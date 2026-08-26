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Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии
Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии - 26.08.2026 Украина.ру
Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии
В Кировоградской области пойманы торговцы тыловыми должностями в Нацгвардии. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-26T17:15
2026-08-26T17:15
2026-08-26T17:15
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Зарабатывавших на мобилизованных соотечественниках изобличили в ходе спецоперации, проведённой силами ГБР и СБУ. Схему заработка организовал начальник одной из служб штаба воинской части Национальной гвардии Украины. К ней он привлек подчиненного солдата, который подыскивал недавно мобилизованных военнослужащих и связывался с их родственниками."За 3 тыс. долларов США фигуранты обещали перевести военнослужащего в подразделение, расположенное в Кропивницком, оставить его служить вблизи дома и не направлять в прифронтовые районы. Фигурантов разоблачили после получения денег за оформление дежурного военнослужащего в резервную роту", - рассказали в ГБР.Там отметили, что начальника службы штаба после разоблачения понизили в должности. Его могут отправить служить в подконтрольные ВСУ районы Запорожской области. Тем временем Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кировоградская область, сша, нацгвардия, гбр, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине, мвд украины
Новости, Украина, Кировоградская область, США, Нацгвардия, ГБР, СБУ, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, МВД Украины
Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии
В Кировоградской области пойманы торговцы тыловыми должностями в Нацгвардии. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Зарабатывавших на мобилизованных соотечественниках изобличили в ходе спецоперации, проведённой силами ГБР и СБУ.
Схему заработка организовал начальник одной из служб штаба воинской части Национальной гвардии Украины. К ней он привлек подчиненного солдата, который подыскивал недавно мобилизованных военнослужащих и связывался с их родственниками.
"За 3 тыс. долларов США фигуранты обещали перевести военнослужащего в подразделение, расположенное в Кропивницком, оставить его служить вблизи дома и не направлять в прифронтовые районы. Фигурантов разоблачили после получения денег за оформление дежурного военнослужащего в резервную роту", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что начальника службы штаба после разоблачения понизили в должности. Его могут отправить служить в подконтрольные ВСУ районы Запорожской области.
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