Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico
Лидеры Евросоюза ищут способ удержать президента США от вторжения в датскую Гренландию. Об этом 4 февраля по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе заявили лидеры Евросоюза, сообщило издание Politico.
Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico.
"Встреча европейских лидеров в понедельник по вопросам усиления обороны в ответ на угрозу со стороны России в конечном итоге в основном была посвящена Америке", - сказано в публикации.
"Он также отказался исключить использование военной силы для захвата Гренландии, которая является частью Королевства Дания", - отмечено в публикации.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подведение итогов саммита начала с США, предупредив о том, что произойдёт, если Трамп выполнит свои угрозы повысить пошлины для Евросоюза.
"В случае несправедливых или произвольных нападок Европейский союз будет жестко реагировать", — заверила она.
"Лидеры ЕС также подчеркнули, что будут защищать Гренландию", - сообщило Politico по итогам состоявшегося 3 февраля неформального саммита Евросоюза.
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов ЕС.
Генсек НАТО Марк Рютте, сказано в публикации, попытался смикшировать угрозу президента США, предложив членам военно-политического блока обеспечить безопасность арктической территории. Он указал на возможность разместить там войска альянса.
"Совершенно очевидно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, и нам нужно делать больше", — сказал Рютте.
Вчера, 04:45Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для РоссииТрамп собирается создать в Гренландии такую же инфраструктуру, как и на Аляске. На острове уже есть аэродромы, куда перебрасываются истребители F-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала генсека НАТО, призвав к более тесному сотрудничеству.
"Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в Арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером", — заявила Фредериксен журналистам по пути на встречу в брюссельском Дворце Эгмонт.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон обсуждаетс Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрутирование своих военных в ряды ВСУ. подробности в публикации "Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота