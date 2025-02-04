"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота - 04.02.2025 Украина.ру
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"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота - 04.02.2025 Украина.ру
"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
Президент Франции Эммануэль Макрон готовит государственный переворот в стране. С таким обвинением в его адрес 4 февраля выступил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях
2025-02-04T11:13
2025-02-04T11:13
новости
франция
дания
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эммануэль макрон
флориан филиппо
мишель барнье
вооруженные силы украины
украина.ру
переворот
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В публикации Филиппо прокомментировал информацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст Макрону возможность пойти на третий президентский срок.Филиппо призвал отстранить действующего главу государства от должности.Попытки объявить Макрону импичмент были инициированы левой партией "Непокорившаяся Франция" еще осенью прошлого года. Оказалось, что более 60% опрошенных тогда французов сочли, что Макрон виноват в нынешнем политическом хаосе.Тема отставки на какое-то время забуксовала, однако начала набирать новые обороты 3 февраля, когда премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил о принятии проекта бюджета страны на 2025 год. Утвержден он был в обход парламента, из-за чего "Непокорившаяся Франция" заявила о намерении вынести на голосование вопрос о доверии правительству после такого решения без согласования.Однако Макрону, кажется, абсолютно все равно на то, что происходит в парламенте. В начале декабря он заявил, что добровольно не уйдет с занимаемого им поста до окончания срока полномочий в мае 2027 года. Французский лидер также призывы к своей отставке "политической фикцией", добавив, что гордится доверием граждан и уверен, что нужен стране.Однако опросы населения показали, что Макрон снискал антипатии 75% граждан своей страны. Еще 55% респондентов высказали недовольны политикой, которую проводит новый премьер-министр Мишель Барнье.Тем временем французский лидер делает то, что считает нужным. Например, обсуждает с Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрут своих военных в ряды ВСУ.Впервые Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, а 24 апреля 2022 он был переизбран на второй пятилетний срок.Подробности политического кризиса во Франции и роли в нем главы государства - в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Предсмертный звон" для Макрона: как президент довёл Францию до кризиса, выхода из которого не видно.
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новости, франция, дания, киев, эммануэль макрон, флориан филиппо, мишель барнье, вооруженные силы украины, украина.ру, переворот, госпереворот, импичмент
Новости, Франция, Дания, Киев, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Мишель Барнье, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, переворот, госпереворот, импичмент

"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота

11:13 04.02.2025
 
Макрон
Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон готовит государственный переворот в стране. С таким обвинением в его адрес 4 февраля выступил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях
В публикации Филиппо прокомментировал информацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст Макрону возможность пойти на третий президентский срок.
"Его (Феррана. - Ред.) назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот", - написал Филиппо, напомнив, что новый глава Конституционного совета уже неоднократно открыто заявлял о своем намерении отменить запрет на третий срок для президента.
Филиппо призвал отстранить действующего главу государства от должности.
Попытки объявить Макрону импичмент были инициированы левой партией "Непокорившаяся Франция" еще осенью прошлого года. Оказалось, что более 60% опрошенных тогда французов сочли, что Макрон виноват в нынешнем политическом хаосе.
Тема отставки на какое-то время забуксовала, однако начала набирать новые обороты 3 февраля, когда премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил о принятии проекта бюджета страны на 2025 год. Утвержден он был в обход парламента, из-за чего "Непокорившаяся Франция" заявила о намерении вынести на голосование вопрос о доверии правительству после такого решения без согласования.
Однако Макрону, кажется, абсолютно все равно на то, что происходит в парламенте. В начале декабря он заявил, что добровольно не уйдет с занимаемого им поста до окончания срока полномочий в мае 2027 года. Французский лидер также призывы к своей отставке "политической фикцией", добавив, что гордится доверием граждан и уверен, что нужен стране.
Однако опросы населения показали, что Макрон снискал антипатии 75% граждан своей страны. Еще 55% респондентов высказали недовольны политикой, которую проводит новый премьер-министр Мишель Барнье.
Тем временем французский лидер делает то, что считает нужным. Например, обсуждает с Данией отправку своих войск в Гренландию, а с Киевом - рекрут своих военных в ряды ВСУ.
Впервые Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции 14 мая 2017 года, а 24 апреля 2022 он был переизбран на второй пятилетний срок.
Подробности политического кризиса во Франции и роли в нем главы государства - в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Предсмертный звон" для Макрона: как президент довёл Францию до кризиса, выхода из которого не видно.
 
НовостиФранцияДанияКиевЭммануэль МакронФлориан ФилиппоМишель БарньеВооруженные силы УкраиныУкраина.рупереворотгоспереворотимпичмент
 
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