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Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России

Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России - 24.02.2025 Украина.ру

Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России

Евросовет 24 февраля принял 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении России, который "затрагивает жизненно важные секторы российской экономики". Об этом говорится в опубликованном заявлении органа ЕС.

2025-02-24T12:10

2025-02-24T12:10

2025-02-24T12:10

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Целью нового пакета антироссийских санкций является ослабление России для сокращения её возможностей проводить специальную военную операцию по демилитаризации денацификации Украины (СВО), заявила в комментарии к документу верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.Она также отметила, что новый пакет антироссийских санкций в условиях переговоров о прекращении СВО призван поставить нынешнее руководство Украины "в максимально сильную позицию".В 16-й пакет санкций против России вошло несколько блоков ограничительных мер. Индивидуальные санкции включают 83 позиции из 48 лиц и 35 организаций, обвинённых в угрозе или подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, которая не является членом ЕС.Санкции в отношении "теневого флота" отмечены особо. Они включают в себя список судов, которым запрещается заход в порты и доступ к широкому спектру услуг, связанных с морскими перевозками. В этот список были добавлены новые 74 судна и теперь под санкциями Евросоюза находятся 153 корабля."Эта мера направлена ​​на танкеры из стран, не входящих в ЕС, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, поддерживают энергетический сектор России или суда, которые отвечают за транспортировку военной техники для России или украденного украинского зерна. Сегодня по этим основаниям были подвергнуты санкциям 74 судна из третьих стран, в результате чего общее число указанных судов достигло 153", - разъяснили в Совете ЕС.При этом не упомянуто ни одного судна, которое принадлежало бы Владимиру Путину или его родственникам. Также в заявлении нет ссылок на решения судов или иных обоснований "украденного украинского зерна".Кроме того, Евросовет решил распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков, которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем.Торговые санкции расширены за счёт добавления 53 новых субъектов в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в СВО. Они будут подвергаться более жестким экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности."Треть этих субъектов — российские, а остальные находятся в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индию, Казахстан, Сингапур, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и были вовлечены в обход торговых ограничений или занимались закупкой чувствительных товаров, необходимых, например, для БПЛА и ракет, используемых для российских военных операций", - разъяснили в Совете ЕС.Кроме того, решение 24.02.2025 расширяет список ограниченных для поставок в Россию товаров, которые способствуют технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Список расширен товарами для разработки и производства российских военных систем, таких как химические прекурсоры хлорпикрина и других полицейских спецсредств подавления беспорядков, программное обеспечение ЧПУ-станков, соединения хрома и контроллеры для управления БПЛА.ЕС ввёл дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала - химикаты, некоторые виды пластмасс и резины, а также их транзит через Россию. Также ужесточены ограничения на импорт российского алюминия."Запрет на вещание" - отельный блок, посвящённый цензуре и пресечению Советом ЕС свободного распространения информации. Он дополняет ранее принятые санкции в отношении российских СМИ и ограничения на свободу слова в Евросоюзе.По мнению евробюрократии, эти СМИ сыграли важную роль в поддержке СВО и "в дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов". Обоснования этого в документе Совета ЕС отсутствуют.Санкции ЕС расширены также за счёт дополнительной дискриминации российских портов, аэропортов и другой транзитной инфраструктуры."Это включает доступ к их объектам и предоставление любых услуг судам или самолетам", - сказано в документе.Транспортные санкции дополняют дискриминационные меры в отношении российской авиации и автомобильных перевозчиков. Евросовет решил расширить запреты на полеты авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы в пределах России или экспортирующих самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и их контролируемым организациям.Энергетические санкции налагают дополнительные запреты на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. Целью этих мер заявлено "дальнейшее ограничение возможностей России по разведке и добыче".Среди прочих санкций в документе отмечены запреты на предоставление строительных услуг, включая гражданские инженерные работы. Повышается контроль за реэкспортом подсанкционных товаров ЕС в Россию через третьи страны.В 16-й пакет антироссийских санкций включены также ограничительные меры в отношении Белоруссии. они затрагивают финансы, торговлю и транспорт.В нём разъяснено, что ограничения касаются предоставления услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, ведению бухгалтерского учета, налоговому консалтингу, бизнес-консалтингу и управленческому консалтингу, связям с общественностью, строительству, архитектуре, инжинирингу, юридическим консультациям, ИТ-консалтингу, маркетинговым исследованиям и опросам общественного мнения, техническим испытаниям и анализу, а также рекламным услугам.Вдобавок к этому ограничения касаются предоставления программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства, а также связанных с ними прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны.Евросовет подтвердил приверженность ЕС предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине "так долго, как это потребуется, и так интенсивно, как это необходимо"."Россия не должна одержать верх", - подчёркнуто в документе, опубликованном на сайте Евросовета.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Приготовления к разделу страны

https://ukraina.ru/20250224/1061311042.html

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