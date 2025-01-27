ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре - 27.01.2025 Украина.ру
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ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре - 27.01.2025 Украина.ру
ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
Российские военные бьются с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-01-27T10:52
2025-01-27T10:52
новости
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
днр
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Ранее появилась информация о том, что в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление.Другие темы: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР

ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре

10:52 27.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российские военные бьются с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Часов Яр. Мы видим, что в западной части населенного пункта — основные бои. Противник старается зацепиться за последние высотные здания и там пока еще имеет возможность удерживаться. Но наши подразделения двигаются и двигаются вперед", — рассказал глава ДНР.
Ранее появилась информация о том, что в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление.
Другие темы: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
 
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