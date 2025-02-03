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Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны

Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны - 03.02.2025 Украина.ру

Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, 1 февраля 2025 года начал торговые войны. Но начал их странно – ввел дополнительные повышенные пошлины против тех, кто ближе и даже является партерами и союзниками США. И по планетарным, и по региональным союзам и объединениям.

2025-02-03T00:02

2025-02-03T00:02

2025-02-03T00:34

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Например, США, Мексика и Канада с сентября 2018 года входят в режим работы соглашения USMCA (United States—Mexico—Canada Agreement), которое все три страны ратифицировали к марту 2020 года и оно вступило в силу 1 июля того же года. USMCA сменило Североамериканское соглашение о свободной торговле NAFTA – North American Free Trade Agreement.Однако пошлины на товары из Мексики составят 25%, столько же – для Канады. Пошлины на товары из КНР – 10%, однако к тем, что уже и так действуют. Более того, введение пошлин Трампом планируется и на товары из стран ЕС, Причем, предупредил он, возможные предстоящие действия в адрес Евросоюза Трамп называл "очень существенными". И сказал, что введет обязательно, ибо ЕС ведет себя в отношении США очень плохо.Равно как и Мексике с Канадой и Китаем Трамп объяснил причину ограничений: проникновение нелегалов через соседние страны и поток синтетических опиоидов из Китая тем же путем.Китай празднует свой новый год и пока официально и бурно не реагирует на движения Трампа. В МИД Китая пока только заявляли, что торговые или тарифные войны не отвечают интересам отдельных стран и всего мира, а значит, и победителей в них не будет. И это не пугает Китай.А вот президент Мексики Клаудия Шейнбаум повела себя более воинственно и заявила, что введение пошлин со стороны США будет означать конец соглашения о свободной торговле между странами, а Мексика на недружественные шаги ответит взаимностью.Точно так же и премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что Оттава не отступит в одностороннем порядке и будет отвечать любыми возможными средствами. Жителей страны кленового листа он призвал готовиться к непростым временам. "Для нас наступил критический момент. Как заявил вчера президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады, возможно, уже с завтрашнего дня. Мы не знаем точно, как это может быть, но я знаю две вещи: первое, если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, то мы готовы дать ответ — содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ. Мы этого не хотим, но если он сделает шаг вперед, мы тоже будем действовать. Мы готовы к любому сценарию", – хорохорился Трюдо, забыв, что за привычку носить разные носки в США некоторые трамписты его вообще считают "девочкой".Трампа эти высокопоставленные взбрыки тоже явно повеселили. О женщине он, правда, промолчал пока, ну а Джастина он в грош не ставит и всячески унизительно его троллит, называя "губернатором 51 штата". При этом его указ предусматривает возможность повышения тарифов в случае ответных мер со стороны указанных стран.Опыт успешного для себя общения с лидерами у Трампа есть. Он всего за 49 минут после подписания указа о дополнительных пошлинах поставил на колени президента Колумбии Густаво Петро, который изменил свое решение о запрете принимать мигрантов, депортированных из США. Более того Петро даже пообещал для репатриации выдворенных из Штатов колумбийцев направить свой президентский самолет. И при этом заявил: "Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия".А до этого колумбийский президент, как известно, развернул два американских самолета, которые летели в Колумбию со 160 мигрантами на борту. И обвинил США в том, что они неподобающим образом относятся к его соотечественникам, заковывая их в наручники как преступников.После этого Трамп, заявив, что это только начало, и долбанул: пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Колумбии и запрет на въезд в страну колумбийских чиновников. А также на границе государств усилить проверку для всех граждан этой страны. Петро и поплыл: те, кто в Колумбии не любит любые дополнительные проверки на границах, напомнили ему, кто кому Рабинович…Похожего поведения Трамп, судя по всему, ждет от мексиканцев, канадцев и даже европейцев с китайцами.Трампа многие сразу обвинили, что он, обещая бороться с Китаем и Россией, повел себя как Адольф Гитлер в 1939 году. Фюрера немецкого народа, во всем ему потакая и помогая, затачивали, как наконечник против СССР и коммунизма. А Гитлер напал на Польшу. а потом методично и споро уничтожил всю заглядывающую ему в рот Европу, начав жесточайшие бомбардировки спрятавшейся на острове Великобритании.Так и Трамп-де, объявляя врагами США Москву и Пекин, пообещал поставить, извините, раком Брюссель.Однако ничего удивительного в поведении Трампа нет. Он – бизнесмен и действует крайне прагматично. То есть, во-первых, оставляет на плаву тех экономических партнеров, которые ему более выгодны. И не повышает цену на товары, которые ему нужнее. Например, вводя пошлины для Канады в 15%, Трамп сделал скидку для энергоресурсов из этой страны – для них ставка будет 10%. И для Китая пошлины составят всего 10%, потому что объем торговли с этой страной просто грандиозные, и связаны они похлеще сиамских близнецов.Во-вторых, так же прагматичен Трамп и в политике. Он всех тоже делит по степени нужности и исходящей от них потенциальной опасности.Для начала, он (как и Гитлер в свое время разобрался с соседями) хочет навести порядок на своем заднем дворе (в двух Америках на западном полушарии). Потом приструнить всех и привести к покорности предбаннике (для Трампа это Европа), а уже потом, мобилизовав всех по своему усмотрению, повести их против общих врагов. На Гитлера, как известно, во Вторую мировую войну работала вся покоренная им Европа. А чем Трамп в этом плане хуже или лучше Гитлера?Кто для Трампа жертвы его торговых войн? Правильно, враги – Россия и Китай. Вот их он хочет поссорить между собой, оторвав Москву от Пекина и заручившись российской поддержкой или хотя бы нейтралитетом, когда начнется американо-китайская заварушка.Но и Китай США предупреждают и потому кусают пошлинами, выбивая и себе преференции на китайских рынках. И объемы этой торговли, повторяю, огромны – никакие ЕС с Мексиками и Канадами в сравнение не идут.Канаду же и Мексику Трамп хочет в разной степени приручить. Канаду вообще сделать дежурным штатом, а вот Мексику максимально привязать к штатовской экономической колеснице. И перекрыть потоки нелегальной миграции вкупе с наркотой и прочими непотребствами, идущими через Мексику из всей Латинской Америки.С Европой у Трампа тоже свои счеты. И свои претензии к ней. Он хочет не только заставить европейских членов НАТО больше платить за оборону и содержать воюющую Украину, но и максимально обезжирить Евросоюз экономически – перевести активы и производства его членов в США. И, ясное дело, гарантировать лояльность прикормленных политических евроэлит, чтобы те не дергались и не игрались в самостоятельность.И у Трампа, похоже, пока все получается. Президент России Владимир Путин сказал в интервью: "Вот увидите: Дональд Трамп с его характером наведет порядок довольно быстро. Все они, европейские элиты, станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".По мнению Путина, у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, но сегодня таких людей, равных Жаку Шираку из Франции и Герхарду Шредеру из Германии, нет – там люди без образования, занимающиеся не своим делом.И с российским президентом сложно спорить, наблюдая за европолитиками. Однако на них рассчитаны все политико-экономические телодвижения президента американского. Он, не трогая Россию и Китай, знает и умеет вести себя с холуями…Более подробно о происходящем на Западе и возможных сценариях развития российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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сша, китай, канада, дональд трамп, адольф гитлер, павел петр, ес, нато, мнения