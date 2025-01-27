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У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске

У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске - 27.01.2025 Украина.ру

У ВСУ остался последний укрепрайон: Пушилин описал ситуацию в Дзержинске

Войска ВС России продвигаются в Дзержинске (Торецке) Донецкой Народной Республики. У ВСУ там остался последний укрепрайон. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2025-01-27T11:12

2025-01-27T11:12

2025-01-27T11:12

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дзержинск (торецк)

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Помимо этого, глава ДНР сообщил о том, что ВС РФ ведут бои с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Ранее стало известно, что на северной окраине Дзержинска продолжаются боестолкновения южнее террикона шахты "Фомиха", за шахту "Торецкая" и поселок Крымское. А российские войска наращивают давление на противника.Другие темы: На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф