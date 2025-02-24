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Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович - 24.02.2025 Украина.ру
Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 24.02.2025
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
2025-02-24T11:47
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станислав митрахович
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фонд национальной энергетической безопасности
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энергетика
нефть
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Чернобыльской АЭС, а также рассказал о том, что может предложить Украина Евросоюзу в обмен на помощь. 00:24 - Об обстрелах Чернобыльской АЭС;03:14 - Будущее ЕС и польза от Украины; 08:18 - Конкуренция за нефтяной рынок Индии; 10:31 - Почему Россия идёт на демпинг? 11:26 - Рост цен на газ в России для потребителей. ТГ-канал Станислава Митраховича: https://t.me/SMitrakhovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Грязная экологическая бомба: как и для чего Европа будет использовать Украину - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал обстрелы Чернобыльской АЭС, а также рассказал о том, что может предложить Украина Евросоюзу в обмен на помощь.
00:24 - Об обстрелах Чернобыльской АЭС;
03:14 - Будущее ЕС и польза от Украины;
08:18 - Конкуренция за нефтяной рынок Индии;
10:31 - Почему Россия идёт на демпинг?
11:26 - Рост цен на газ в России для потребителей.
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