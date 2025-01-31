Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто командование сместило акценты. Противник перебросил туда много сил, зато у него не хватает резервов на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Избежав лобового штурма Великой Новоселки, ВС РФ минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что бойцы будут атаковать ее в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где войска вынуждены продвигаться прямо через центр города, рассказал эксперт.
"Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто наше командование сместило акценты. Да, противник перебросил под Волчанск много сил, зато у него не хватает резервов на других участках", — подчеркнул Рожин.
По его словам, целью операции ВС России под Волчанском было растягивание украинской обороны и резервов, чтобы наносить удары в слабые места. И она хорошо сработала в общем комплексе операций, добавил он.
Курскую авантюру ВСУ тоже не надо рассматривать "как сферического коня в вакууме". Всем давно понятна связь событий в Курской области с падением Селидово и Угледара, — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.