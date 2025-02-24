Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061314989.html
Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР
Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР - 24.02.2025 Украина.ру
Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР
ВСУ с помощью дрона выследили корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбросили снаряд на военного, сопровождающего журналиста. Соответствующие кадры опубликовал Первый канал
2025-02-24T13:24
2025-02-24T13:32
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
удары
всу
атака
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061316088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_890d347cc4dddc5ec490ba8a4bab95b7.jpg
На видео видно, что съемочная группа спряталась в укрытия, а сопровождающие ее военные попытались сбить БПЛА из стрелкового оружия, однако украинский беспилотник успел сбросить снаряд на одного из них.ВСУ регулярно атакуют российских журналистов. В числе последних результативных нападений на представителей прессы - удар беспилотника, унесший жизнь редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева.В понедельник, 24 февраля, также стало известно, что Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
https://ukraina.ru/20241113/1058879196.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061316088_169:0:1609:1080_1920x0_80_0_0_37d7905cf67a8138053d49f3434ca06a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, удары, всу, атака, дроны, бпла
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, удары, ВСУ, атака, дроны, БПЛА

Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР

13:24 24.02.2025 (обновлено: 13:32 24.02.2025)
 
© скриншот видео Первого канала
© скриншот видео Первого канала
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ с помощью дрона выследили корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбросили снаряд на военного, сопровождающего журналиста. Соответствующие кадры опубликовал Первый канал
На видео видно, что съемочная группа спряталась в укрытия, а сопровождающие ее военные попытались сбить БПЛА из стрелкового оружия, однако украинский беспилотник успел сбросить снаряд на одного из них.
"Осколочные ранения, проникающие", - уточнил военный, оказывающий первую помощь раненому.
ВСУ регулярно атакуют российских журналистов. В числе последних результативных нападений на представителей прессы - удар беспилотника, унесший жизнь редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева.
Коллаж: журналисты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября 2024, 16:39
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьСекретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В понедельник, 24 февраля, также стало известно, что Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныударыВСУатакадроныБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
13:24Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР
13:17ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
13:14Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля
13:06Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков
13:02В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля
13:02Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца
12:48Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу
12:40Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины конфликта на Украине – Песков
12:26"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского
12:10Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
12:09Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
11:54Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв
11:47Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
11:47Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
11:42Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"
11:24В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
11:22С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ
11:09Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области
10:54Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
Лента новостейМолния