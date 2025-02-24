ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
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ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков - 24.02.2025 Украина.ру
ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-02-24T13:17
2025-02-24T13:17
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дмитрий песков
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По словам руководителя пресс-службы Кремля, сейчас отношения Москвы с Вашингтоном находятся в позитивном русле на резком контрасте с Брюсселем, который отказывается от диалога и занимает жёсткую конфликтную позицию.По его мнению, ЕС демонстрирует намерение продолжать конфликт с Россией и это негативно сказывается на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.Он также отметил, что очередной пакет антироссийских санкций Евросовета был прогнозируемым решением. Подробности в публикации Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против РоссииРанее на эту тему: Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
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новости, россия, кремль, украина, дмитрий песков, евросоюз, ес, евросовет, антироссийские санкции, сво, переговоры
Новости, Россия, Кремль, Украина, Дмитрий Песков, Евросоюз, ЕС, евросовет, антироссийские санкции, СВО, переговоры

ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков

13:17 24.02.2025
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБрифинг Пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова
Брифинг Пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова
© Фотохост-агентство
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Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам руководителя пресс-службы Кремля, сейчас отношения Москвы с Вашингтоном находятся в позитивном русле на резком контрасте с Брюсселем, который отказывается от диалога и занимает жёсткую конфликтную позицию.
"Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой", - констатировал Песков.
По его мнению, ЕС демонстрирует намерение продолжать конфликт с Россией и это негативно сказывается на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убеждённости в необходимости продолжения войны. Эта убеждённость европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины – чем сейчас мы, собственно, занимаемся с американцами", — заявил пресс-секретарь президента России.
Он также отметил, что очередной пакет антироссийских санкций Евросовета был прогнозируемым решением. Подробности в публикации Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
Ранее на эту тему: Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
 
НовостиРоссияКремльУкраинаДмитрий ПесковЕвросоюзЕСевросоветантироссийские санкцииСВОпереговоры
 
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