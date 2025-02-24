На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
14:21 24.02.2025 (обновлено: 14:22 24.02.2025)
© ГБР Украины
© ГБР Украины
Задержан бывший командир дивизиона одной из воинских частей, вымогавший у подчинённых деньги и продававший им отпуска. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически вымогал деньги у подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает по меньшей мере 1 млн грн (около $24 тыс)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в бытность командиром дивизиона ныне задержанный "фактически "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования".
"Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины. Подчиненные, попадавшие на "крючок" командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей", - констатировали в ГБР.
Согласно оперативным данным, командир украинского дивизиона таким образом обогащался в 2023-2024 годах. Разоблачить злодея удалось благодаря военнослужащим.
Задержание состоялось в Николаеве. Фигуранта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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