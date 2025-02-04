https://ukraina.ru/20250204/1060799474.html

Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию

Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию - 04.02.2025 Украина.ру

Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию

Вполне может быть, что из-за 80-летия начала Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года), которая оформила послевоенное мироустройствo на несколько десятилетий, а сегодня говорят, что оно окончательно рухнуло, опять актуальна ялтинская тематика – о новом разделе мира.

2025-02-04T16:21

2025-02-04T16:21

2025-02-04T17:07

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

марко рубио

мексика

канада

евросоюз

нато

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Многие говорят о так называемой "новой Ялте" -- встрече лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые и согласуют раздел мира на некие новые зоны влияния. И таким образом покончат с претензиями США на их единоличную гегемонию. Особенно после того, как новый госсекретарь США Марко Рубио такую гегемонию, которая установилась в мире после распада СССР в 1991 году, назвал "аномалией". И это действительно стало сенсацией. Хотя бы потому, что об этом уже давно и привычно говорят в Москве, Пекине, других столицах стран Глобального Юга, но от этого в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе у многих падучая, сопряженная с бесконтрольной дефекацией, делается. А теперь вот глава внешней политики США сам отказывается от того, что в США нередко называли "ответственной гегемонией" или "ответственным лидерством". Дескать, СССР рухнул, соцлагерь скопытился вслед за ним, мир остался бесхозным, и США по доброте душевной вынуждены были спасать ситуацию – стали мировым жандармом, следящим за порядком и законностью на планете. Разумеется, за проплату небольшую, но всеобщую, в долларах…Отказ США от гегемонии даже только на словах вызвал истерику и очередной приступ недержания у всех нервически настроенных поклонников американской гегемонии. Некто Андреас Клут, обозреватель агентства Bloomberg на днях опубликовал статью, в которой он утверждает, что что мир, похоже, "обречен на новую Ялту", участниками которой будут не Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль, а указанные выше Путин, Трамп и Си. Вот они-то спецсоглашением мир и разделят-де на троих. Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каких возвышенных идеологических воззрениях, кроме представления о том, что сила есть право, а принуждение – честная игра. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о трофеях. Это, безусловно, обречет на гибель некоторые малые страны, оказавшиеся в центре, написал Клут.Кроме того, по его мнению, Путин и Си надеются заключить сделки с Трампом и разделить земной шар на сферы влияния. "Трамп – такой же империалист, как Путин и Си. …Все они – империалисты, которые находятся в плену не столько идентифицируемых идеологий, сколько более простых инстинктов: воли к власти и общей жажды господства, которая включает территориальную экспансию", – делает вывод журналист.Что тут можно сказать? С учетом того, что Трамп действительно, по его словам, взял курс на то, чтобы заключить некие седелки с Москвой, и с Пекином, и со всеми, кто на это согласится или кого он, Трамп, к этому принудит, в этих разговорах есть сермяжная правда. Хотя бы потому, что здравый смысл диктует: если альтернатива мировой неразберихе – война на полное уничтожение, то лучше действительно пойти на соглашение и решить спорные вопросы, в том числе и вопросы влияния за столом переговоров. И лучше разделить мир на зоны влияния, нежели сжечь его в ядерном зареве Третьей мировой.Кроме того, идея "новой Ялты" отнюдь не нова. Она активно муссировалась еще в первый президентский срок Трампа (2016-2021) и была тесно связана с разговорами о реформе ООН, которую можно было бы успешно провернуть на конференции "новой Ялты". С этим чисто гипотетически соглашалось и российское руководство, обсуждая, в частности, проблему расширения Совбеза ООН за счет новых членов.Именно в то время идея "новой Ялты" свелась к том, что если обобщить и свести к единому знаменателю все предложения, то идея заключается в разделе мира на сферы влияния на основе валютно-экономических зон (ВЭЗ). Внутри этих зон – беспошлинная торговля и высокие (или невысокие, не "железный занавес") заградительные барьеры для товаров и услуг других зон, а также продовольственная, сырьевая, энергетическая и технологическая, ну и, конечно же, военно-политическая независимость от других зон.Многие сходились и на том, что национальные валюты должны сохраниться. Однако для участников зоны будут созданы эмитирующие безналичную общую валюту центробанки ВЭЗ, учредителями которых будут только государства, входящие в зону.Предполагалось также, что раз мирового единого валютного эталона (доллара США) больше не будет, то зональная валюта будет привязана к золоту или даже будет выражена в весе золота, например, один золотой (безналичный) рубль будет равен 1 грамму золота. А обмен зональной валюты на физическое золото будет строго регламентирован центробанками ВЭЗ.Тогда же было решено, что зону влияния США определит "доктрина Монро" – "Америка для американцев". То есть под США уйдет западное полушарие – обе Америки, Великобритания (возможно с особым статусом, как у Швейцарии в ЕС), Австралия, Новая Зеландия и Япония.В зону влияния Китая отходила вся Юго-Восточная Азия, где сильны китайские диаспоры (хуацяо). Кроме объединенной в будущем Кореи, Японии и Вьетнама. Причем уже тогда говорилось, что при таком раскладе Китай станет самой пострадавшей стороной от нового деления мира на ВЭЗ, ибо в значительной мере потеряет рынки ЕС, США и бывшего СССР. Не сразу, и не полностью, но значительно.Зона влияния России определялась без восстановления СССР и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В нее планировали отойти все бывшие республики СССР, плюс Турция и объединенная Корея. Но Украина планировалась как независимое государство. Буферное и транзитное.Хотя уже тогда многие спецы утверждали, что России на порядок более выгодно платить зарплату 10-ти млн. рабочим из южных республик, чем содержать на бюджете всю Среднюю Азию.Характерно и то, что в то время, лет шесть-семь назад предполагалась и зона влияния обновленного Европейского Союза. То все, что на карте левее зоны России – зона ЕС. И уже тогда предполагалось, что ЕС может не потянуть Восточную и Центральную Европы. Главная проблема обозначилась уже тогда: вся Европа, и восточная и западная ее части, энергодефицитны. И если восток и центр Европы уходит в зону России, то Западная Европа теряет существенный рынок сбыта своей продукции, но освобождается от необходимости содержать эти регионы энергетически.Был и такой вариант: в качестве компромисса, в зону России предлагали отойти Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории, Македонии и даже Греции. Но при сохранении активной торговли и обменов между двумя Европами. Никаких железных занавесов между ВЭЗ не должно было быть. Никто в ущерб себе и другим не должен устанавливать запредельные пошлины.Уже тогда многие понимали, что будут и страны, не входящие ни в одну зону. Например, большая страна Индия, которая в силу размера и потенциальной мощи не может ни с кем объединиться для создания зоны. Или Иран, а также страны Ближнего Востока и арабского мира. Думали, что эти страны могут заключать между собой какие угодно союзы, но это не будет валютно-экономическими зонами, потому что в технологическом и военно-политическом плане они очень слабы. В полной мере касалось это и стран Африки.На деление на ВЭЗ отводилось десять-пятнадцать лет. Были и вариант организации глобального управления – через центробанк центробанков и создание международной валюты. Но не на основе доллара.Было и много других планов, прожектов и споров вокруг них. Пандемия ковида-19 сломала все эти расчеты и подсчеты, расклады и прикидки, и все эти прекраснодушные устремления остались где-то в загашниках мыслей и библиотек. Понадобилось более пяти лет, чтобы все начало возвращаться на круги своя. И началась война в Европе.И вот теперь Трамп – опять президент. Он затеял перестройку в самих США и замахнулся на переустройство в мире, потому то его клевреты и эпигоны заговорили об упомянутой выше необходимости многополярного мира. Рубио не просто балабонил, а политику вел, как говорил некогда поэт-актер Леонид Филатов.Вот тут и возникают главные вопросы:– так ли уж США готовы отказаться от роли единоличного гегемона? И если да, то зачем им это?– что означают на самом деле все торговые войны, которые с помощью повышения пошлин начал Трамп буквально за последние три-четыре дня и планирует их расширять впредь?– почему в США заговорили о модернизации "доктрины Монро" в "доктрину Донро"?Без точных ответов на эти вопросы складывается такое впечатление, что все разговоры об отказе США от гегемонии – это отвлекающий маневр, рассчитанный на успокоение и друзей и – это самое главное! – врагов. Ширма, которая должна ввести в заблуждение относительно подлинных планов США. И не только планов, но и конкретных шагов, определяющих сегодня внешнюю политику этой страны на международной арене.Настораживает несколько обстоятельств. Во-первых, такие сильные и противоположные по смыслу всей прежней политике шаги государство обычно делает, если он потерпело поражение и нуждается в обновлении и накоплении сил для восстановления.США за последние годы потерпели несколько заметных всем и чувствительных для себя поражений (в том числе – военное в Афганистане). Однако эти поражения, что называется, лишь поцарапали обшивку, но не пробили американский корабль. И не поколебали могущество США для такой степени, чтобы они могли добровольно отказываться от собственной сути – гегемонии и планетарного мессианства "града на холме" призванное принести счастье всем.Поражения у США были и раньше. Например, во Вьетнаме они сопровождались огромными человеческими жертвами. И тогдашние президенты США тоже посыпали голову пеплом и клялись человеколюбию в почитании. Но не меняли кардинально политику – США шли к гегемонии, устанавливали ее силой везде, поддерживали реноме жандарма планеты любой ценой, не считаясь со своими затратами и чужим горем. И 30 лет были уверены, что они победили в холодной войне и теперь имеют право, как говорил их "пророк" Френсис Фукуяма, устанавливать конец истории по своему усмотрению – американскому, но либеральному и глобальному.Во-вторых, – и это кажется главным! – Трамп и его команда-то как бы отказываются рулить всем миром, но готовят США именно к этому. Но, увы, как бы понарошку, несерьезно и обманчиво.То, что Трамп уже, как говорят сегодня, исполнил в перестройке политики США и их управлении, очень напоминает блицкриг – быстрые и уверенные победы во всем, за что он брался, ЗА СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ (выделено мною. – Авт.). Вот посудите сами: внутри США Трамп практически в Конгрессе утвердил свою команду, которая выступает как группа ликвидаторов всего, чтобы до него там было. Либеральный байденизм правящих до него демократов трещит буквально по швам по всем направлениям – тысячами увольняются люди – чиновники и военные, ликвидируются целые структуры (то же Агентство США по международному развитию – USAID), обновляются правоохранительные органы, чистятся СМИ и т. д. и т. п.И Трамп не собирается останавливаться, пока, по его словам. Не осушит "вашингтонское болото" и не уничтожит "глубинное государство", которые вволю попили его кровушки.Но еще более внушительны победы Трампа на внешней арене. Он начал политико-торговые войны и практически все уже довел до полупобед:– одной угрозой пошлин он поставил на колени Колумбию, и она согласилась выполнять все условия США в вопросе нелегальной миграции;– дрогнула и добилась отсрочки на месяц введения пошлин Мексика. Президент этой страны Клаудиа Шейнбаум пообещала усилить Трампу границу с США им поставить заслоны перед нелегалами;– в ответ на угрозы забрать Панамский канал Панама согласилась отказаться от участив китайской геополитической логистической программе "Один пояс – один" путь", что усилило позиции США в этом регионе;– фактически приблизил кризис в Канаде именно введением пошлин и угрозами усилить торговую войну, а также требованием этой страны стать 51 штатом США;– Дания смешит весь мир обещаниями дать "жесткий ответ" США за их требование продать им Гренландию, так как скорее всего остров уступит;– угрозами в вести новые пошлины, ультимативными требованиями увеличить расходы на оборону в рамках НАТО до 5% от ВВП и взять на военное содержание воюющую Украину заставил буквально завибрировать в страхе перед неизвестностью и колоться на группировки Евросоюз и Альянс, страны-члены которых готовы будут выполнить все хотели американского президента."У нас дефицит более 300 миллиардов долларов, они не берут наши автомобили, они не берут наши сельскохозяйственные продукты, они почти ничего не берут, а мы берем у них все. Миллионы автомобилей, огромные объемы продовольствия и сельскохозяйственных продуктов, так что Великобритания действительно перешла границу, но я думаю, это решаемо. Но Евросоюз действительно далеко зашел. То, что сделал Европейский Союз это ужасно", –сказал Трамп. И его услышали.И все было бы ничего, если бы все эти шаги Трампа действительно не вели его к ДЕЛАНИЮ АМЕРИКИ СНОВА ВЕЛИКОЙ (выделено мною. – Авт.). То есть к практическому обновлению и усилению страны во всех отношениях. К усилению, которому чисто объективно совсем не нужен отказ от мировой гегемонии. Ибо гегемония позволяет США грабить остальной мир и получать сверхприбыли в любом объеме и количестве. И в любом месте. Кто ж добровольно от такой, извините, лафы откажется? К такому отказу США нужно вынудить. А кто это сделает? Не говоря уже о том, что пока никто этого не сделал…Все эти процессы – пока только в зародыше. Но они уже пошли. И Трамп как бы застыл на удивительном перекрестке. С одной стороны – путь к новому миру по "новой Ялте", которая по славе и весу уровняет его с Франклином Рузвельтом, который на троих устроил прежний мир, в котором мы пока продолжаем жить.С другой – Трамп проводит блицкриг по ускоренному и форсированному всестороннему усилению США, которые готовы будут по-прежнему быть единоличным гегемоном, если прижмут и раздавят своих конкурентов. Трамп уже сделал шаг к тому, чтобы максимально раздвинуть границы своей страны за счет Канады и Гренландии.Сегодня он усиливает свою страну экономически, за счет торговых войн, в которых он пока выигрывает. Потому что сила солому ломит. Да и, в конце концов, тот же Рузвельт все делал, чтобы превратить США в первую страну мира. И почти сделал. Теперь очередь Трампа все поделать, во всяком случае, он так считает…Короче, очень интересный персонаж вырисовался для России в борьбе за новое геополитическое будущее – ухо надо держать востро. И верить в дела, а не в слова. И Москва, кажется, не верит…Еще на эту тему можно прочитать в статьях Владимира Скачко Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны и В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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