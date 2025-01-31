https://ukraina.ru/20250131/1060697699.html

Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском

Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском - 31.01.2025 Украина.ру

Командование сместило акценты: Рожин рассказал, что является целью операции ВС РФ под Волчанском

Уличные бои в Волчанске ничем не отличаются от боев за Часов Яр и Дзержинск. Просто командование сместило акценты. Противник перебросил туда много сил, зато у него не хватает резервов на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-31T03:45

2025-01-31T03:45

2025-01-31T03:45

новости

волчанск

россия

дзержинск (торецк)

борис рожин

курская область

селидово

угледар

часов яр

сво

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Избежав лобового штурма Великой Новоселки, ВС РФ минимизировали свои потери. Все-таки ВСУ ожидали, что бойцы будут атаковать ее в лоб по образцу Часов Яра, Дзержинска (Торецк) и Волчанска, где войска вынуждены продвигаться прямо через центр города, рассказал эксперт.По его словам, целью операции ВС России под Волчанском было растягивание украинской обороны и резервов, чтобы наносить удары в слабые места. И она хорошо сработала в общем комплексе операций, добавил он.Курскую авантюру ВСУ тоже не надо рассматривать "как сферического коня в вакууме". Всем давно понятна связь событий в Курской области с падением Селидово и Угледара, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250130/1060687726.html

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россия

дзержинск (торецк)

курская область

селидово

угледар

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