https://ukraina.ru/20250224/1061311832.html
Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру
Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
Разом два главаря "Азова"* стали командирами новых корпусов украинской армии. Об этом 24 февраля сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов
2025-02-24T12:09
2025-02-24T12:09
2025-02-24T12:09
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юрий бутусов
александр сырский
вооруженные силы украины
"азов"
нацгвардия
всу
потери всу
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По его информации, в числе 18-ти утвержденных военачальников корпусов ВСУ оказались командир полка Нацгвардии "Азов"* Денис Прокопенко и первый командир "Азова"* Андрей Билецкий**, который сейчас руководит 3-й штурмовой бригадой ВСУ. Бутусов также отметил, что большинство из созданных корпусов будут состоять из пяти бригад, а еще один корпус— из семи бригад.В начале этого месяца главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск. Бутусов же признал, что такие изменения невозможны, так как у ВСУ недостаточно командных кадров.Между тем скандал с русскими корнями Сырского вновь набрал обороты. На этот раз пасынок главкома ВСУ нелестно высказался об отчиме. Подробности, которые вплыли на этот раз, в материале Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250224/1061309475.html
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новости, украина, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, "азов", нацгвардия, всу, потери всу
Новости, Украина, Юрий Бутусов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, "Азов", Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ
Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
Разом два главаря "Азова"* стали командирами новых корпусов украинской армии. Об этом 24 февраля сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов