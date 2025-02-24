Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв - 24.02.2025 Украина.ру
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Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв
Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв - 24.02.2025 Украина.ру
Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв
На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
2025-02-24T11:54
2025-02-24T11:54
новости
россия
франция
мария захарова
мид
взрыв
теракт
консульство
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Генконсул России в Марселе Станислав Оранский уточнил, что взрыв произошел внутри консульства, где сейчас работает порядка 30 пожарных. По предварительным данным, детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Сообщается, что пострадавших нет.Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на случившееся, заявив, что взрыв на территории российского генконсульства в Марселе имеет все признаки теракта. Она подчеркнула, что это событие требует самого тщательного расследования.Французские СМИ уточняют, что власти уже начали расследование инцидента, привлекая к процессу все необходимые службы.В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
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новости, россия, франция, мария захарова, мид, взрыв, теракт, консульство
Новости, Россия, Франция, Мария Захарова, МИД, взрыв, теракт, консульство

Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв

11:54 24.02.2025
 
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На территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
Генконсул России в Марселе Станислав Оранский уточнил, что взрыв произошел внутри консульства, где сейчас работает порядка 30 пожарных. По предварительным данным, детонация произошла вследствие того, что неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Сообщается, что пострадавших нет.
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на случившееся, заявив, что взрыв на территории российского генконсульства в Марселе имеет все признаки теракта. Она подчеркнула, что это событие требует самого тщательного расследования.

"Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств", - сказала Захарова.

Французские СМИ уточняют, что власти уже начали расследование инцидента, привлекая к процессу все необходимые службы.
В то же время Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
 
НовостиРоссияФранцияМария ЗахароваМИДвзрывтерактконсульство
 
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