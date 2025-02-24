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В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба

В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба - 24.02.2025 Украина.ру

В Кирове задержали бойца ММА, устроившего нацистский "концерт" у клуба

Полиция Кирова задержала бойца лиги Gas Fight Матвея Леванова за нацистские лозунги и оскорбления в адрес бойцов СВО. Об этом 24 февраля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные регионального МВД

2025-02-24T10:50

2025-02-24T10:50

2025-02-24T10:50

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Сообщается, что боец ММА выкрикивал нацистские лозунги у одного из клубов города, демонстрировал свои татуировки того же толка, высказывался против действий российской армии на Украине и проявлял агрессию в отношении жены участника СВО."Давний фанат расовой теории и боец ММА Матвей Леванов перепил в клубе и на улице стал докапываться до жен военнослужащих, которые находятся на СВО. Он снял с себя одежду, показывая татуировки с нацистской символикой. Ей он, не скрываясь, хвастался и в соцсетях вместе со своими дружками - они носили футболки, где изображен немецкий солдат СС. Судя по публикациям, Леванов и компания - язычники, на теле у спортсмена набит молот Тора, скрещенный с украинским трезубцем. "Зиг хайль, Азов*, на**й! Зиг хайль! Русские вторглись на территорию Украины", - орал Леванов, кидаясь на жену русского солдата", - уточнил телеграм-канал Readovka.Итог- исключение из лиги ММА. В организации пояснили, что Gas Fight поддерживает бойцов СВО и помогает им, однако эти ценности разделяют не все. Также Леванов ответит перед законом.* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, нацизм, боец, мма, задержание