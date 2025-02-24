Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061311181.html
Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович - 24.02.2025 Украина.ру
Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 24.02.2025
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
видео
россия
украина
индия
станислав митрахович
владимир путин
фонд национальной энергетической безопасности
ес
энергетика
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061310782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e3569b707c20d30ad51e72f891e2140.jpg
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Чернобыльской АЭС, а также рассказал о том, что может предложить Украина Евросоюзу в обмен на помощь. 00:24 - Об обстрелах Чернобыльской АЭС;03:14 - Будущее ЕС и польза от Украины; 08:18 - Конкуренция за нефтяной рынок Индии; 10:31 - Почему Россия идёт на демпинг? 11:26 - Рост цен на газ в России для потребителей. ТГ-канал Станислава Митраховича: https://t.me/SMitrakhovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
индия
чернобыльская аэс
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061310782_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae444d87fd59c8f3d2cf2afc457e9b16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, индия, станислав митрахович, владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, ес, энергетика, нефть, сво, бпла, чернобыльская аэс, обстрелы, дональд трамп, сша, российский газ, танкер, видео
Видео, Россия, Украина, Индия, Станислав Митрахович, Владимир Путин, Фонд национальной энергетической безопасности, ЕС, энергетика, нефть, СВО, БПЛА, Чернобыльская АЭС, обстрелы, Дональд Трамп, США, российский газ, танкер

Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович

11:47 24.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Чернобыльской АЭС, а также рассказал о том, что может предложить Украина Евросоюзу в обмен на помощь.
00:24 - Об обстрелах Чернобыльской АЭС;
03:14 - Будущее ЕС и польза от Украины;
08:18 - Конкуренция за нефтяной рынок Индии;
10:31 - Почему Россия идёт на демпинг?
11:26 - Рост цен на газ в России для потребителей.
ТГ-канал Станислава Митраховича: https://t.me/SMitrakhovich
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияУкраинаИндияСтанислав МитраховичВладимир ПутинФонд национальной энергетической безопасностиЕСэнергетиканефтьСВОБПЛАЧернобыльская АЭСобстрелыДональд ТрампСШАроссийский газтанкер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26"Вступит в самую опасную фазу": в Британии сделали неутешительный прогноз для Зеленского
12:10Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России
12:09Даже так недостаточно командных кадров: главари "Азова"* становятся командирами корпусов ВСУ
11:54Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрыв
11:47Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
11:47Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы
11:42Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"
11:24В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
11:22С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus: чем известен "потенциальный" канцлер ФРГ
11:09Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области
10:54Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
10:50В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба
10:31Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
10:30Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского
10:13Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
10:03Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине
09:57Ложь, шантаж и цинизм — итоги пресс-конференции Зеленского. Главное на Украине на утро 24 февраля
09:50АдГ победила партию Шольца на выборах в бундестаг
07:59Война почти в тысячу лет: как украинская пропаганда готовила украинцев к 24 февраля
07:04Испанский связной: "Раскол пошел!"
Лента новостейМолния