В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
При отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил немецкий телеканал ZDF
Как утверждает издание, в случае закрытия доступа к системам Starlink в течение длительного времени "крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым". Кроме того, авторы телеканала подчеркивают, что отключение системы спутникового интернета грозит не только военными, но и экономическими последствиями для Украины.
А между тем создатели материала нашли и еще один минус — возникновение "раздражения среди населения".
22 февраля, 06:00Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на МаскаАмериканский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Тем временем "самые деятельные" европейские лидеры хотят надавить на президента США, желая отвернуть его от переговоров с Россией. Так как они понимают, что американский лидер не любит отступать от намеченного, то подготовили ему "выгодный" обмен. Подробности в публикации Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров