https://ukraina.ru/20250128/1060638664.html

Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию

Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру

Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию

Франция обсудила с Данией возможности размещения французских войск в Гренландии, которой угрожают США. Об этом 28 января сообщило издание politico.eu

2025-01-28T19:39

2025-01-28T19:39

2025-01-28T19:39

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"Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро", - сказано в публикации.Барро заявил французскому радио Sud, что Франция начала обсуждать с Данией развертывание войск", заметило Politico. По его информации, "Дания не желает" продолжать эту идею."Если Дания попросит о помощи, Франция будет там", — сказал французский министр.Изданием отмечено также, что Барро вещал в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен "совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом". Фредериксен во вторник утром была в Берлине и Париже, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном соответственно, и собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.Там также отметили, что сам Барро не верит в перспективу интервенции США во владения датского королевства, к коим относится и Гренландия. Барро поведал, что 27 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть [отправку войск]" в случае необходимости.Ранее официальный Париж инициировал обсуждение отправки военнослужащих стран ЕС и НАТО на Украину. Президентом Франции Эммануэль Макрон предлагал отправить французских военнослужащих в помощь режиму Зеленского год назад. По информации западных СМИ, в конце 2024 года он снова вернулся к этому военному прожекту в контактах с официальным Лондоном.Также на эту тему: МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию

https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html

https://ukraina.ru/20250123/1060497046.html

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новости, франция, дания, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, олаф шольц, ес, нато, politico, гренландия, украина, международные отношения, международная политика, международное право, рютте, фрг, британия