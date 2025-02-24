В Судже будут серьезные проблемы: Алехин раскрыл, как ВС РФ берут в клещи врага в Курской области
05:30 24.02.2025 (обновлено: 05:34 24.02.2025)
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, замыкающим эти клещи, ВС РФ надо освободить Малую Локню и Черкасское Поречное. Если перекрыть дорогу, которая идет через Малую Локню, в клещах окажется большая группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области.
По мнению волонтера, следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.
"Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, то у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы", — подчеркнул Алехин.
Он сообщил, что от Свердликово до Заолешенки (пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая пересекается с трассой "Сумы — Курск" — главной логистической артерии ВСУ на захваченном плацдарме.
"Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному. (...) Я имею в виду, что наши войска от Свердликово могут пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.