https://ukraina.ru/20250224/1061313427.html

Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца

Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца - 24.02.2025 Украина.ру

Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico

2025-02-24T13:02

2025-02-24T13:02

2025-02-24T13:06

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Журналисты Politico напомнили, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС даже обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.Также не так давно Мерц назвал переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, а за неделю до выборов в парламент выразил уверенность, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.Свои мнения насчет фигуры Мерца уже высказали и другие мировые СМИ. В частности, итальянская газета Corriere della назвала его худшим вариантом для ФРГ со времен Второй мировой войны, отметив, что речь идет о "закате старейшей партии Германии и континентальной Европы, зародившейся в 1875-м и пережившей бури истории".Washington Post отметил "шокирующий и немыслимый результат" партии "Альтернатива для Германии (АдГ), назвав ее победу над политсилой Шольца "знаком времени, определяющий политическую тенденцию во всей Европе".Британская Telegraph сочла, что успех ХДС/ХСС значит, что "немецкий народ проголосовал против массовой миграции, экономического спада и фанатизма", а также согласился с тем, что НАТО в нынешнем виде вскоре может исчезнуть."Во многом как и в США, народ в Германии устал от политической программы, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции", - прокомментировал победу партии Мерца американский лидер Дональд Трамп.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что прошедшие выборы в Германии ярко проиллюстрировали раскол, нарастающий в немецком обществе: восточная часть Германии проголосовала за партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), а на западе сделали ровно противоположный выбор.По итогам выборов в бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует (26,8% голосов), АдГ - вторая (20,8%). СДПГ Шольца занимает лишь третье место (16,4%).Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%, а партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции, не смогли преодолеть 5%-ый барьер.Какими будут отношения Москвы и Берлина при новой немецкой власти? На этот вопрос накануне выборов попыталась ответить автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в материале "Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии.Ее коллега - Александр Сокуренко - изучил личность Фридриха Мерца и пришел к выводу, что с его победой "немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными". Подробности в статье Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.

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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, politico, вооруженные силы украины, нато, сми