Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области - 24.02.2025 Украина.ру
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Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области
Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области - 24.02.2025 Украина.ру
Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области
Российские войска подошли к селам Скудное и Днепроэнергия на Времевском направлении Запорожского фронта, которые до настоящего времени находились под контролем ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-24T11:09
2025-02-24T11:09
новости
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
вс рф
продвижение
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В конце прошлой недели Рогов также сообщил о том, что ВС РФ зашли в село Пятихатки в Запорожской области и закрепились там. Позже военкоры Телеграм-канал "Русская весна" написали, что часть гарнизона ВСУ в Пятихатках сбежала после атаки ВС РФ, но часть оказывает сопротивление. Подробности обстановки в публикации ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" А между тем ВС РФ продвигаются и на других направлениях. Стало известно, что украинские СМИ и аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, подтвердили успехи армии России. Подробнее об этом — в материале Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов, вс рф, продвижение
Новости, Россия, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, ВС РФ, продвижение

Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области

11:09 24.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска подошли к селам Скудное и Днепроэнергия на Времевском направлении Запорожского фронта, которые до настоящего времени находились под контролем ВСУ. Об этом 24 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

"Наши войска продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого — к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия", — заявил он агентству РИА Новости.

В конце прошлой недели Рогов также сообщил о том, что ВС РФ зашли в село Пятихатки в Запорожской области и закрепились там. Позже военкоры Телеграм-канал "Русская весна" написали, что часть гарнизона ВСУ в Пятихатках сбежала после атаки ВС РФ, но часть оказывает сопротивление. Подробности обстановки в публикации ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
А между тем ВС РФ продвигаются и на других направлениях. Стало известно, что украинские СМИ и аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, подтвердили успехи армии России. Подробнее об этом — в материале Российские войска взяли под контроль: на Украине признали потерю Белогоровки в ЛНР
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВС РФпродвижение
 
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