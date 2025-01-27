У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске - 27.01.2025 Украина.ру
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У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске
У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске - 27.01.2025 Украина.ру
У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске
Войска ВС России продвигаются в Дзержинске (Торецке) Донецкой Народной Республики. У ВСУ там остался последний укрепрайон. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-01-27T11:12
2025-01-27T11:12
новости
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
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Помимо этого, глава ДНР сообщил о том, что ВС РФ ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Ранее стало известно, что на северной окраине Дзержинска продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и поселок Крымское. А российские войска наращивают давление на противника.Другие темы: На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске

11:12 27.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Войска ВС России продвигаются в Дзержинске (Торецке) Донецкой Народной Республики. У ВСУ там остался последний укрепрайон. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта Торецкая — это последний укрепрайон противника, где еще противник остается. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений", — рассказал Пушилин.
Помимо этого, глава ДНР сообщил о том, что ВС РФ ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий.
Ранее стало известно, что на северной окраине Дзержинска продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и поселок Крымское. А российские войска наращивают давление на противника.
Другие темы: На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области
 
НовостиДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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