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Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент

Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент - 06.02.2025 Украина.ру

Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин на заседании законодательного органа заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу, передает The Hill

2025-02-06T10:17

2025-02-06T10:17

2025-02-06T10:58

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"Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния", - сказал Грин.Так он отреагировал на заявление Трампа о готовности США "занять сектор Газа" и приступить к "расчистке" эксклава. Он назвал эту идею "этнической чисткой". Накануне Трамп заявил, что сектор Газа надо полностью снести, так как он непригоден для жизни, а палестинцев расселить в другие страны, например, в Египет и Иорданию.Он также отмечал, что власти США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Это, по мнению Трампа, принесет "большую стабильность" всему Ближнему Востоку.О планах Трампа - в материале Александра Сокуренко Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, газа, египет, дональд трамп, демократическая партия, импичмент