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ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре - 27.01.2025 Украина.ру
ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
Российские военные бьются с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-01-27T10:52
2025-01-27T10:52
2025-01-27T10:52
новости
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
днр
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Ранее появилась информация о том, что в Часовом Яре ВС России развивают успех на юго-западе городской застройки, враг оказывает организованное сопротивление.Другие темы: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР
ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
Российские военные бьются с ВСУ в западной части Часова Яра, где украинская армия еще имеет возможность удерживаться в районе высотных зданий. Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин