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Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков

Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков - 24.02.2025 Украина.ру

Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков

Анализ первопричин украинского конфликта поможет его урегулированию. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-02-24T12:40

2025-02-24T12:40

2025-02-24T12:40

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Руководитель пресс-службы Кремля обратил внимание на заявления новой администрации Белого дома. Песков отметил, что из этих заявлений следует намерение США сейчас переформатировать в целом подходы к России и диалогу с Россией.Он также отметил, что не только в США, о и в Евросоюзе давно могли бы пойти по правильному пути.Руководство России видит попытки западных партнёров разобраться в том, что стало первопричиной конфликта на Украине, добавил руководитель пресс-службы Кремля. По его словам, такой анализ поможет урегулированию украинского конфликта.Тем временем Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России

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новости, россия, вашингтон, украина, дмитрий песков, ес, сво, сша, урегулирование, международные отношения, международная политика