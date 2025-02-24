https://ukraina.ru/20250224/1061309596.html

Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров

Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров - 24.02.2025 Украина.ру

Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить американского лидера Дональда Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом 24 февраля написало британское издание The Times со ссылкой на свои источники

2025-02-24T10:54

2025-02-24T10:54

2025-02-24T10:54

новости

украина

европа

сша

россия

дональд трамп

эммануэль макрон

кир стармер

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061293473_0:146:1594:1043_1920x0_80_0_0_9aaedb45c802f5b87d4c7b94c9efbb10.jpg

По данным издания, в обмен на остановку переговоров с Москвой европейские лидеры готовы дать Вашингтону гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем. Кроме того, в статье отмечается, что Макрон и Стармер договорились скоординировать свои подходы и уже в ближайшие дни предпримут попытки переубедить Трампа. Стоит напомнить, что французский президент нанесет визит в США в понедельник, а британский премьер — в четверг.Еще на полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что не видит для Европы места за столом переговоров по решению конфликта. "Украинцы, конечно, сядут за стол переговоров, было бы глупо предполагать обратное. Но Европа — нет", — заявил он. Подробности его слов в публикации За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — КеллогА тем временем из Курской области продолжают поступать сообщения об издевательствах украинских военных над мирными жителями. Например, сегодня, 24 февраля, ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию

https://ukraina.ru/20250219/1061214031.html

украина

европа

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, сша, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер, переговоры