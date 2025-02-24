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Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР

Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР - 24.02.2025 Украина.ру

Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР

ВСУ с помощью дрона выследили корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в Донецкой Народной Республике (ДНР) и сбросили снаряд на военного, сопровождающего журналиста. Соответствующие кадры опубликовал Первый канал

2025-02-24T13:24

2025-02-24T13:24

2025-02-24T13:32

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На видео видно, что съемочная группа спряталась в укрытия, а сопровождающие ее военные попытались сбить БПЛА из стрелкового оружия, однако украинский беспилотник успел сбросить снаряд на одного из них.ВСУ регулярно атакуют российских журналистов. В числе последних результативных нападений на представителей прессы - удар беспилотника, унесший жизнь редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева.В понедельник, 24 февраля, также стало известно, что Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня".

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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, удары, всу, атака, дроны, бпла