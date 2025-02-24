Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня" - 24.02.2025 Украина.ру
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Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"
Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня" - 24.02.2025 Украина.ру
Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан) в стране ликвидировано. Теперь получить аккредитацию российская компания может лишь на корреспондента, уточнил Гаджизаде в беседе с местным изданием Report
2025-02-24T11:42
2025-02-24T11:42
новости
азербайджан
запад
россия
мария захарова
мид
сми
миа "россия сегодня"
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Почти три недели назад Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Его глава Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но власти Азербайджана оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. Кремль назвал случившееся недоразумением.Тему ликвидации представительства медиагруппы "Россия сегодня" в МИД РФ пока никак не комментировали. Однако ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что страны Запада и их вассалы продолжают политику, направленную на подавление любых форм инакомыслия."Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа", – сказала Захарова в конце декабря, комментируя блокировку в странах Запада подверглись телеграм-каналов "РИА Новостей", "Известий", RT и других российских СМИ.Позицию Запада в очередной раз недвусмысленно сформулировал Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ: С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, азербайджан, запад, россия, мария захарова, мид, сми, миа "россия сегодня"
Новости, Азербайджан, Запад, Россия, Мария Захарова, МИД, СМИ, МИА "Россия сегодня"

Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"

11:42 24.02.2025
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкXX Петербургский международный экономический форум. День первый
XX Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан) в стране ликвидировано. Теперь получить аккредитацию российская компания может лишь на корреспондента, уточнил Гаджизаде в беседе с местным изданием Report
"Представительство "Россия сегодня" (Sputnik) в Азербайджане ликвидировано", - написало местное информагентство Report со ссылкой на Айхана Гаджизаде.
Почти три недели назад Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Его глава Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но власти Азербайджана оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. Кремль назвал случившееся недоразумением.
Тему ликвидации представительства медиагруппы "Россия сегодня" в МИД РФ пока никак не комментировали. Однако ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что страны Запада и их вассалы продолжают политику, направленную на подавление любых форм инакомыслия.
"Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа", – сказала Захарова в конце декабря, комментируя блокировку в странах Запада подверглись телеграм-каналов "РИА Новостей", "Известий", RT и других российских СМИ.
Позицию Запада в очередной раз недвусмысленно сформулировал Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ: С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus.
 
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