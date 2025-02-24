Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР
13:24 24.02.2025 (обновлено: 13:32 24.02.2025)
© скриншот видео Первого канала
© скриншот видео Первого канала
ВСУ с помощью дрона выследили корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбросили снаряд на военного, сопровождающего журналиста. Соответствующие кадры опубликовал Первый канал
На видео видно, что съемочная группа спряталась в укрытия, а сопровождающие ее военные попытались сбить БПЛА из стрелкового оружия, однако украинский беспилотник успел сбросить снаряд на одного из них.
"Осколочные ранения, проникающие", - уточнил военный, оказывающий первую помощь раненому.
ВСУ регулярно атакуют российских журналистов. В числе последних результативных нападений на представителей прессы - удар беспилотника, унесший жизнь редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева.
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