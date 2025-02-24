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ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков

ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков - 24.02.2025 Украина.ру

ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков

Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-02-24T13:17

2025-02-24T13:17

2025-02-24T13:17

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По словам руководителя пресс-службы Кремля, сейчас отношения Москвы с Вашингтоном находятся в позитивном русле на резком контрасте с Брюсселем, который отказывается от диалога и занимает жёсткую конфликтную позицию.По его мнению, ЕС демонстрирует намерение продолжать конфликт с Россией и это негативно сказывается на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.Он также отметил, что очередной пакет антироссийских санкций Евросовета был прогнозируемым решением. Подробности в публикации Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против РоссииРанее на эту тему: Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков

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новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, евросоюз, ес, евросовет, антироссийские санкции, сво, переговоры