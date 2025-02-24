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Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы - 24.02.2025 Украина.ру
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, якобы из-за введенного военного положения в стране, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
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"На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине - Ред.) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него", — сказала Каллас, одетая в цвета украинского флага.Помимо этого, Каллас сообщила, что на мероприятии европейцы представят обновленный пакет военной помощи Украине, а также будут голосовать за введение новых санкций против России, отметили в публикации украинского издания.А вот российские СМИ, например "Газета.Ru", написали о том, что глава дипломатии ЕС анонсировала поездку в США во вторник, 25 февраля, для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. Накануне, 23 февраля, Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения. По его словам, он готов уйти в отставку, но при условии, что это будет необходимо для наступления мира или в обмен на вступление страны в НАТО. Подробности в публикации "Могу поменять это на НАТО": Зеленский согласился покинуть свой постА тем временем в Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
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новости, украина, россия, ес, европа, владимир зеленский, сша, каллас кая
Новости, Украина, Россия, ЕС, Европа, Владимир Зеленский, США, Каллас Кая
Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, якобы из-за введенного военного положения в стране, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание "Страна.ua"