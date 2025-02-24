https://ukraina.ru/20250224/1061311832.html

Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ

Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ - 24.02.2025 Украина.ру

Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ

Разом два главаря "Азова"* стали командирами новых корпусов украинской армии. Об этом 24 февраля сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов

2025-02-24T12:09

2025-02-24T12:09

2025-02-24T12:09

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всу

потери всу

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По его информации, в числе 18-ти утвержденных военачальников корпусов ВСУ оказались командир полка Нацгвардии "Азов"* Денис Прокопенко и первый командир "Азова"* Андрей Билецкий**, который сейчас руководит 3-й штурмовой бригадой ВСУ. Бутусов также отметил, что большинство из созданных корпусов будут состоять из пяти бригад, а еще один корпус— из семи бригад.В начале этого месяца главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск. Бутусов же признал, что такие изменения невозможны, так как у ВСУ недостаточно командных кадров.Между тем скандал с русскими корнями Сырского вновь набрал обороты. На этот раз пасынок главкома ВСУ нелестно высказался об отчиме. Подробности, которые вплыли на этот раз, в материале Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250224/1061309475.html

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новости, украина, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, "азов", нацгвардия, всу, потери всу