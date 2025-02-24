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Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков

Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков - 24.02.2025 Украина.ру

Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков

Начатый в Эр-Рияде диалог Москвы и Вашингтона по чувствительным темам будет продолжен на экспертном уровне. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-02-24T13:06

2025-02-24T13:06

2025-02-24T13:06

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После переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии по чувствительным вопросам двусторонних отношений ("раздражителям") МИД РФ анонсировал продолжение диалога. Он состоится в ближайшие недели в третьей стране, сообщал в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам руководителя пресс-службы Кремля, процесс продолжат эксперты двух стран."Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств с двух сторон", - сказал Песков.Ранее, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись прямые двусторонние переговоры делегаций Россиии и США. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей лавров. Среди обсуждавшихся вопросов был и украинский. По итогам переговорщики решили урегулировать вопросы дипломатических отношений, что должно позитивно сказаться на работе российских загранучреждений в США.Актуальное интервью на эту тему: Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей рябков, переговоры, украина, дипломатические отношения, дипломаты, эксперты, международные отношения