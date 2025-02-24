Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
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Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков
Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков
Начатый в Эр-Рияде диалог Москвы и Вашингтона по чувствительным темам будет продолжен на экспертном уровне. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-02-24T13:06
2025-02-24T13:06
новости
россия
сша
москва
дмитрий песков
сергей рябков
переговоры
украина
дипломатические отношения
дипломаты
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После переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии по чувствительным вопросам двусторонних отношений ("раздражителям") МИД РФ анонсировал продолжение диалога. Он состоится в ближайшие недели в третьей стране, сообщал в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам руководителя пресс-службы Кремля, процесс продолжат эксперты двух стран."Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал Песков.Ранее, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись прямые двусторонние переговоры делегаций Россиии и США. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей лавров. Среди обсуждавшихся вопросов был и украинский. По итогам переговорщики решили урегулировать вопросы дипломатических отношений, что должно позитивно сказаться на работе российских загранучреждений в США.Актуальное интервью на эту тему: Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, переговоры, украина, дипломатические отношения, дипломаты, эксперты, международные отношения
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, переговоры, Украина, дипломатические отношения, дипломаты, эксперты, международные отношения

Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков

13:06 24.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Начатый в Эр-Рияде диалог Москвы и Вашингтона по чувствительным темам будет продолжен на экспертном уровне. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
После переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии по чувствительным вопросам двусторонних отношений ("раздражителям") МИД РФ анонсировал продолжение диалога. Он состоится в ближайшие недели в третьей стране, сообщал в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам руководителя пресс-службы Кремля, процесс продолжат эксперты двух стран.
"Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал Песков.
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
10:03
Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на УкраинеПрекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона. Этот факт на встрече с американской стороной в Саудовской Аравии развернуто прояснила российская делегация. Об этом рассказал СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Ранее, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись прямые двусторонние переговоры делегаций Россиии и США. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей лавров. Среди обсуждавшихся вопросов был и украинский. По итогам переговорщики решили урегулировать вопросы дипломатических отношений, что должно позитивно сказаться на работе российских загранучреждений в США.
Актуальное интервью на эту тему: Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
 
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