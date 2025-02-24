В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба
© Readovka / Telegram
© Readovka / Telegram
Полиция Кирова задержала бойца лиги Gas Fight Матвея Леванова за нацистские лозунги и оскорбления в адрес бойцов СВО. Об этом 24 февраля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные регионального МВД
Сообщается, что боец ММА выкрикивал нацистские лозунги у одного из клубов города, демонстрировал свои татуировки того же толка, высказывался против действий российской армии на Украине и проявлял агрессию в отношении жены участника СВО.
"Давний фанат расовой теории и боец ММА Матвей Леванов перепил в клубе и на улице стал докапываться до жен военнослужащих, которые находятся на СВО. Он снял с себя одежду, показывая татуировки с нацистской символикой. Ей он, не скрываясь, хвастался и в соцсетях вместе со своими дружками - они носили футболки, где изображен немецкий солдат СС. Судя по публикациям, Леванов и компания - язычники, на теле у спортсмена набит молот Тора, скрещенный с украинским трезубцем. "Зиг хайль, Азов*, на**й! Зиг хайль! Русские вторглись на территорию Украины", - орал Леванов, кидаясь на жену русского солдата", - уточнил телеграм-канал Readovka.
Итог- исключение из лиги ММА. В организации пояснили, что Gas Fight поддерживает бойцов СВО и помогает им, однако эти ценности разделяют не все. Также Леванов ответит перед законом.
"[Задержанный] "выражал свою принадлежность к запрещенной на территории Российской Федерации организации". Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в МВД.
* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.