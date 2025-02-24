Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
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Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков
Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков
Анализ первопричин украинского конфликта поможет его урегулированию. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-02-24T12:40
2025-02-24T12:40
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вашингтон
украина
дмитрий песков
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сша
урегулирование
международные отношения
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Руководитель пресс-службы Кремля обратил внимание на заявления новой администрации Белого дома. Песков отметил, что из этих заявлений следует намерение США сейчас переформатировать в целом подходы к России и диалогу с Россией.Он также отметил, что не только в США, о и в Евросоюзе давно могли бы пойти по правильному пути.Руководство России видит попытки западных партнёров разобраться в том, что стало первопричиной конфликта на Украине, добавил руководитель пресс-службы Кремля. По его словам, такой анализ поможет урегулированию украинского конфликта.Тем временем Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
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новости, россия, вашингтон, украина, дмитрий песков, ес, сво, сша, урегулирование, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Вашингтон, Украина, Дмитрий Песков, ЕС, СВО, США, урегулирование, международные отношения, Международная политика

Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков

12:40 24.02.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Анализ первопричин украинского конфликта поможет его урегулированию. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля обратил внимание на заявления новой администрации Белого дома. Песков отметил, что из этих заявлений следует намерение США сейчас переформатировать в целом подходы к России и диалогу с Россией.
"Это то, что мы приветствуем и поддерживаем", - сказал Песков.
Он также отметил, что не только в США, о и в Евросоюзе давно могли бы пойти по правильному пути.
"Мы надеемся, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать. Ровно как и предыдущая администрация Вашингтона. Вместе с тем, не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути невозможно качественно заниматься урегулированием.", - сказал Песков журналистам.
Руководство России видит попытки западных партнёров разобраться в том, что стало первопричиной конфликта на Украине, добавил руководитель пресс-службы Кремля. По его словам, такой анализ поможет урегулированию украинского конфликта.
Тем временем Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
 
НовостиРоссияВашингтонУкраинаДмитрий ПесковЕССВОСШАурегулированиемеждународные отношенияМеждународная политика
 
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