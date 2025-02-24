https://ukraina.ru/20250224/1061310195.html

В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"

В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ" - 24.02.2025 Украина.ру

В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"

При отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил немецкий телеканал ZDF

2025-02-24T11:24

2025-02-24T11:24

2025-02-24T11:24

новости

германия

сша

украина

илон маск

вооруженные силы украины

всу

starlink

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051576914_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_831c1543dc58e0962784ce0c75381d86.jpg

Как утверждает издание, в случае закрытия доступа к системам Starlink в течение длительного времени "крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым". Кроме того, авторы телеканала подчеркивают, что отключение системы спутникового интернета грозит не только военными, но и экономическими последствиями для Украины. А между тем создатели материала нашли и еще один минус — возникновение "раздражения среди населения".Тем временем "самые деятельные" европейские лидеры хотят надавить на президента США, желая отвернуть его от переговоров с Россией. Так как они понимают, что американский лидер не любит отступать от намеченного, то подготовили ему "выгодный" обмен. Подробности в публикации Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров

https://ukraina.ru/20250222/1061243473.html

германия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, сша, украина, илон маск, вооруженные силы украины, всу, starlink