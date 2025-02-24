С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ - 24.02.2025 Украина.ру
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С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ
С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ - 24.02.2025 Украина.ру
С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ
Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus
2025-02-24T11:22
2025-02-24T11:22
новости
украина
россия
киев
фридрих мерц
олаф шольц
украина.ру
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Также издание обратило внимание на то, что Мерц не просто следует политике своего потенциального предшественника, действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в части поддержки Киева, но даже превзошел его. Ранее лидер ХДС/ХСС обещал выставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины, иначе грозил поставить Киеву Taurus. К слову, даже Шольц не рассматривал вариант передачи этих крылатых ракет Украине, а сам Мерц позже открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Также не так давно Мерц назвал переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми. При этом на недавней Мюнхенской конференции по безопасности предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.В то же время Мерц неоднократно подчеркивал необходимость выработки общеевропейского подхода к урегулированию украинского конфликта. Не исключал он и что одной из мер в этом направлении станет отправка немецких военнослужащих на Украину.Высказывался Мерц и по теме потенциального возврата к импорту российского газа. И в этом вопросе политик оказался непоследователен: с одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.По итогам выборов в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.Какими будут отношения Москвы и Берлина при новой немецкой власти? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.Ее коллега - Александр Сокуренко - изучил личность Фридриха Мерца и пришел к выводу, что с его победой "немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными". Подробности в статье Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.
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новости, украина, россия, киев, фридрих мерц, олаф шольц, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Украина.ру

С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ

11:22 24.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Sandro Halank
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© commons.wikimedia.org / Sandro Halank
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Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus
"Менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Россией. Тем не менее, по мнению Мерца, сейчас Германии необходимо защищать "свободное и демократическое общество"", - отметило агентство РИА Новости.
Также издание обратило внимание на то, что Мерц не просто следует политике своего потенциального предшественника, действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца в части поддержки Киева, но даже превзошел его. Ранее лидер ХДС/ХСС обещал выставить ультиматум России о прекращении ударов по инфраструктуре Украины, иначе грозил поставить Киеву Taurus. К слову, даже Шольц не рассматривал вариант передачи этих крылатых ракет Украине, а сам Мерц позже открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.
Также не так давно Мерц назвал переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми. При этом на недавней Мюнхенской конференции по безопасности предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.
В то же время Мерц неоднократно подчеркивал необходимость выработки общеевропейского подхода к урегулированию украинского конфликта. Не исключал он и что одной из мер в этом направлении станет отправка немецких военнослужащих на Украину.
Высказывался Мерц и по теме потенциального возврата к импорту российского газа. И в этом вопросе политик оказался непоследователен: с одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
По итогам выборов в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).
Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.
09:50
АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестагНа досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях страны партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила правящую Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Это следует из данных немецкого избиркома
Какими будут отношения Москвы и Берлина при новой немецкой власти? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.
Ее коллега - Александр Сокуренко - изучил личность Фридриха Мерца и пришел к выводу, что с его победой "немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными". Подробности в статье Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.
 
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