Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061311042.html
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы - 24.02.2025 Украина.ру
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, якобы из-за введенного военного положения в стране, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
новости
украина
россия
ес
европа
владимир зеленский
сша
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061310355_0:66:3140:1832_1920x0_80_0_0_8cebb538962cc04792fe6d96a7f83447.jpg
"На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине - Ред.) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него", — сказала Каллас, одетая в цвета украинского флага.Помимо этого, Каллас сообщила, что на мероприятии европейцы представят обновленный пакет военной помощи Украине, а также будут голосовать за введение новых санкций против России, отметили в публикации украинского издания.А вот российские СМИ, например "Газета.Ru", написали о том, что глава дипломатии ЕС анонсировала поездку в США во вторник, 25 февраля, для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. Накануне, 23 февраля, Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения. По его словам, он готов уйти в отставку, но при условии, что это будет необходимо для наступления мира или в обмен на вступление страны в НАТО. Подробности в публикации "Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой постА тем временем в Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
украина
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061310355_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_22d8e75cbe386e32add54eba413f97a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ес, европа, владимир зеленский, сша, каллас кая
Новости, Украина, Россия, ЕС, Европа, Владимир Зеленский, США, Каллас Кая

Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы

11:47 24.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, якобы из-за введенного военного положения в стране, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание "Страна.ua"
"На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине - Ред.) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него", — сказала Каллас, одетая в цвета украинского флага.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Помимо этого, Каллас сообщила, что на мероприятии европейцы представят обновленный пакет военной помощи Украине, а также будут голосовать за введение новых санкций против России, отметили в публикации украинского издания.
А вот российские СМИ, например "Газета.Ru", написали о том, что глава дипломатии ЕС анонсировала поездку в США во вторник, 25 февраля, для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками.
Накануне, 23 февраля, Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения. По его словам, он готов уйти в отставку, но при условии, что это будет необходимо для наступления мира или в обмен на вступление страны в НАТО. Подробности в публикации "Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой пост
А тем временем в Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
 
НовостиУкраинаРоссияЕСЕвропаВладимир ЗеленскийСШАКаллас Кая
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского
12:10Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
12:09Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
11:54Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв
11:47Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
11:47Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
11:42Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"
11:24В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
11:22С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ
11:09Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области
10:54Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
10:50В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба
10:31Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
10:30Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского
10:13Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
10:03Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине
09:57Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля
09:50АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестаг
07:59Война почти в тысячу лет: как украинская пропаганда готовила украинцев к 24 февраля
07:04Испанский связной: "Раскол пошел!"
Лента новостейМолния