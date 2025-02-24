https://ukraina.ru/20250224/1061300577.html

В Судже будут серьезные проблемы: Алехин раскрыл, как ВС РФ берут в клещи врага в Курской области

В Судже будут серьезные проблемы: Алехин раскрыл, как ВС РФ берут в клещи врага в Курской области - 24.02.2025 Украина.ру

В Судже будут серьезные проблемы: Алехин раскрыл, как ВС РФ берут в клещи врага в Курской области

Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, замыкающим эти клещи, ВС РФ надо освободить Малую Локню и Черкасское Поречное. Если перекрыть дорогу, которая идет через Малую Локню, в клещах окажется большая группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-24T05:30

2025-02-24T05:30

2025-02-24T05:34

новости

россия

суджа

малая локня

курская область

плацдарм

сумы

трасса

логистика

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790612_0:17:1623:930_1920x0_80_0_0_9502380f26234c9a0f5c8b7490d1980a.jpg

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили про освобождение населенного пункта Свердликово в Курской области. По мнению волонтера, следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.Он сообщил, что от Свердликово до Заолешенки (пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая пересекается с трассой "Сумы — Курск" — главной логистической артерии ВСУ на захваченном плацдарме."Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному. (...) Я имею в виду, что наши войска от Свердликово могут пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250222/1061274561.html

россия

суджа

малая локня

курская область

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, суджа, малая локня, курская область, плацдарм, сумы, трасса, логистика, всу, вс рф, сво, спецоперация