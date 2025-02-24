В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ" - 24.02.2025 Украина.ру
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В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ" - 24.02.2025 Украина.ру
В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
При отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил немецкий телеканал ZDF
2025-02-24T11:24
2025-02-24T11:24
новости
германия
сша
украина
илон маск
вооруженные силы украины
всу
starlink
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Как утверждает издание, в случае закрытия доступа к системам Starlink в течение длительного времени "крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым". Кроме того, авторы телеканала подчеркивают, что отключение системы спутникового интернета грозит не только военными, но и экономическими последствиями для Украины. А между тем создатели материала нашли и еще один минус — возникновение "раздражения среди населения".Тем временем "самые деятельные" европейские лидеры хотят надавить на президента США, желая отвернуть его от переговоров с Россией. Так как они понимают, что американский лидер не любит отступать от намеченного, то подготовили ему "выгодный" обмен. Подробности в публикации Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
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новости, германия, сша, украина, илон маск, вооруженные силы украины, всу, starlink
Новости, Германия, США, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Starlink

В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"

11:24 24.02.2025
 
© Mil.gov.ua
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При отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил немецкий телеканал ZDF
Как утверждает издание, в случае закрытия доступа к системам Starlink в течение длительного времени "крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым". Кроме того, авторы телеканала подчеркивают, что отключение системы спутникового интернета грозит не только военными, но и экономическими последствиями для Украины.
А между тем создатели материала нашли и еще один минус — возникновение "раздражения среди населения".
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
22 февраля, 06:00
Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на МаскаАмериканский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск — Iron Wall, такая железная стена для Дональда Трампа. Он делает то, что нынешний президент США “в жизни бы сам никогда не сделал”. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Тем временем "самые деятельные" европейские лидеры хотят надавить на президента США, желая отвернуть его от переговоров с Россией. Так как они понимают, что американский лидер не любит отступать от намеченного, то подготовили ему "выгодный" обмен. Подробности в публикации Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоров
 
НовостиГерманияСШАУкраинаИлон МаскВооруженные силы УкраиныВСУStarlink
 
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