https://ukraina.ru/20250203/1060760969.html

Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 января

Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 января - 03.02.2025 Украина.ру

Украина недовольна "неглубоким" планом Трампа, USAID и COVID-19. Главное на Украине на утро 3 января

Советник и спичрайтер Владимира Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал план администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск обвинил USAID в создании COVID-19

2025-02-03T09:39

2025-02-03T09:39

2025-02-03T10:27

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План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, в комментарии агентству Reuters заявил советник Владимира Зеленского и его спичрайтер Дмитрий Литвин."Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. — Ред.) план — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план", — заявил Литвин.Он также заявил, что Украина недовольна серьёзностью подхода ключевых своих партнёров к урегулированию конфликта."Литвин сказал, что Украина предпочла бы видеть то, что он назвал "более глубоким подходом" со стороны официальных лиц ключевых партнёров", — сообщило агентство Reuters.Ранее спецпосланник Трампа по Украине Келлог заявил, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года. По его словам, на Украине обязательно должны быть проведены и парламентские, и президентские выборы."Большинство демократических стран проводят выборы во время войн. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: когда у вас есть люди, которые могут участвовать в выборах", — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News.Он также отметил, что у администрации Трампа есть хороший план урегулирования обстановки на Украине."Я думаю, у нас есть хороший, надёжный план, позволяющий двигаться вперед, начать переговоры и работать. Президент Трамп возглавит эти усилия, он отлично умеет заключать соглашения, и он очень уверен в том, что планирует сделать", — указал он.По мнению Келлога, Трамп хорошо представляет, "где можно оказать давление и где его не оказывать", а также как создать рычаги влияния как на Украину, так и на Россию. Келлог указал, что, благодаря усилиям США, можно добиться окончания боевых действий "в сроки, исчисляемые месяцами, а не годами".Позднее, вечером 2 февраля, сам Трамп заявил о планах провести встречи и переговоры с Украиной и Россией."У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", - заявил Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом.Ранее Трамп уже говорил о переговорах с Россией."Мы ведём очень серьёзные обсуждения... с Россией, да", — заявил Трамп журналистам в Белом доме 31 января.Он также анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Мы будем говорить, и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет существенным. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом", — подчеркнул Трамп.Он не стал вдаваться в детали и рассказывать, кто из его администрации говорил с представителями России, указав, что обе стороны "уже разговаривают".Когда его спросили, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп не стал отвечать на вопрос."Я не хочу этого говорить", — заявил он.В этих его словах на Украине усмотрели свидетельство того, что украинские власти в США уже списали со счёта."Судьба Украины уже решается, причем без участия Украины, а Зеленский в США воспринимается как нелегитимный президент. Белый дом и Кремль начали переговорный процесс, а Киев даже не пригласили к переговорам. Это удар по позиции Банковой, ведь Зеленский годами убеждал собственных граждан украинцев, что без него ни один вопрос по Украине на международном уровне не решается. Теперь стало очевидно, что он не контролирует ситуацию, а Штаты не спешат согласовывать свои шаги с Офисом президента", — писал 2 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала назвали сложившуюся ситуацию "приговором Зеленскому"."Сложившаяся ситуация — это, по сути, приговор для Зеленского и его монополии власти. Если переговоры действительно пройдут, то Украине придется либо подчиняться решениям Вашингтона и Москвы, либо окончательно растерять поддержку Запада. И если для украинского общества это хороший сигнал о том, что война не бесконечна, то для Зеленского он означает окончательную потерю влияния. Ведь любой мирный процесс поставит вопрос о выборах, которые он с высокой вероятностью проиграет", — указывалось в публикации канала.Сам Зеленский в интервью Associated Press заявил, что вести переговоры без Украины "неправильно"."Без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно. Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги для прекращения этой войны и чётко определим путь вперёд — тогда, возможно, после этого он сможет говорить с русскими", — указал Зеленский.Он также настоял на "всеобъемлющих" гарантиях безопасности для Украины.USAID, COVID-19 и не толькоГлава Департамента государственной эффективности, американский бизнесмен Илон Маск обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в создании COVID-19."А вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработку биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" — написал Маск на своей странице в X.В другом сообщении он резко раскритиковал Агентство."USAID — преступная организация. Пора ей умереть", — отметил Маск.В другом сообщении Маск охарактеризовал USAID как "гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке".Как сообщил 2 февраля телеканал NBC News со ссылкой на осведомлённые источники, директор по безопасности USAID и его заместитель были отправлены в административный отпуск 1 февраля после того, как попытались помешать сотрудникам Департамента эффективности государственного управления получить доступ к защищённым системам агентства.Команда департамента Маска пыталась получить доступ к системам безопасности USAID и личным файлам сотрудников.По словам трёх источников, сотрудники департамента в конечном счете смогли получить доступ к защищённым системам.Также канал сообщил, что более 1 тыс. сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США.По словам источников канала, в результате последних сокращений штата большинство сотрудников Бюро по законодательным и общественным вопросам, состоящего из 125 человек, были отправлены в административный отпуск поздно вечером 1 февраля, а нескольким сотрудникам агентства по связям с общественностью был заблокирован доступ к внутренним системам для общения с сотрудниками.При этом демократы пытаются помешать работе департамента Маска. Так, представители Демпартии из комитета по международным отношениям Сената потребовали от госсекретаря США Марко Рубио объяснить, почему сотрудники департамента смогли получить доступ к "данным американских граждан и секретным помещениям".В письме подчёркивалось, что Конгресс создал USAID как независимое агентство, а поэтому "любые усилия по слиянию или присоединению USAID к Государственному департаменту должны быть предварительно рассмотрены, обсуждены и одобрены Конгрессом".Ранее, во время президентства Джо Байдена, Роберт Фрэнсис Кеннеди, кандидатуру которого Трамп выдвинул на пост главы Минздрава США, в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID — это ширма, прикрывающая деятельность Центрального разведывательного управления США. Само Агентство Кеннеди обвинил в т. ч. и в госперевороте на Украине в 2014 году.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров".

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https://ukraina.ru/20250202/1060751070.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, илон маск, reuters, fox news, офис президента