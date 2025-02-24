Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров - 24.02.2025 Украина.ру
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Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров - 24.02.2025 Украина.ру
Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить американского лидера Дональда Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом 24 февраля написало британское издание The Times со ссылкой на свои источники
2025-02-24T10:54
2025-02-24T10:54
новости
украина
европа
сша
россия
дональд трамп
эммануэль макрон
кир стармер
переговоры
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По данным издания, в обмен на остановку переговоров с Москвой европейские лидеры готовы дать Вашингтону гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем. Кроме того, в статье отмечается, что Макрон и Стармер договорились скоординировать свои подходы и уже в ближайшие дни предпримут попытки переубедить Трампа. Стоит напомнить, что французский президент нанесет визит в США в понедельник, а британский премьер — в четверг.Еще на полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что не видит для Европы места за столом переговоров по решению конфликта. "Украинцы, конечно, сядут за стол переговоров, было бы глупо предполагать обратное. Но Европа — нет", — заявил он. Подробности его слов в публикации За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — КеллогА тем временем из Курской области продолжают поступать сообщения об издевательствах украинских военных над мирными жителями. Например, сегодня, 24 февраля, ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
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новости, украина, европа, сша, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер, переговоры
Новости, Украина, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, переговоры

Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров

10:54 24.02.2025
 
© X / Emmanuel MacronМакрон и Стармер
Макрон и Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© X / Emmanuel Macron
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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить американского лидера Дональда Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом 24 февраля написало британское издание The Times со ссылкой на свои источники
По данным издания, в обмен на остановку переговоров с Москвой европейские лидеры готовы дать Вашингтону гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем. Кроме того, в статье отмечается, что Макрон и Стармер договорились скоординировать свои подходы и уже в ближайшие дни предпримут попытки переубедить Трампа.
Стоит напомнить, что французский президент нанесет визит в США в понедельник, а британский премьер — в четверг.
Еще на полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что не видит для Европы места за столом переговоров по решению конфликта. "Украинцы, конечно, сядут за стол переговоров, было бы глупо предполагать обратное. Но Европа — нет", — заявил он. Подробности его слов в публикации За столом переговоров будет Украина, но не будет Европы — Келлог
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19 февраля, 21:47
"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблемуИстерическая реакция западноевропейских партнёров США на переговоры Москвы и Вашингтона лишена рациональных оснований. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
А тем временем из Курской области продолжают поступать сообщения об издевательствах украинских военных над мирными жителями. Например, сегодня, 24 февраля, ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в Россию
 
НовостиУкраинаЕвропаСШАРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронКир Стармерпереговоры
 
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