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Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии

Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии - 26.08.2026 Украина.ру

Украинским мобилизованным продавали тыловые должности в Нацгвардии

В Кировоградской области пойманы торговцы тыловыми должностями в Нацгвардии. Об этом 26 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-26T17:15

2026-08-26T17:15

2026-08-26T17:15

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Зарабатывавших на мобилизованных соотечественниках изобличили в ходе спецоперации, проведённой силами ГБР и СБУ. Схему заработка организовал начальник одной из служб штаба воинской части Национальной гвардии Украины. К ней он привлек подчиненного солдата, который подыскивал недавно мобилизованных военнослужащих и связывался с их родственниками."За 3 тыс. долларов США фигуранты обещали перевести военнослужащего в подразделение, расположенное в Кропивницком, оставить его служить вблизи дома и не направлять в прифронтовые районы. Фигурантов разоблачили после получения денег за оформление дежурного военнослужащего в резервную роту", - рассказали в ГБР.Там отметили, что начальника службы штаба после разоблачения понизили в должности. Его могут отправить служить в подконтрольные ВСУ районы Запорожской области. Тем временем Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кировоградская область, сша, нацгвардия, гбр, сбу, мобилизация на украине, ситуация на украине, мвд украины