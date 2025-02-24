Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины - 24.02.2025 Украина.ру
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Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины
Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины - 24.02.2025 Украина.ру
Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины
ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или плотно зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить эти вопросы в рамках переговоров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T05:45
2025-02-24T05:45
новости
одесса
россия
наступление
харьков
харьковская область
одесская область
танки
дроны
штурм
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По мнению эксперта, без освобождения Харькова и Одессы невозможно говорить про достижение целей СВО. То есть нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать ее от моря и промышленных регионов, а также выйти к Приднестровью, добавил он.Он отметил, что сейчас невозможно проводить фронтовые операции времен Великой Отечественной войны. Для этого пришлось бы мобилизовать все вооруженные силы, при этом потери бы выросли на порядок.Это объективный закон войны: чем мощнее натиск, тем больше потерь, указал Сорокин. Учитывая огромное количество дронов, когда небо контролируется с обеих сторон. Удары по большому количеству наступающих войск приводят к огромному количеству жертв, констатировал эксперт."Поэтому мы выбрали тактику наступления в лучшем случае батальонными группами. В большинстве случаев все вообще решают взводы и отделения, которые фактически ведут разведку боем. Только сейчас мы чуть чаще стали применять танки, которые одно время вообще не использовались из-за дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html
одесса
россия
харьков
харьковская область
одесская область
юг украины
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новости, одесса, россия, наступление, харьков, харьковская область, одесская область, танки, дроны, штурм, переговоры, юг украины, николаевская область, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Одесса, Россия, наступление, Харьков, Харьковская область, Одесская область, танки, дроны, штурм, переговоры, юг Украины, Николаевская область, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины

05:45 24.02.2025
 
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Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или плотно зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить эти вопросы в рамках переговоров. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, без освобождения Харькова и Одессы невозможно говорить про достижение целей СВО. То есть нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать ее от моря и промышленных регионов, а также выйти к Приднестровью, добавил он.
"Во-первых, все будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. Во-вторых, необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или плотно зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить с ними вопросы в рамках переговоров", — подчеркнул Сорокин.
Он отметил, что сейчас невозможно проводить фронтовые операции времен Великой Отечественной войны. Для этого пришлось бы мобилизовать все вооруженные силы, при этом потери бы выросли на порядок.
Это объективный закон войны: чем мощнее натиск, тем больше потерь, указал Сорокин. Учитывая огромное количество дронов, когда небо контролируется с обеих сторон. Удары по большому количеству наступающих войск приводят к огромному количеству жертв, констатировал эксперт.
"Поэтому мы выбрали тактику наступления в лучшем случае батальонными группами. В большинстве случаев все вообще решают взводы и отделения, которые фактически ведут разведку боем. Только сейчас мы чуть чаще стали применять танки, которые одно время вообще не использовались из-за дронов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
21 февраля, 07:00
Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый МайданУ Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, оно было. Теперь это совсем не так, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
 
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Заголовок открываемого материала
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05:45Штурмовать Одессу и Харьков необязательно: Сорокин о сценариях освобождения юга и Левобережной Украины
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