.02.2025 Украина.ру
Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог
Американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог, передает New York Post
2025-02-07T09:16
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По его мнению, усиление санкционного давления на РФ возможно.В этом же интервью Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон.Он также поделился, что вся администрация президента США участвует в обсуждениях урегулирования конфликта.Подробнее о Трампе - в материале Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Кит Келлог

Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог

09:16 07.02.2025 (обновлено: 09:45 07.02.2025)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог, передает New York Post
По его мнению, усиление санкционного давления на РФ возможно.
"Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.
В этом же интервью Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон.
Он также поделился, что вся администрация президента США участвует в обсуждениях урегулирования конфликта.
Подробнее о Трампе - в материале Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаДональд ТрампСШАКит Келлог
 
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