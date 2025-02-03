Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны - 03.02.2025 Украина.ру
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Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны
Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны - 03.02.2025 Украина.ру
Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны
Президент США Дональд Трамп, как и обещал, 1 февраля 2025 года начал торговые войны. Но начал их странно – ввел дополнительные повышенные пошлины против тех, кто ближе и даже является партерами и союзниками США. И по планетарным, и по региональным союзам и объединениям.
2025-02-03T00:02
2025-02-03T00:34
сша
китай
канада
дональд трамп
адольф гитлер
павел петр
ес
нато
мнения
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Например, США, Мексика и Канада с сентября 2018 года входят в режим работы соглашения USMCA (United States—Mexico—Canada Agreement), которое все три страны ратифицировали к марту 2020 года и оно вступило в силу 1 июля того же года. USMCA сменило Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA – North American Free Trade Agreement.Однако пошлины на товары из Мексики составят 25%, столько же – для Канады. Пошлины на товары из КНР – 10%, однако к тем, что уже и так действуют. Более того, введение пошлин Трампом планируется и на товары из стран ЕС, Причем, предупредил он, возможные предстоящие действия в адрес Евросоюза Трамп называл "очень существенными". И сказал, что введет обязательно, ибо ЕС ведет себя в отношении США очень плохо.Равно как и Мексике с Канадой и Китаем Трамп объяснил причину ограничений: проникновение нелегалов через соседние страны и поток синтетических опиоидов из Китая тем же путем.Китай празднует свой новый год и пока официально и бурно не реагирует на движения Трампа. В МИД Китая пока только заявляли, что торговые или тарифные войны не отвечают интересам отдельных стран и всего мира, а значит, и победителей в них не будет. И это не пугает Китай.А вот президент Мексики Клаудия Шейнбаум повела себя более воинственно и заявила, что введение пошлин со стороны США будет означать конец соглашения о свободной торговле между странами, а Мексика на недружественные шаги ответит взаимностью.Точно так же и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что Оттава не отступит в одностороннем порядке и будет отвечать любыми возможными средствами. Жителей страны кленового листа он призвал готовиться к непростым временам. "Для нас наступил критический момент. Как заявил вчера президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады, возможно, уже с завтрашнего дня. Мы не знаем точно, как это может быть, но я знаю две вещи: первое, если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, то мы готовы дать ответ — содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ. Мы этого не хотим, но если он сделает шаг вперед, мы тоже будем действовать. Мы готовы к любому сценарию", – хорохорился Трюдо, забыв, что за привычку носить разные носки в США некоторые трамписты его вообще считают "девочкой".Трампа эти высокопоставленные взбрыки тоже явно повеселили. О женщине он, правда, промолчал пока, ну а Джастина он в грош не ставит и всячески унизительно его троллит, называя "губернатором 51 штата". При этом его указ предусматривает возможность повышения тарифов в случае ответных мер со стороны указанных стран.Опыт успешного для себя общения с лидерами у Трампа есть. Он всего за 49 минут после подписания указа о дополнительных пошлинах поставил на колени президента Колумбии Густаво Петро, который изменил свое решение о запрете принимать мигрантов, депортированных из США. Более того Петро даже пообещал для репатриации выдворенных из Штатов колумбийцев направить свой президентский самолет. И при этом заявил: "Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия".А до этого колумбийский президент, как известно, развернул два американских самолета, которые летели в Колумбию со 160 мигрантами на борту. И обвинил США в том, что они неподобающим образом относятся к его соотечественникам, заковывая их в наручники как преступников.После этого Трамп, заявив, что это только начало, и долбанул: пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Колумбии и запрет на въезд в страну колумбийских чиновников. А также на границе государств усилить проверку для всех граждан этой страны. Петро и поплыл: те, кто в Колумбии не любит любые дополнительные проверки на границах, напомнили ему, кто кому Рабинович…Похожего поведения Трамп, судя по всему, ждет от мексиканцев, канадцев и даже европейцев с китайцами.Трампа многие сразу обвинили, что он, обещая бороться с Китаем и Россией, повел себя как Адольф Гитлер в 1939 году. Фюрера немецкого народа, во всем ему потакая и помогая, затачивали, как наконечник против СССР и коммунизма. А Гитлер напал на Польшу. а потом методично и споро уничтожил всю заглядывающую ему в рот Европу, начав жесточайшие бомбардировки спрятавшейся на острове Великобритании.Так и Трамп-де, объявляя врагами США Москву и Пекин, пообещал поставить, извините, раком Брюссель.Однако ничего удивительного в поведении Трампа нет. Он – бизнесмен и действует крайне прагматично. То есть, во-первых, оставляет на плаву тех экономических партнеров, которые ему более выгодны. И не повышает цену на товары, которые ему нужнее. Например, вводя пошлины для Канады в 15%, Трамп сделал скидку для энергоресурсов из этой страны – для них ставка будет 10%. И для Китая пошлины составят всего 10%, потому что объем торговли с этой страной просто грандиозные, и связаны они похлеще сиамских близнецов.Во-вторых, так же прагматичен Трамп и в политике. Он всех тоже делит по степени нужности и исходящей от них потенциальной опасности.Для начала, он (как и Гитлер в свое время разобрался с соседями) хочет навести порядок на своем заднем дворе (в двух Америках на западном полушарии). Потом приструнить всех и привести к покорности предбаннике (для Трампа это Европа), а уже потом, мобилизовав всех по своему усмотрению, повести их против общих врагов. На Гитлера, как известно, во Вторую мировую войну работала вся покоренная им Европа. А чем Трамп в этом плане хуже или лучше Гитлера?Кто для Трампа жертвы его торговых войн? Правильно, враги – Россия и Китай. Вот их он хочет поссорить между собой, оторвав Москву от Пекина и заручившись российской поддержкой или хотя бы нейтралитетом, когда начнется американо-китайская заварушка.Но и Китай США предупреждают и потому кусают пошлинами, выбивая и себе преференции на китайских рынках. И объемы этой торговли, повторяю, огромны – никакие ЕС с Мексиками и Канадами в сравнение не идут.Канаду же и Мексику Трамп хочет в разной степени приручить. Канаду вообще сделать дежурным штатом, а вот Мексику максимально привязать к штатовской экономической колеснице. И перекрыть потоки нелегальной миграции вкупе с наркотой и прочими непотребствами, идущими через Мексику из всей Латинской Америки.С Европой у Трампа тоже свои счеты. И свои претензии к ней. Он хочет не только заставить европейских членов НАТО больше платить за оборону и содержать воюющую Украину, но и максимально обезжирить Евросоюз экономически – перевести активы и производства его членов в США. И, ясное дело, гарантировать лояльность прикормленных политических евроэлит, чтобы те не дергались и не игрались в самостоятельность.И у Трампа, похоже, пока все получается. Президент России Владимир Путин сказал в интервью: "Вот увидите: Дональд Трамп с его характером наведет порядок довольно быстро. Все они, европейские элиты, станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".По мнению Путина, у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, но сегодня таких людей, равных Жаку Шираку из Франции и Герхарду Шредеру из Германии, нет – там люди без образования, занимающиеся не своим делом.И с российским президентом сложно спорить, наблюдая за европолитиками. Однако на них рассчитаны все политико-экономические телодвижения президента американского. Он, не трогая Россию и Китай, знает и умеет вести себя с холуями…Более подробно о происходящем на Западе и возможных сценариях развития российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"
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Владимир Скачко
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сша, китай, канада, дональд трамп, адольф гитлер, павел петр, ес, нато, мнения
США, Китай, Канада, Дональд Трамп, Адольф Гитлер, Павел Петр, ЕС, НАТО, Мнения

Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны

00:02 03.02.2025 (обновлено: 00:34 03.02.2025)
 
Трамп в бейсболке
Трамп в бейсболке
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп, как и обещал, 1 февраля 2025 года начал торговые войны. Но начал их странно – ввел дополнительные повышенные пошлины против тех, кто ближе и даже является партерами и союзниками США. И по планетарным, и по региональным союзам и объединениям.
Например, США, Мексика и Канада с сентября 2018 года входят в режим работы соглашения USMCA (United States—Mexico—Canada Agreement), которое все три страны ратифицировали к марту 2020 года и оно вступило в силу 1 июля того же года. USMCA сменило Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA – North American Free Trade Agreement.
Однако пошлины на товары из Мексики составят 25%, столько же – для Канады. Пошлины на товары из КНР – 10%, однако к тем, что уже и так действуют. Более того, введение пошлин Трампом планируется и на товары из стран ЕС, Причем, предупредил он, возможные предстоящие действия в адрес Евросоюза Трамп называл "очень существенными". И сказал, что введет обязательно, ибо ЕС ведет себя в отношении США очень плохо.
Равно как и Мексике с Канадой и Китаем Трамп объяснил причину ограничений: проникновение нелегалов через соседние страны и поток синтетических опиоидов из Китая тем же путем.
Китай празднует свой новый год и пока официально и бурно не реагирует на движения Трампа. В МИД Китая пока только заявляли, что торговые или тарифные войны не отвечают интересам отдельных стран и всего мира, а значит, и победителей в них не будет. И это не пугает Китай.
А вот президент Мексики Клаудия Шейнбаум повела себя более воинственно и заявила, что введение пошлин со стороны США будет означать конец соглашения о свободной торговле между странами, а Мексика на недружественные шаги ответит взаимностью.
Точно так же и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что Оттава не отступит в одностороннем порядке и будет отвечать любыми возможными средствами. Жителей страны кленового листа он призвал готовиться к непростым временам. "Для нас наступил критический момент. Как заявил вчера президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады, возможно, уже с завтрашнего дня. Мы не знаем точно, как это может быть, но я знаю две вещи: первое, если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, то мы готовы дать ответ — содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ. Мы этого не хотим, но если он сделает шаг вперед, мы тоже будем действовать. Мы готовы к любому сценарию", – хорохорился Трюдо, забыв, что за привычку носить разные носки в США некоторые трамписты его вообще считают "девочкой".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Трампа эти высокопоставленные взбрыки тоже явно повеселили. О женщине он, правда, промолчал пока, ну а Джастина он в грош не ставит и всячески унизительно его троллит, называя "губернатором 51 штата". При этом его указ предусматривает возможность повышения тарифов в случае ответных мер со стороны указанных стран.
Опыт успешного для себя общения с лидерами у Трампа есть. Он всего за 49 минут после подписания указа о дополнительных пошлинах поставил на колени президента Колумбии Густаво Петро, который изменил свое решение о запрете принимать мигрантов, депортированных из США. Более того Петро даже пообещал для репатриации выдворенных из Штатов колумбийцев направить свой президентский самолет. И при этом заявил: "Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия".
А до этого колумбийский президент, как известно, развернул два американских самолета, которые летели в Колумбию со 160 мигрантами на борту. И обвинил США в том, что они неподобающим образом относятся к его соотечественникам, заковывая их в наручники как преступников.
После этого Трамп, заявив, что это только начало, и долбанул: пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Колумбии и запрет на въезд в страну колумбийских чиновников. А также на границе государств усилить проверку для всех граждан этой страны. Петро и поплыл: те, кто в Колумбии не любит любые дополнительные проверки на границах, напомнили ему, кто кому Рабинович
Похожего поведения Трамп, судя по всему, ждет от мексиканцев, канадцев и даже европейцев с китайцами.
Трампа многие сразу обвинили, что он, обещая бороться с Китаем и Россией, повел себя как Адольф Гитлер в 1939 году. Фюрера немецкого народа, во всем ему потакая и помогая, затачивали, как наконечник против СССР и коммунизма. А Гитлер напал на Польшу. а потом методично и споро уничтожил всю заглядывающую ему в рот Европу, начав жесточайшие бомбардировки спрятавшейся на острове Великобритании.
Так и Трамп-де, объявляя врагами США Москву и Пекин, пообещал поставить, извините, раком Брюссель.
Однако ничего удивительного в поведении Трампа нет. Он – бизнесмен и действует крайне прагматично. То есть, во-первых, оставляет на плаву тех экономических партнеров, которые ему более выгодны. И не повышает цену на товары, которые ему нужнее. Например, вводя пошлины для Канады в 15%, Трамп сделал скидку для энергоресурсов из этой страны – для них ставка будет 10%. И для Китая пошлины составят всего 10%, потому что объем торговли с этой страной просто грандиозные, и связаны они похлеще сиамских близнецов.
Во-вторых, так же прагматичен Трамп и в политике. Он всех тоже делит по степени нужности и исходящей от них потенциальной опасности.
Для начала, он (как и Гитлер в свое время разобрался с соседями) хочет навести порядок на своем заднем дворе (в двух Америках на западном полушарии). Потом приструнить всех и привести к покорности предбаннике (для Трампа это Европа), а уже потом, мобилизовав всех по своему усмотрению, повести их против общих врагов. На Гитлера, как известно, во Вторую мировую войну работала вся покоренная им Европа. А чем Трамп в этом плане хуже или лучше Гитлера?
Кто для Трампа жертвы его торговых войн? Правильно, враги – Россия и Китай. Вот их он хочет поссорить между собой, оторвав Москву от Пекина и заручившись российской поддержкой или хотя бы нейтралитетом, когда начнется американо-китайская заварушка.
Но и Китай США предупреждают и потому кусают пошлинами, выбивая и себе преференции на китайских рынках. И объемы этой торговли, повторяю, огромны – никакие ЕС с Мексиками и Канадами в сравнение не идут.
Канаду же и Мексику Трамп хочет в разной степени приручить. Канаду вообще сделать дежурным штатом, а вот Мексику максимально привязать к штатовской экономической колеснице. И перекрыть потоки нелегальной миграции вкупе с наркотой и прочими непотребствами, идущими через Мексику из всей Латинской Америки.
С Европой у Трампа тоже свои счеты. И свои претензии к ней. Он хочет не только заставить европейских членов НАТО больше платить за оборону и содержать воюющую Украину, но и максимально обезжирить Евросоюз экономически – перевести активы и производства его членов в США. И, ясное дело, гарантировать лояльность прикормленных политических евроэлит, чтобы те не дергались и не игрались в самостоятельность.
И у Трампа, похоже, пока все получается. Президент России Владимир Путин сказал в интервью: "Вот увидите: Дональд Трамп с его характером наведет порядок довольно быстро. Все они, европейские элиты, станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
По мнению Путина, у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, но сегодня таких людей, равных Жаку Шираку из Франции и Герхарду Шредеру из Германии, нет – там люди без образования, занимающиеся не своим делом.
И с российским президентом сложно спорить, наблюдая за европолитиками. Однако на них рассчитаны все политико-экономические телодвижения президента американского. Он, не трогая Россию и Китай, знает и умеет вести себя с холуями…
Более подробно о происходящем на Западе и возможных сценариях развития российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"
 
СШАКитайКанадаДональд ТрампАдольф ГитлерПавел ПетрЕСНАТОМнения
 
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Заголовок открываемого материала
00:02Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны
19:15Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
18:47Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
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17:38Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
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