Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог
09:16 07.02.2025 (обновлено: 09:45 07.02.2025)
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог, передает New York Post
По его мнению, усиление санкционного давления на РФ возможно.
"Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.
В этом же интервью Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон.
Он также поделился, что вся администрация президента США участвует в обсуждениях урегулирования конфликта.
Подробнее о Трампе - в материале Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент на сайте Украина.ру.