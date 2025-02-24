Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков
Анализ первопричин украинского конфликта поможет его урегулированию. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля обратил внимание на заявления новой администрации Белого дома. Песков отметил, что из этих заявлений следует намерение США сейчас переформатировать в целом подходы к России и диалогу с Россией.
"Это то, что мы приветствуем и поддерживаем", - сказал Песков.
Он также отметил, что не только в США, о и в Евросоюзе давно могли бы пойти по правильному пути.
"Мы надеемся, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать. Ровно как и предыдущая администрация Вашингтона. Вместе с тем, не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути невозможно качественно заниматься урегулированием.", - сказал Песков журналистам.
Руководство России видит попытки западных партнёров разобраться в том, что стало первопричиной конфликта на Украине, добавил руководитель пресс-службы Кремля. По его словам, такой анализ поможет урегулированию украинского конфликта.
Тем временем Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России