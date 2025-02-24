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На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих

На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих - 24.02.2025 Украина.ру

На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих

Задержан бывший командир дивизиона одной из воинских частей, вымогавший у подчинённых деньги и продававший им отпуска. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

2025-02-24T14:21

2025-02-24T14:21

2025-02-24T14:22

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"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически вымогал деньги у подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает по меньшей мере 1 млн грн (около $24 тыс)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в бытность командиром дивизиона ныне задержанный "фактически "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования".Согласно оперативным данным, командир украинского дивизиона таким образом обогащался в 2023-2024 годах. Разоблачить злодея удалось благодаря военнослужащим.Задержание состоялось в Николаеве. Фигуранта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее на эту тему: ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных

https://ukraina.ru/20250221/1061248175.html

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