Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском - 31.01.2025 Украина.ру
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Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском
Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском - 31.01.2025 Украина.ру
Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском
Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто командование сместило акценты. Противник перебросил туда много сил, зато у него не хватает резервов на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-31T03:45
2025-01-31T03:45
новости
волчанск
россия
дзержинск (торецк)
борис рожин
курская область
селидово
угледар
часов яр
сво
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Избежав лобового штурма Великой Новоселки, ВС РФ минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что бойцы будут атаковать ее в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где войска вынуждены продвигаться прямо через центр города, рассказал эксперт.По его словам, целью операции ВС России под Волчанском было растягивание украинской обороны и резервов, чтобы наносить удары в слабые места. И она хорошо сработала в общем комплексе операций, добавил он.Курскую авантюру ВСУ тоже не надо рассматривать "как сферического коня в вакууме". Всем давно понятна связь событий в Курской области с падением Селидово и Угледара, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250130/1060687726.html
волчанск
россия
дзержинск (торецк)
курская область
селидово
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, волчанск, россия, дзержинск (торецк), борис рожин, курская область, селидово, угледар, часов яр, сво, детали, спецоперация
Новости, Волчанск, Россия, Дзержинск (Торецк), Борис Рожин, Курская область, Селидово, Угледар, Часов Яр, СВО, детали, Спецоперация

Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском

03:45 31.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
Боевая работа гаубицы Гиацинт Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто командование сместило акценты. Противник перебросил туда много сил, зато у него не хватает резервов на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Избежав лобового штурма Великой Новоселки, ВС РФ минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что бойцы будут атаковать ее в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где войска вынуждены продвигаться прямо через центр города, рассказал эксперт.
"Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто наше командование сместило акценты. Да, противник перебросил под Волчанск много сил, зато у него не хватает резервов на других участках", — подчеркнул Рожин.
По его словам, целью операции ВС России под Волчанском было растягивание украинской обороны и резервов, чтобы наносить удары в слабые места. И она хорошо сработала в общем комплексе операций, добавил он.
Курскую авантюру ВСУ тоже не надо рассматривать "как сферического коня в вакууме". Всем давно понятна связь событий в Курской области с падением Селидово и Угледара, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Вчера, 12:33
В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяцПоследние полгода санитарные и невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ
 
НовостиВолчанскРоссияДзержинск (Торецк)Борис РожинКурская областьСелидовоУгледарЧасов ЯрСВОдеталиСпецоперация
 
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