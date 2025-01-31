Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол - 31.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250131/1060707483.html
Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол
Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол - 31.01.2025 Украина.ру
Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол
Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук). Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-31T05:00
2025-01-31T05:00
новости
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
харьковская область
днр
волчанск
плацдарм
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058694137_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_b98061c3b8c6704e459882ff5013913b.jpg
По сравнению с Донецкой Народной Республикой северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Украина отправляет дефицитные войска из Сумской области, отметил эксперт.Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед российскими войсками целый ряд возможностей. Во-первых, появилась возможность обойти Купянск с севера, отметил он.Во-вторых, перед российскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), уточнил полковник запаса."После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать", — констатировал Алехин.К тому же периметр плацдарма со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров. Локальные попытки контратак не принесут противнику никакого успеха, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250130/1042690477.html
россия
оскол
купянск
харьковская область
днр
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058694137_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_7cbd80d76599372a014fb9269762a48b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, харьковская область, днр, волчанск, плацдарм, наступление, сво, детали, спецслужба
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, Харьковская область, ДНР, Волчанск, плацдарм, наступление, СВО, детали, спецслужба

Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол

05:00 31.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук). Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По сравнению с Донецкой Народной Республикой северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Украина отправляет дефицитные войска из Сумской области, отметил эксперт.
"Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет", — подчеркнул Алехин.
Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед российскими войсками целый ряд возможностей. Во-первых, появилась возможность обойти Купянск с севера, отметил он.
Во-вторых, перед российскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), уточнил полковник запаса.
"После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать", — констатировал Алехин.
К тому же периметр плацдарма со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров. Локальные попытки контратак не принесут противнику никакого успеха, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Вчера, 08:03История
Евгений Кушнарёв и шанс на мир для УкраиныТрагическая гибель Евгения Кушнарёва 17 января 2007 года нанесла сильнейший удар в этому антимайданному лагерю украинской политики. Кушнарёв был не только эффективным государственным управленцем, но и ярким публичным политиком. Кроме того, он олицетворял собой условной "левый" действительно пророссийский фланг Партии регионов
 
НовостиРоссияОсколКупянскГеннадий АлехинХарьковская областьДНРВолчанскплацдармнаступлениеСВОдеталиспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Нам нужно минимум 1,5 миллиона": Рожин о новой частичной мобилизации, контрактниках и добровольцах
05:50Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат
05:42"Это к психиатрам". Украинские эксперты о том, что с Зеленским, и почему в Киеве ищут "и.о. царя"
05:30Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры
05:15"Одно поражение за другим": Рожин о том, сможет ли Драпатый изменить ситуацию на Донецком направлении
05:15Шут гороховый и филькина грамота: Кочетков о том, почему Россия не будет договариваться с Зеленским
05:00Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол
04:45"Медвежий угол": эксперт раскрыл, почему Сырский перебрасывает под Купянск резервы из Сумской области
04:30Красноармейский фронт: Борис Рожин рассказал, как бойцы срезают "треугольник" ВСУ на западе Курахово
04:15Кочетков: США считают Китай своим главным противником и будут пытаться стравливать Москву и Пекин
04:00Стране нужны токари и сварщики: журналист о задачах российского ВПК на военное и послевоенное время
03:45Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском
03:30Солдаты ВСУ оставляют позиции: полковник запаса рассказал о переломе ситуации в боях за Часов Яр
03:15"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России
03:00Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФ
20:37Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину
20:15Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
19:45"Это отличная идея": Трамп-младший предложил открыть тюрьму Alcatraz
19:30Александр Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике
18:53МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
Лента новостейМолния