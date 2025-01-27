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ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре

ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре - 27.01.2025 Украина.ру

ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре

Российские военные бьются с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2025-01-27T10:52

2025-01-27T10:52

2025-01-27T10:52

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Ранее появилась информация о том, что в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление.Другие темы: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА

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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, днр