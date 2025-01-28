Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
© AP / Ian Langsdon
© AP / Ian Langsdon
Франция обсудила с Данией возможности размещения французских войск в Гренландии, которой угрожают США. Об этом 28 января сообщило издание politico.eu
"Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро", - сказано в публикации.
Барро заявил французскому радио Sud, что Франция начала обсуждать с Данией развертывание войск", заметило Politico. По его информации, "Дания не желает" продолжать эту идею.
"Если Дания попросит о помощи, Франция будет там", — сказал французский министр.
Изданием отмечено также, что Барро вещал в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен "совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом". Фредериксен во вторник утром была в Берлине и Париже, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном соответственно, и собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
"Недавно вступивший в должность президент США все больше сосредоточивается на притязаниях на огромный арктический остров и демонстративно не исключает использования военной силы или экономического принуждения, чтобы сразу или позже отобрать его у Дании", - сказано в публикации влиятельного издания ЕС.
Там также отметили, что сам Барро не верит в перспективу интервенции США во владения датского королевства, к коим относится и Гренландия. Барро поведал, что 27 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть [отправку войск]" в случае необходимости.
Ранее официальный Париж инициировал обсуждение отправки военнослужащих стран ЕС и НАТО на Украину. Президентом Франции Эммануэль Макрон предлагал отправить французских военнослужащих в помощь режиму Зеленского год назад. По информации западных СМИ, в конце 2024 года он снова вернулся к этому военному прожекту в контактах с официальным Лондоном.
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