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Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"

Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня" - 24.02.2025 Украина.ру

Азербайджан ликвидировал представительство "России сегодня"

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан) в стране ликвидировано. Теперь получить аккредитацию российская компания может лишь на корреспондента, уточнил Гаджизаде в беседе с местным изданием Report

2025-02-24T11:42

2025-02-24T11:42

2025-02-24T11:42

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Почти три недели назад Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Его глава Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но власти Азербайджана оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. Кремль назвал случившееся недоразумением.Тему ликвидации представительства медиагруппы "Россия сегодня" в МИД РФ пока никак не комментировали. Однако ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что страны Запада и их вассалы продолжают политику, направленную на подавление любых форм инакомыслия."Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа", – сказала Захарова в конце декабря, комментируя блокировку в странах Запада подверглись телеграм-каналов "РИА Новостей", "Известий", RT и других российских СМИ.Позицию Запада в очередной раз недвусмысленно сформулировал Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ: С Россией придется мириться, поэтому надо дать Киеву Taurus.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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