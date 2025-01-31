Дорога на Великий Бурлук и обход Купянска с севера: Алехин о возможностях ВС РФ после прорыва за Оскол
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук). Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По сравнению с Донецкой Народной Республикой северо-восток Харьковской области – это медвежий угол, но именно сюда Украина отправляет дефицитные войска из Сумской области, отметил эксперт.
"Ларчик открывается просто: отсюда до Москвы самое короткое расстояние и, соответственно, минимальное время подлета натовских ракет", — подчеркнул Алехин.
Достаточно глубокий прорыв за Оскол открывает перед российскими войсками целый ряд возможностей. Во-первых, появилась возможность обойти Купянск с севера, отметил он.
Во-вторых, перед российскими подразделениями открылась дорога на Великий Бурлук по двум сходящимся направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), уточнил полковник запаса.
"После освобождения Двуречной можно смело утверждать, что наш плацдарм на этом берегу противнику не удастся ни уничтожить, ни заблокировать. У ВСУ нет ни готовых основательных оборонительных рубежей по периметру, ни возможностей их обустраивать", — констатировал Алехин.
К тому же периметр плацдарма со всеми изгибами и естественными препятствиями уже перевалил за 20 километров. Локальные попытки контратак не принесут противнику никакого успеха, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
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