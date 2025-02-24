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"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского

"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского - 24.02.2025 Украина.ру

"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского

В ближайшие недели Владимира Зеленского ждет самая опасная фаза конфликта. Об этом 24 февраля написала британская газета Financial Times, отметив, что в условиях своей угасающей популярности главарю киевского режима придется пытаться удерживать Запад на стороне своей страны

2025-02-24T12:26

2025-02-24T12:26

2025-02-24T12:26

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Открытый конфликт Трампа и Зеленского достиг своего пика на прошлой неделе, когда новый американский лидер напомнил главарю киевского режима, что тот давно утратил свою президентскую легитимность, и только 4% украинского населения доверяют Зеленскому, а значит, в стране нужно провести выборы.Эти слова сильно уязвили Зеленского, и он ответил Трампу, что "утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас - не получится". Главарь киевского режима также обвинил в "подтасовке" своего низкого рейтинга Россию, заявив, что Трамп якобы пребывает в ее "дезинформационном плену".Спустя еще день лидер США снова раскритиковал Зеленского. В этот раз Трампа разозлило, что нелегитимный украинский президент по сути отфутболил американского министра финансов Скотта Бессента, приехавшего на Украину, чтобы подписать с Банковой план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права использование украинских редкоземельных металлов.Британская газета Financial Times уточнила, что Зеленский накричал на главу минфина США Бессента, когда они обсуждали сделку по редкоземельным металлам в Киеве."Доносящиеся оттуда (из офиса Зеленского. - Ред.) хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - написало издание.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.Трамп оценил произошедшее крайне негативно, заявив, что с его министром "грубо обошлись", а в сторону Зеленского всего за один день из уст американского лидера прилетел целый "букет" "комплиментов". Среди них были "скромно успешный комик", "диктатор без выборов", "человек, проделавший ужасную работу", "единственное, в чем он преуспел - это в том, чтобы "играть" на Байдене, как на скрипке".В субботу, 22 февраля, Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий."Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка", - сказал Трамп, напомнив, что Киев должен Вашингтону как минимум $350 млрд, выделенных администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена.В воскресенье, 23 февраля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что предложенная американским лидером сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время.Тем временем Зеленский обвинил Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине. Свою позицию он пояснил тем, что не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что в окружении Трампа считают, что Зеленскому стоит срочно покинуть Украину."Лучшим вариантом для (Зеленского. - Ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", - приводит издание слова источника, близкого к главе Белого дома.Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, добавил, что Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его.Почему Зеленский сначала согласился на "редкоземельную" сделку с США, а теперь идет на попятную - в материале Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского.

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