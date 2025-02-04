https://ukraina.ru/20250204/1060794979.html

Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico

Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico - 04.02.2025 Украина.ру

Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico

Лидеры Евросоюза ищут способ удержать президента США от вторжения в датскую Гренландию. Об этом 4 февраля по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе заявили лидеры Евросоюза, сообщило издание Politico.

2025-02-04T12:12

2025-02-04T12:12

2025-02-04T12:12

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Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico."Встреча европейских лидеров в понедельник по вопросам усиления обороны в ответ на угрозу со стороны России в конечном итоге в основном была посвящена Америке", - сказано в публикации.Дональд Трамп развязывает торговую войну против Китая и угрожает сделать то же в отношении против Мексики и Канады - союзника по НАТО, отметило издание.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подведение итогов саммита начала с США, предупредив о том, что произойдёт, если Трамп выполнит свои угрозы повысить пошлины для Евросоюза."В случае несправедливых или произвольных нападок Европейский союз будет жестко реагировать", — заверила она."Лидеры ЕС также подчеркнули, что будут защищать Гренландию", - сообщило Politico по итогам состоявшегося 3 февраля неформального саммита Евросоюза.Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов ЕС.Генсек НАТО Марк Рютте, сказано в публикации, попытался смикшировать угрозу президента США, предложив членам военно-политического блока обеспечить безопасность арктической территории. Он указал на возможность разместить там войска альянса.Он добавил, что такие арктические союзники, как "Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США... будут работать вместе с НАТО, чтобы гарантировать, что когда дело дойдет до Крайнего Севера, мы сообща сделаем то, что необходимо".Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала генсека НАТО, призвав к более тесному сотрудничеству."Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в Арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером", — заявила Фредериксен журналистам по пути на встречу в брюссельском Дворце Эгмонт.Тем временем французский президент Эммануэль Макрон обсуждаетс Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрутирование своих военных в ряды ВСУ. подробности в публикации "Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота

https://ukraina.ru/20241225/1059932880.html

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новости, сша, канада, дания, дональд трамп, рютте, эммануэль макрон, ес, нато, урсула фон дер ляйен, гренландия, politico, арктика, север