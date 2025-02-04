Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico - 04.02.2025 Украина.ру
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Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico
Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico - 04.02.2025 Украина.ру
Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico
Лидеры Евросоюза ищут способ удержать президента США от вторжения в датскую Гренландию. Об этом 4 февраля по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе заявили лидеры Евросоюза, сообщило издание Politico.
2025-02-04T12:12
2025-02-04T12:12
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эммануэль макрон
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нато
урсула фон дер ляйен
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Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico."Встреча европейских лидеров в понедельник по вопросам усиления обороны в ответ на угрозу со стороны России в конечном итоге в основном была посвящена Америке", - сказано в публикации.Дональд Трамп развязывает торговую войну против Китая и угрожает сделать то же в отношении против Мексики и Канады - союзника по НАТО, отметило издание.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подведение итогов саммита начала с США, предупредив о том, что произойдёт, если Трамп выполнит свои угрозы повысить пошлины для Евросоюза."В случае несправедливых или произвольных нападок Европейский союз будет жестко реагировать", — заверила она."Лидеры ЕС также подчеркнули, что будут защищать Гренландию", - сообщило Politico по итогам состоявшегося 3 февраля неформального саммита Евросоюза.Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов ЕС.Генсек НАТО Марк Рютте, сказано в публикации, попытался смикшировать угрозу президента США, предложив членам военно-политического блока обеспечить безопасность арктической территории. Он указал на возможность разместить там войска альянса.Он добавил, что такие арктические союзники, как "Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США... будут работать вместе с НАТО, чтобы гарантировать, что когда дело дойдет до Крайнего Севера, мы сообща сделаем то, что необходимо".Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала генсека НАТО, призвав к более тесному сотрудничеству."Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в Арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером", — заявила Фредериксен журналистам по пути на встречу в брюссельском Дворце Эгмонт.Тем временем французский президент Эммануэль Макрон обсуждаетс Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрутирование своих военных в ряды ВСУ. подробности в публикации "Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
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новости, сша, канада, дания, дональд трамп, рютте, эммануэль макрон, ес, нато, урсула фон дер ляйен, гренландия, politico, арктика, север
Новости, США, Канада, Дания, Дональд Трамп, Рютте, Эммануэль Макрон, ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, Гренландия, Politico, Арктика, север

Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico

12:12 04.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Лидеры Евросоюза ищут способ удержать президента США от вторжения в датскую Гренландию. Об этом 4 февраля по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе заявили лидеры Евросоюза, сообщило издание Politico.
Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico.
"Встреча европейских лидеров в понедельник по вопросам усиления обороны в ответ на угрозу со стороны России в конечном итоге в основном была посвящена Америке", - сказано в публикации.
Дональд Трамп развязывает торговую войну против Китая и угрожает сделать то же в отношении против Мексики и Канады - союзника по НАТО, отметило издание.
"Он также отказался исключить использование военной силы для захвата Гренландии, которая является частью Королевства Дания", - отмечено в публикации.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подведение итогов саммита начала с США, предупредив о том, что произойдёт, если Трамп выполнит свои угрозы повысить пошлины для Евросоюза.
"В случае несправедливых или произвольных нападок Европейский союз будет жестко реагировать", — заверила она.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
25 декабря 2024, 11:48
Трамп намерен купить Гренландию - NYPИзбранный президент США Дональд Трамп намерен потратить огромные средства на территориальные приобретения. Об этом сообщила газета New York Post.
"Лидеры ЕС также подчеркнули, что будут защищать Гренландию", - сообщило Politico по итогам состоявшегося 3 февраля неформального саммита Евросоюза.
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что сохранение территориальной целостности Королевства Дании, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для всех государств-членов ЕС.
Генсек НАТО Марк Рютте, сказано в публикации, попытался смикшировать угрозу президента США, предложив членам военно-политического блока обеспечить безопасность арктической территории. Он указал на возможность разместить там войска альянса.
"Совершенно очевидно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, и нам нужно делать больше", — сказал Рютте.
Он добавил, что такие арктические союзники, как "Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США... будут работать вместе с НАТО, чтобы гарантировать, что когда дело дойдет до Крайнего Севера, мы сообща сделаем то, что необходимо".
Вчера, 04:45
Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для РоссииТрамп собирается создать в Гренландии такую же инфраструктуру, как и на Аляске. На острове уже есть аэродромы, куда перебрасываются истребители F-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала генсека НАТО, призвав к более тесному сотрудничеству.
"Мы очень четко заявили американцам и НАТО, что, по нашему мнению, нам следует активизировать наше сотрудничество в Арктическом регионе, который мы называем Крайним Севером", — заявила Фредериксен журналистам по пути на встречу в брюссельском Дворце Эгмонт.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон обсуждаетс Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрутирование своих военных в ряды ВСУ. подробности в публикации "Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
 
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