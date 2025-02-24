Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца - 24.02.2025 Украина.ру
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Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца
Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца - 24.02.2025 Украина.ру
Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца
Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico
2025-02-24T13:02
2025-02-24T13:06
новости
германия
украина
россия
фридрих мерц
олаф шольц
дональд трамп
politico
вооруженные силы украины
нато
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Журналисты Politico напомнили, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС даже обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.Также не так давно Мерц назвал переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, а за неделю до выборов в парламент выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.Свои мнения насчет фигуры Мерца уже высказали и другие мировые СМИ. В частности, итальянская газета Corriere della назвала его худшим вариантом для ФРГ со времен Второй мировой войны, отметив, что речь идет о "закате старейшей партии Германии и континентальной Европы, зародившейся в 1875-м и пережившей бури истории".Washington Post отметил "шокирующий и немыслимый результат" партии "Альтернатива для Германии (АдГ), назвав ее победу над политсилой Шольца "знаком времени, определяющий политическую тенденцию во всей Европе".Британская Telegraph сочла, что успех ХДС/ХСС значит, что "немецкий народ проголосовал против массовой миграции, экономического спада и фанатизма", а также согласился с тем, что НАТО в нынешнем виде вскоре может исчезнуть."Во многом как и в США, народ в Германии устал от политической программы, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции", - прокомментировал победу партии Мерца американский лидер Дональд Трамп.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что прошедшие выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор.По итогам выборов в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.Какими будут отношения Москвы и Берлина при новой немецкой власти? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.Ее коллега - Александр Сокуренко - изучил личность Фридриха Мерца и пришел к выводу, что с его победой "немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными". Подробности в статье Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.
https://ukraina.ru/20250224/1061310033.html
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Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Politico, Вооруженные силы Украины, НАТО, СМИ

Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца

13:02 24.02.2025 (обновлено: 13:06 24.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / European People's Party
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© commons.wikimedia.org / European People's Party
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Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico

"Его (Мерца. - Ред.) подход будет жестче, чем Шольца... Типичный консервативный западногерманский подход к России - жесткий, и именно отсюда родом Мерц", - говорится в публикации издания, где также подчеркивается, что Шольц всегда был "осторожным" сторонником помощи Украине, тогда как Мерц может сделать "гораздо больше".

Журналисты Politico напомнили, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Лидер ХДС/ХСС даже обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
Также не так давно Мерц назвал переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, а за неделю до выборов в парламент выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
11:22
С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока нужно поднажать в поддержке киевского режима, включая передачу ему дальнобойных ракет Taurus
Свои мнения насчет фигуры Мерца уже высказали и другие мировые СМИ. В частности, итальянская газета Corriere della назвала его худшим вариантом для ФРГ со времен Второй мировой войны, отметив, что речь идет о "закате старейшей партии Германии и континентальной Европы, зародившейся в 1875-м и пережившей бури истории".
Washington Post отметил "шокирующий и немыслимый результат" партии "Альтернатива для Германии (АдГ), назвав ее победу над политсилой Шольца "знаком времени, определяющий политическую тенденцию во всей Европе".
Британская Telegraph сочла, что успех ХДС/ХСС значит, что "немецкий народ проголосовал против массовой миграции, экономического спада и фанатизма", а также согласился с тем, что НАТО в нынешнем виде вскоре может исчезнуть.
"Во многом как и в США, народ в Германии устал от политической программы, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции", - прокомментировал победу партии Мерца американский лидер Дональд Трамп.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что прошедшие выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор.

"Политический раскол страны налицо. Учитывая, что Мерц хочет еще больше политики самоликвидации Германии и уничтожения ее экономики, этот раскол будет углубляться", - подчеркнул Пушков.

По итогам выборов в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).
Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.
09:50
АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестагНа досрочных выборах в немецкий парламент во всех восточных землях страны партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) опередила правящую Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Это следует из данных немецкого избиркома
Какими будут отношения Москвы и Берлина при новой немецкой власти? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.
Ее коллега - Александр Сокуренко - изучил личность Фридриха Мерца и пришел к выводу, что с его победой "немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными". Подробности в статье Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.
 
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