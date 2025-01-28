Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру
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Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру
Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
Франция обсудила с Данией возможности размещения французских войск в Гренландии, которой угрожают США. Об этом 28 января сообщило издание politico.eu
2025-01-28T19:39
2025-01-28T19:39
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"Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро", - сказано в публикации.Барро заявил французскому радио Sud, что Франция начала обсуждать с Данией развертывание войск", заметило Politico. По его информации, "Дания не желает" продолжать эту идею."Если Дания попросит о помощи, Франция будет там", — сказал французский министр.Изданием отмечено также, что Барро вещал в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен "совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом". Фредериксен во вторник утром была в Берлине и Париже, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном соответственно, и собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.Там также отметили, что сам Барро не верит в перспективу интервенции США во владения датского королевства, к коим относится и Гренландия. Барро поведал, что 27 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть [отправку войск]" в случае необходимости.Ранее официальный Париж инициировал обсуждение отправки военнослужащих стран ЕС и НАТО на Украину. Президентом Франции Эммануэль Макрон предлагал отправить французских военнослужащих в помощь режиму Зеленского год назад. По информации западных СМИ, в конце 2024 года он снова вернулся к этому военному прожекту в контактах с официальным Лондоном.Также на эту тему: МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html
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новости, франция, дания, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, олаф шольц, ес, нато, politico, гренландия, украина, международные отношения, международная политика, международное право, рютте, фрг, британия
Новости, Франция, Дания, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, ЕС, НАТО, Politico, Гренландия, Украина, международные отношения, Международная политика, международное право, Рютте, ФРГ, Британия

Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию

19:39 28.01.2025
 
© AP / Ian Langsdon
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP / Ian Langsdon
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Франция обсудила с Данией возможности размещения французских войск в Гренландии, которой угрожают США. Об этом 28 января сообщило издание politico.eu
"Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро", - сказано в публикации.
Барро заявил французскому радио Sud, что Франция начала обсуждать с Данией развертывание войск", заметило Politico. По его информации, "Дания не желает" продолжать эту идею.
"Если Дания попросит о помощи, Франция будет там", — сказал французский министр.
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 13:48
"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с ТрампомНаряду с Великобританией и Германией Франция – еще одна крупная западноевропейская страна, которая вполне открыто вступила в противостояние с новым американским президентом Дональдом Трампом.
Изданием отмечено также, что Барро вещал в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен "совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом". Фредериксен во вторник утром была в Берлине и Париже, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном соответственно, и собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
"Недавно вступивший в должность президент США все больше сосредоточивается на притязаниях на огромный арктический остров и демонстративно не исключает использования военной силы или экономического принуждения, чтобы сразу или позже отобрать его у Дании", - сказано в публикации влиятельного издания ЕС.
Там также отметили, что сам Барро не верит в перспективу интервенции США во владения датского королевства, к коим относится и Гренландия. Барро поведал, что 27 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть [отправку войск]" в случае необходимости.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 11:32
Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial TimesЕвропейские партнёры Киева рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. Об этом сообщила британская Financial Times.
Ранее официальный Париж инициировал обсуждение отправки военнослужащих стран ЕС и НАТО на Украину. Президентом Франции Эммануэль Макрон предлагал отправить французских военнослужащих в помощь режиму Зеленского год назад. По информации западных СМИ, в конце 2024 года он снова вернулся к этому военному прожекту в контактах с официальным Лондоном.
Также на эту тему: МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
 
НовостиФранцияДанияСШАДональд ТрампЭммануэль МакронОлаф ШольцЕСНАТОPoliticoГренландияУкраинамеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правоРюттеФРГБритания
 
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Заголовок открываемого материала
19:39Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
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