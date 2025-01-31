В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами - 31.01.2025 Украина.ру
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В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами
В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами - 31.01.2025 Украина.ру
В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами
Тотальная, увлекательная и подчас неожиданная возня нового/старого президента США Дональда Трампа за переустройство политики США изнутри и изменения во внешнем мироустройстве уже названа шутниками "доктрина Донро".
2025-01-31T15:42
2025-01-31T16:07
сша
канада
россия
дональд трамп
крэйг адамс
мерлин монро
опек
опк
мнения
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Слизано и синтезировано это название с имени нынешнего президента и так называемой "доктрины Монро" – декларации принципов внешней политики США, согласно которой эта страна является хозяином западного полушария по принципу "Америка для американцев". То есть США не вмешиваются в европейские дела в восточном полушарии, но и не позволяют Европе вмешиваться в свои и в дела двух Америк на западе.Провозгласил эту доктрину 5-й президент США Джеймс Монро (1817-1825) в обращении к Конгрессу 2 декабря 1823 года, в котором сказал: "…Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам".Однако ни для кого не являлось и не является секретом, что основным автором доктрины президента Монро является бессменный госсекретарь при нем и будущий 6-й президент США Джон Куинси Адамс (1825-1829).Этот тогдашний американский "мажор" (сын 2-го президента США Джона Адамса) очень долгое время провел в Европе. В 27 лет в 1794 году стал послом США в Нидерландах и потом, с небольшим перерывом на сенаторство от Массачусетса, был послом в Пруссии, России и Великобритании. В Санкт-Петербурге он посольствовал с 1809 по 1814 год, потом до 1817 года работал в Лондоне и пересидел там самое увлекательное время – крушение империи Наполеона Бонапарта и англо-американскую войну 1812-1814 годов, которая закончилась подписанием Гентского мира при его непосредственном участии.Этот Адамс был дружен с российским императором Александром I, победившим Наполеона, а потом из Лондона наблюдал за работой тогдашнего "террариума" всех победителей Франции – Венского конгресса. Конгресс в гнетущей атмосфере тайного и явного соперничества, интриг и подковерных взаимных предательств и подстав обустраивал постбонапартовскую Европу, и Адамс лично мог убедиться, что в борьбе с этим гадючником амбициозных крупных монархов и более мелких монаршат США не справятся, если те объединятся.Однако Адамс, похоже, в то же время точно определил и то, кто в Европе главный "жандарм" и с кем лучше не связываться. И если с Англией США успешно справились, то будущий глава только построенного Белого дома прекрасно понимал, что с Россией его стране лучше дружить, чтобы не огрести, как Наполеон. А лучше вообще держаться подальше от Европы и не пускать ее в западное полушарие, ограничивая и, например, обрубая на корню амбиции Испании по восстановлению своего колониального владычества в Южной и Центральной Америках и в мексиканском подбрюшии США.Так США в основном и жили до начала ХХ века, когда в Первую мировую вмешались в европейские дела, а потом после Второй мировой вообще перехватили у Британской империи пальму первенства в борьбе за мировое господство и обрели его в 1991 году, когда смогли развалить СССР.Сбой в политике США случился лет через 20 их полного господства, когда они уже краев не видели и никаких правил даже для приличия соблюдать не желали. Вот тогда и началась борьба за многополярный мир, а США вдруг увидели, что их самих и их же амбиции мирового гегемона в гробу готовы видеть и в Москве, и в Пекине, и в Нью-Дели, и в десятках других столиц стран Глобального Юга. В том числе в Центральной и Южной Америках, которые США высокомерно и по привычке, почерпнутой из "доктрины Монро", считали своим задним двором.Вот тогда и появилась "доктрина Донро" – претензии Трампа на восстановление господства США в западном полушарии, которые он подкрепил территориальным и геоэкономическим претензиями. То есть захотел присоединить к США Гренландию (заморские владения европейской Дании) и всю Канаду (независимое государство, но формально часть Содружества наций, в основном объединяющего Британию и ее бывшие колонии), а также вернуть под свой контроль Панамский канал.Сейчас ситуация, что называется, зависла на стадии американских пожеланий и споров вокруг них, но практически никто в мире не сомневается, что, во-первых, если США захотят, то Трамп добьется своего – никто сегодня не впишется за Данию или Канаду, превращенных Вашингтоном в своих безвольных, позорных и бессмысленных геополитических холуев, или за Панаму, помочь которой может только Китай, контролирующий канал, но явно не желающий пока воевать с США.И во-вторых, – это главное! – территориальная перекройка мира нужна Трампу не только как политику, но и как бизнесмену, который смотрит в будущее. А будущее – это практически неотвратимая борьба за обладание ресурсами, то есть самыми разными полезными ископаемыми и божьей рентой – энергоносителями, редкоземельными металлами, обеспечивающими развитие всевозможных ноу-хау, пресной водой и продовольствием.И Трамп отлично понимает, что хотя многие видят будущее в борьбе технологий, которые помогут решить или хотя бы облегчить решение всех этих проблем, окончательно заменить ресурсы не смогут. А чтобы иметь стопроцентные гарантии и не остаться на мели без жизнеобеспечения, как раз опять нужны, увы, территории, где эти ресурсы имеются.Вот потому-то Трамп, чувствуя, что сегодня США теряют монопольное положение в мире, хочет и приостановить нынешнее падение влияния, и сделать задел на будущее – создать основу для владычества и гегемонии будущих. Кто будет владеть ресурсами, то и будет банковать. Как сорока-белобока, которая, как в сказке, этому дала, а этому не дала и может подсадить на голодный паек. Чтобы не рыпался и был покорным. Без всяких сказок."Доктрина Донро" – это план борьбы Трампа и его США за свое будущее. За вполне обоснованное ресурсами господство и гегемонию на планете.Чтобы понять, зачем Трампу "доктрина Донро" и господство над западным полушарием, обратимся к геополитической арифметике с нефтью – "кровью современной экономики". То есть к механическим арифметическим подсчетам запасов этого сырья и производства продуктов из него.Специалисты сегодня утверждают, что понятие "запасы нефти" – это не только то, что уже добывается, но и оценка количества еще не добытой сырой нефти, расположенной в конкретной стране. Плюс то, что может быть добыто с помощью современных технологий с затратами, обусловленными ценами на нефть.Следовательно, кто, грубо говоря, владеет не только самой нефтью, но и контролем над ценами на нее, тот если и не главный, то многое определяющий. Отсюда разговоры о том, что в 80-ые годов прошлого века Запад обвалил цены на нефть и тем самым лишил СССР нефтедолларов, приблизив его развал от безденежья.А сырая нефть – это основной источник топлива в мире и крупнейший источник первичной энергии. Из нее получают бензин, авиатопливо, дизельное топливо, асфальт, гудрон и смазочные масла. В 2020 году в мире использовалось примерно 88,6 млн баррелей нефти в день, что составляло 30,1% мировой первичной энергии. Ничего сильно не изменилось и сейчас.И вот обратимся к специалистам, например, из проекта проекте Финансы Mail.ru, которые подсчитали, что на конец 2023 года общемировые доказанные запасы нефти достигли 1,75 трлн. баррелей. И в 2024 году самыми крупными запасами нефти обладали Венесуэла (свыше 303,221 млрд. баррелей, около 19% всех общемировых запасов), Саудовская Аравия (267), Иран (209 млрд.), Канада (170 млрд.), Ирак (145 млрд.), Кувейт (102), ОАЭ (98 млрд.), Россия (80 млрд.).США в этом перечне идут на девятом месте – у них 55,251 млрд баррелей. А в Гренландии, по данным Американской геологической службы, может залегать до 110 млрд ( а некоторые источник доводят эту цифру до 150-170 млрд) баррелей нефти.И.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений госуниверситета управления Евгений Смирнов по этом поводу сказал Финансам Mail.ru: "Таким образом, нефть в мире концентрируется в нескольких местах, и на указанные несколько стран приходится свыше 90% всех общемировых запасов. Подавляющая часть запасов нефти приходится на страны Ближнего Востока".Это так и не совсем так. Вот и давайте займемся подсчетом и его анализом. Мне уже доводилось подсчитывать, что Россия самое территориально крупное государство на планете: 17 234 035 км². За нею следуют Канада (9 984 670 км²) и США (9 833 517 км²). И если к США присоединить Канаду, а потом Гренландию (2 166 086 км²), то получится географический монстр в 22 084 293 км².Однако эта громадина будет не только географическая, но и реально превратится в первая экономику мира с самыми крупными военными расходами, военными базами по всему миру, станком, печатающим единую для мира резервную валюту – доллар, дополнительным контролем над торговыми путями в Арктике и между Тихим и Атлантическим океанами (если Трамп получит Панамский канал), господством в Индийском океане, раздавленной и обезжиренной Европой и союзниками в Юго-Восточной Азии и т. д. и т. п.А теперь приплюсуем запасы нефти: в США, Канаде и Гренландии – получается свыше 335,2 млрд баррелей. То есть уже больше, чем у самой богатой Венесуэлы (303 млрд), не говоря уже по прочей "мелюзге". А если согласно "доктрине Донро" получат полный контроль над западным полушарием, то и запасы Венесуэлы будут работать не них (почти 640 млрд баррелей).Сегодня на страны-члены ОПЕК приходится около 71% совокупных запасов нефти в мире. США являются ведущим производителем нефти в мире, хотя обладают лишь 2,5% мировых запасов нефти. Россия, располагая 4,6% мировых запасов нефти, по объемам добычи заняла второе после США место, несмотря на масштабные международные санкции. Члены ОПЕК Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия находятся среди стран, у которых высоки и запасы, и добыча нефти.Если взять ОПК+ с Россией и Бразилией, Казахстаном и Азербайджаном, Бахрейном и Брунеем, Мексикой и Малайзией, Оманом и двумя Суданами, то еще больше. Однако "доктрина Донро" может резко изменить эти пропорции. Потому что США могут политически влиять на других производителей нефти и нефтепродуктов.Сегодня указанное выше потенциальное первенство США по объемам нефте могут оспорить специалисты, которые, например, утверждают, что запасы нефти в Канаде не стоит брать в расчет, так как 95% этих запасов страны сосредоточено в нефтеносных песках, а те же страны ОПЕК даже не включают такую нефть в статистику запасов.Спецы же утверждают, что запасы Венесуэлы и США в основном представляют собой тяжелую нефть, добыча которой технологически трудоемкая и затратная.И это тоже правда, но уже теряющая свою актуальность. Потому что технологии уже сделали доступной добычу и переработку тяжелей нефти. И указанный выше Смирнов утверждает: "Именно потому, что технологии добычи стали более дешевыми, канадскую и американскую нефть, содержащуюся в битуминозных песках, целесообразно относить к доказанным запасам (то есть коммерчески извлекаемым)".К тому же, Центральная и Латинская Америки проводят свою разведку запасов нефти и налаживают ее добычу. К примеру, только в Бразилии в 2023 году доказанные запасы нефти возросли почти на 7%. Семь процентов, Карл!Второй момент – политический. Сейчас поговаривают, что мир может быть фрагментирован на несколько зон влияния стран-первачей. И если уйдет от одностороннего американского гегемонизма, то такими региональными первачами будут Китай, Россия, возможно, Индия, возможно, кто-то в арабском мире, в Африке. И это означает лишь одно: достичь единства между ними в противостоянии кому-то одному будет трудно. Равно как и объединить экономические усилия в том контроле над добычей, производством и торговлей энергоносителями, той же нефтью.Равно как важно и то, что страна, умеющая разводить другие государства, сеять между ними рознь и хаос, будет получать преимущества и преференции. Как сказал как-то известный американский журналист Такер Карлсон, хаос – это тот экран, за которым легко спрятаться тем, кто хаос организовывает. И мы не будет на кого-то показывать пальцем, но всем известно, что США, организовывая и спонсируя хаос в разных регионах планеты, всегда предлагали там себя в качестве антикризисного менеджера и на этом усиливали свое влияние в любом регионе. И получали экономические преимущества, обдирая регионы, как коза липку.Многополярный мир, который грядет, несет с собой и запрос на умение достигать компромиссы и консенсусы. Но кто утверждает, что все умеют это делать?В этой ситуации Трамп демонстрирует умение действовать и играть вдолгую, предвидя новые условия и заранее к ним подстраиваясь. Он параллельно делает все, чтобы сохранить гегемонию США (сделать Америку снова великой). Но в то же время думает о будущем и – другой рукой – под новые США подгребает территории, богатые ресурсами, имеющими доступ к контролю над торговыми путями, обеспечивающими безопасность.Это и есть "доктрина Донро" в действии, которая еще может принести США свои ништяки. И если брать прирастание территориями и скрытыми в них ресурсами, то претендуя на Канаду и Гренландию, США имеют в виду и природный газ, и редкоземельные металлы и пресную воду Арктики и т. д. и т. п.Вот только данные из открытых источников о том, что, к примеру, еще есть в Гренландии: запасы газа оценивают в 148,21 млрд кубов газа (около 30% мировых запасов). Запасы редкоземельных металлов и их элементов – в 38,5 млн т. Самое богатое на редкие металлы не только на острове, но и во всем мире месторождение Танбриз содержит литий, бериллий, цирконий, уран, иттрий, тантал, ниобий, торий. А суммарные ресурсы крупнейшего комплекса урановых месторождений – Кванефьельда, Аланкуата и Килавата – еще в 2015 году оценили в 270 тыс т оксидов урана-диурана и 11,13 млн т редкоземельных элементов. Но это нуждается в отдельном более подробном разборе.Но и так понятно, к чему рвутся США по "доктрине Донро". А это путь и к новым технологиям завтрашнего дня. И кто о нем думает, то для него и наступает в самом благоприятном варианте…О других планах нынешнего президента США - в статье Владимира Скачко "Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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сша, канада, россия, дональд трамп, крэйг адамс, мерлин монро, опек, опк, мнения
США, Канада, Россия, Дональд Трамп, Крэйг Адамс, Мерлин Монро, ОПЕК, ОПК, Мнения

В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсами

15:42 31.01.2025 (обновлено: 16:07 31.01.2025)
 
© Reuters
© Reuters
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Тотальная, увлекательная и подчас неожиданная возня нового/старого президента США Дональда Трампа за переустройство политики США изнутри и изменения во внешнем мироустройстве уже названа шутниками "доктрина Донро".
Слизано и синтезировано это название с имени нынешнего президента и так называемой "доктрины Монро" – декларации принципов внешней политики США, согласно которой эта страна является хозяином западного полушария по принципу "Америка для американцев". То есть США не вмешиваются в европейские дела в восточном полушарии, но и не позволяют Европе вмешиваться в свои и в дела двух Америк на западе.
Провозгласил эту доктрину 5-й президент США Джеймс Монро (1817-1825) в обращении к Конгрессу 2 декабря 1823 года, в котором сказал: "…Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой-либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам".
Однако ни для кого не являлось и не является секретом, что основным автором доктрины президента Монро является бессменный госсекретарь при нем и будущий 6-й президент США Джон Куинси Адамс (1825-1829).
Этот тогдашний американский "мажор" (сын 2-го президента США Джона Адамса) очень долгое время провел в Европе. В 27 лет в 1794 году стал послом США в Нидерландах и потом, с небольшим перерывом на сенаторство от Массачусетса, был послом в Пруссии, России и Великобритании. В Санкт-Петербурге он посольствовал с 1809 по 1814 год, потом до 1817 года работал в Лондоне и пересидел там самое увлекательное время – крушение империи Наполеона Бонапарта и англо-американскую войну 1812-1814 годов, которая закончилась подписанием Гентского мира при его непосредственном участии.
Этот Адамс был дружен с российским императором Александром I, победившим Наполеона, а потом из Лондона наблюдал за работой тогдашнего "террариума" всех победителей Франции – Венского конгресса. Конгресс в гнетущей атмосфере тайного и явного соперничества, интриг и подковерных взаимных предательств и подстав обустраивал постбонапартовскую Европу, и Адамс лично мог убедиться, что в борьбе с этим гадючником амбициозных крупных монархов и более мелких монаршат США не справятся, если те объединятся.
Однако Адамс, похоже, в то же время точно определил и то, кто в Европе главный "жандарм" и с кем лучше не связываться. И если с Англией США успешно справились, то будущий глава только построенного Белого дома прекрасно понимал, что с Россией его стране лучше дружить, чтобы не огрести, как Наполеон. А лучше вообще держаться подальше от Европы и не пускать ее в западное полушарие, ограничивая и, например, обрубая на корню амбиции Испании по восстановлению своего колониального владычества в Южной и Центральной Америках и в мексиканском подбрюшии США.
Так США в основном и жили до начала ХХ века, когда в Первую мировую вмешались в европейские дела, а потом после Второй мировой вообще перехватили у Британской империи пальму первенства в борьбе за мировое господство и обрели его в 1991 году, когда смогли развалить СССР.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сбой в политике США случился лет через 20 их полного господства, когда они уже краев не видели и никаких правил даже для приличия соблюдать не желали. Вот тогда и началась борьба за многополярный мир, а США вдруг увидели, что их самих и их же амбиции мирового гегемона в гробу готовы видеть и в Москве, и в Пекине, и в Нью-Дели, и в десятках других столиц стран Глобального Юга. В том числе в Центральной и Южной Америках, которые США высокомерно и по привычке, почерпнутой из "доктрины Монро", считали своим задним двором.
Вот тогда и появилась "доктрина Донро" – претензии Трампа на восстановление господства США в западном полушарии, которые он подкрепил территориальным и геоэкономическим претензиями. То есть захотел присоединить к США Гренландию (заморские владения европейской Дании) и всю Канаду (независимое государство, но формально часть Содружества наций, в основном объединяющего Британию и ее бывшие колонии), а также вернуть под свой контроль Панамский канал.
Сейчас ситуация, что называется, зависла на стадии американских пожеланий и споров вокруг них, но практически никто в мире не сомневается, что, во-первых, если США захотят, то Трамп добьется своего – никто сегодня не впишется за Данию или Канаду, превращенных Вашингтоном в своих безвольных, позорных и бессмысленных геополитических холуев, или за Панаму, помочь которой может только Китай, контролирующий канал, но явно не желающий пока воевать с США.
И во-вторых, – это главное! – территориальная перекройка мира нужна Трампу не только как политику, но и как бизнесмену, который смотрит в будущее. А будущее – это практически неотвратимая борьба за обладание ресурсами, то есть самыми разными полезными ископаемыми и божьей рентой – энергоносителями, редкоземельными металлами, обеспечивающими развитие всевозможных ноу-хау, пресной водой и продовольствием.
И Трамп отлично понимает, что хотя многие видят будущее в борьбе технологий, которые помогут решить или хотя бы облегчить решение всех этих проблем, окончательно заменить ресурсы не смогут. А чтобы иметь стопроцентные гарантии и не остаться на мели без жизнеобеспечения, как раз опять нужны, увы, территории, где эти ресурсы имеются.
Вот потому-то Трамп, чувствуя, что сегодня США теряют монопольное положение в мире, хочет и приостановить нынешнее падение влияния, и сделать задел на будущее – создать основу для владычества и гегемонии будущих. Кто будет владеть ресурсами, то и будет банковать. Как сорока-белобока, которая, как в сказке, этому дала, а этому не дала и может подсадить на голодный паек. Чтобы не рыпался и был покорным. Без всяких сказок.
"Доктрина Донро" – это план борьбы Трампа и его США за свое будущее. За вполне обоснованное ресурсами господство и гегемонию на планете.
Чтобы понять, зачем Трампу "доктрина Донро" и господство над западным полушарием, обратимся к геополитической арифметике с нефтью – "кровью современной экономики". То есть к механическим арифметическим подсчетам запасов этого сырья и производства продуктов из него.
Специалисты сегодня утверждают, что понятие "запасы нефти" – это не только то, что уже добывается, но и оценка количества еще не добытой сырой нефти, расположенной в конкретной стране. Плюс то, что может быть добыто с помощью современных технологий с затратами, обусловленными ценами на нефть.
Следовательно, кто, грубо говоря, владеет не только самой нефтью, но и контролем над ценами на нее, тот если и не главный, то многое определяющий. Отсюда разговоры о том, что в 80-ые годов прошлого века Запад обвалил цены на нефть и тем самым лишил СССР нефтедолларов, приблизив его развал от безденежья.
А сырая нефть – это основной источник топлива в мире и крупнейший источник первичной энергии. Из нее получают бензин, авиатопливо, дизельное топливо, асфальт, гудрон и смазочные масла. В 2020 году в мире использовалось примерно 88,6 млн баррелей нефти в день, что составляло 30,1% мировой первичной энергии. Ничего сильно не изменилось и сейчас.
И вот обратимся к специалистам, например, из проекта проекте Финансы Mail.ru, которые подсчитали, что на конец 2023 года общемировые доказанные запасы нефти достигли 1,75 трлн. баррелей. И в 2024 году самыми крупными запасами нефти обладали Венесуэла (свыше 303,221 млрд. баррелей, около 19% всех общемировых запасов), Саудовская Аравия (267), Иран (209 млрд.), Канада (170 млрд.), Ирак (145 млрд.), Кувейт (102), ОАЭ (98 млрд.), Россия (80 млрд.).
США в этом перечне идут на девятом месте – у них 55,251 млрд баррелей. А в Гренландии, по данным Американской геологической службы, может залегать до 110 млрд ( а некоторые источник доводят эту цифру до 150-170 млрд) баррелей нефти.
И.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений госуниверситета управления Евгений Смирнов по этом поводу сказал Финансам Mail.ru: "Таким образом, нефть в мире концентрируется в нескольких местах, и на указанные несколько стран приходится свыше 90% всех общемировых запасов. Подавляющая часть запасов нефти приходится на страны Ближнего Востока".
Это так и не совсем так. Вот и давайте займемся подсчетом и его анализом. Мне уже доводилось подсчитывать, что Россия самое территориально крупное государство на планете: 17 234 035 км². За нею следуют Канада (9 984 670 км²) и США (9 833 517 км²). И если к США присоединить Канаду, а потом Гренландию (2 166 086 км²), то получится географический монстр в 22 084 293 км².
Однако эта громадина будет не только географическая, но и реально превратится в первая экономику мира с самыми крупными военными расходами, военными базами по всему миру, станком, печатающим единую для мира резервную валюту – доллар, дополнительным контролем над торговыми путями в Арктике и между Тихим и Атлантическим океанами (если Трамп получит Панамский канал), господством в Индийском океане, раздавленной и обезжиренной Европой и союзниками в Юго-Восточной Азии и т. д. и т. п.
А теперь приплюсуем запасы нефти: в США, Канаде и Гренландии – получается свыше 335,2 млрд баррелей. То есть уже больше, чем у самой богатой Венесуэлы (303 млрд), не говоря уже по прочей "мелюзге". А если согласно "доктрине Донро" получат полный контроль над западным полушарием, то и запасы Венесуэлы будут работать не них (почти 640 млрд баррелей).
Сегодня на страны-члены ОПЕК приходится около 71% совокупных запасов нефти в мире. США являются ведущим производителем нефти в мире, хотя обладают лишь 2,5% мировых запасов нефти. Россия, располагая 4,6% мировых запасов нефти, по объемам добычи заняла второе после США место, несмотря на масштабные международные санкции. Члены ОПЕК Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия находятся среди стран, у которых высоки и запасы, и добыча нефти.
Если взять ОПК+ с Россией и Бразилией, Казахстаном и Азербайджаном, Бахрейном и Брунеем, Мексикой и Малайзией, Оманом и двумя Суданами, то еще больше. Однако "доктрина Донро" может резко изменить эти пропорции. Потому что США могут политически влиять на других производителей нефти и нефтепродуктов.
Сегодня указанное выше потенциальное первенство США по объемам нефте могут оспорить специалисты, которые, например, утверждают, что запасы нефти в Канаде не стоит брать в расчет, так как 95% этих запасов страны сосредоточено в нефтеносных песках, а те же страны ОПЕК даже не включают такую нефть в статистику запасов.
Спецы же утверждают, что запасы Венесуэлы и США в основном представляют собой тяжелую нефть, добыча которой технологически трудоемкая и затратная.
И это тоже правда, но уже теряющая свою актуальность. Потому что технологии уже сделали доступной добычу и переработку тяжелей нефти. И указанный выше Смирнов утверждает: "Именно потому, что технологии добычи стали более дешевыми, канадскую и американскую нефть, содержащуюся в битуминозных песках, целесообразно относить к доказанным запасам (то есть коммерчески извлекаемым)".
К тому же, Центральная и Латинская Америки проводят свою разведку запасов нефти и налаживают ее добычу. К примеру, только в Бразилии в 2023 году доказанные запасы нефти возросли почти на 7%. Семь процентов, Карл!
Второй момент – политический. Сейчас поговаривают, что мир может быть фрагментирован на несколько зон влияния стран-первачей. И если уйдет от одностороннего американского гегемонизма, то такими региональными первачами будут Китай, Россия, возможно, Индия, возможно, кто-то в арабском мире, в Африке. И это означает лишь одно: достичь единства между ними в противостоянии кому-то одному будет трудно. Равно как и объединить экономические усилия в том контроле над добычей, производством и торговлей энергоносителями, той же нефтью.
Равно как важно и то, что страна, умеющая разводить другие государства, сеять между ними рознь и хаос, будет получать преимущества и преференции. Как сказал как-то известный американский журналист Такер Карлсон, хаос – это тот экран, за которым легко спрятаться тем, кто хаос организовывает. И мы не будет на кого-то показывать пальцем, но всем известно, что США, организовывая и спонсируя хаос в разных регионах планеты, всегда предлагали там себя в качестве антикризисного менеджера и на этом усиливали свое влияние в любом регионе. И получали экономические преимущества, обдирая регионы, как коза липку.
Многополярный мир, который грядет, несет с собой и запрос на умение достигать компромиссы и консенсусы. Но кто утверждает, что все умеют это делать?
В этой ситуации Трамп демонстрирует умение действовать и играть вдолгую, предвидя новые условия и заранее к ним подстраиваясь. Он параллельно делает все, чтобы сохранить гегемонию США (сделать Америку снова великой). Но в то же время думает о будущем и – другой рукой – под новые США подгребает территории, богатые ресурсами, имеющими доступ к контролю над торговыми путями, обеспечивающими безопасность.
Это и есть "доктрина Донро" в действии, которая еще может принести США свои ништяки. И если брать прирастание территориями и скрытыми в них ресурсами, то претендуя на Канаду и Гренландию, США имеют в виду и природный газ, и редкоземельные металлы и пресную воду Арктики и т. д. и т. п.
Вот только данные из открытых источников о том, что, к примеру, еще есть в Гренландии: запасы газа оценивают в 148,21 млрд кубов газа (около 30% мировых запасов). Запасы редкоземельных металлов и их элементов – в 38,5 млн т. Самое богатое на редкие металлы не только на острове, но и во всем мире месторождение Танбриз содержит литий, бериллий, цирконий, уран, иттрий, тантал, ниобий, торий. А суммарные ресурсы крупнейшего комплекса урановых месторождений – Кванефьельда, Аланкуата и Килавата – еще в 2015 году оценили в 270 тыс т оксидов урана-диурана и 11,13 млн т редкоземельных элементов. Но это нуждается в отдельном более подробном разборе.
Но и так понятно, к чему рвутся США по "доктрине Донро". А это путь и к новым технологиям завтрашнего дня. И кто о нем думает, то для него и наступает в самом благоприятном варианте…
О других планах нынешнего президента США - в статье Владимира Скачко "Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США"
 
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