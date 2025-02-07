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Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог

Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог - 07.02.2025 Украина.ру

Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог

Американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог, передает New York Post

2025-02-07T09:16

2025-02-07T09:16

2025-02-07T09:45

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По его мнению, усиление санкционного давления на РФ возможно.В этом же интервью Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон.Он также поделился, что вся администрация президента США участвует в обсуждениях урегулирования конфликта.Подробнее о Трампе - в материале Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, дональд трамп, сша, кит келлог