https://ukraina.ru/20260826/vatikan-zachastil-chto-oznachayut-vizity-predstaviteley-papy-rimskogo-v-rossiyu-1082813599.html

Ватикан зачастил. Что означают визиты представителей Папы Римского в Россию

Ватикан зачастил. Что означают визиты представителей Папы Римского в Россию - 26.08.2026 Украина.ру

Ватикан зачастил. Что означают визиты представителей Папы Римского в Россию

В Россию приехал секретарь Святого Престола по международным делам архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он уже встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

2026-08-26T16:59

2026-08-26T16:59

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О чём говорили?Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что главы дипслужб России и Ватикана обсудят в т.ч. и Украину. И он был прав. Впрочем, украинский вопрос был не единственным.На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров поблагодарил Галлахера за уважение к памяти павших советских воинов и к тем колоссальным жертвам, которые советский народ понёс в борьбе с нацизмом: ранее Галлахер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стеныОн напомнил о детях – жертвах недавней атаки ВСУ на Краснодарский край, Адыгею, Дагестан и Татарстан."И, безусловно, мы никогда не забудем и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом Владимира Зеленского в Старобельске", – подчеркнул Лавров.Он также заявил, что обсудил с Галлахером и то, как относятся на Украине к русскому языку, образованию, средствам массовой информации, культуре в целом."Рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведёт дело к уничтожению канонической Украинской православной церкви", – отметил Лавров.Кроме того, министр иностранных дел России и представитель Ватикана обсудили кризисные ситуации на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах мира.Со своей стороны, Галлахер отметил, что, несмотря на все противоречия, у РФ и Ватикана есть точки соприкосновения. По его словам, Ватикан и Россия должны продолжать диалог, несмотря на все вызовы.Кроме того, по словам архиепископа, Святой Престол готов предоставить любые добрые услуги в надежде на урегулирование украинского конфликта."Мы (Ватикан – ред.) также готовы предоставить наши добрые услуги любым возможным способом в надежде, что столь желанный мир может быть достигнут как можно скорее", – отметил Галлахер.Глава дипслужбы Ватикана также заявил о необходимости диалога по Украине."В ходе нашей беседы я подтвердил призыв папы Льва XIV к завершению военных действий и началу подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества. Позиция Святого Престола остается очевидной: конфликт не может быть разрешен военным путем. Необходимо создать условия для серьезной политической и дипломатической работы", – указал Галлахер.Примечательно, что визит Галлахера в Москву совпал с внезапным необъявленным визитом в столицу России директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа. Более того, визит главы дипслужбы Ватикана – не единственный в этом году визит высокопоставленных представителей Святого Престола в Россию.Так, 20 августа РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в Ватикане сообщило о том, что в Россию приедет посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи. По словам источника, Дзуппи планирует посетить РФ во второй половине сентября."Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине", – рассказал собеседник агентства.Такая частота визитов представителей Ватикана и совпадение по времени визита главы дипслужбы Святого Престола с визитом одного из американских "ястребов" насторожили конспирологов.Ангелы и демоныГлаву ЦРУ Рэтклиффа российские эксперты иначе как "ястребом" и не называют. Его необъявленный, внезапный визит 25 августа их встревожил."Мы помним, зачем прилетал Бёрнс (экс-глава ЦРУ, в бытность директором спецслужбы прилетал в Москву накануне СВО, в ноябре 2021 года – ред.). Был ли это кейс, хорошо ли он был подготовлен, был ли визит дипломатическим? Ясно одно, прилетел "ястреб", желающий встретиться и с главой государства, и с руководителями российских спецслужб", – отмечал, в частности, российский философ Борис Межуев.В то же время, как сообщал после визита Рэтклиффа в Москву Песков, глава ЦРУ и российский лидер не встречались.По информации The Wall Street Journal, Рэтклифф мог прилетать в РФ для встречи с российским руководством из-за якобы имеющихся у США данных о подготовке к новой мобилизации в России и возможной атаке на страны Европы для проверки готовности НАТО.Как рассказала изданию экс-замдиректора национальной разведки США Бет Саннер, визит мог быть связан с ситуацией вокруг Ирана. При этом ранее американцы объявили о новом этапе санкционной кампании в отношении Исламской Республики, включающем, помимо прочего, вторичные санкции в отношении торговых партнёров Ирана.В то же время Песков уже в комментарии The Washington Post указал, что Рэтклифф прилетал в Москву для контактов по линии спецслужб.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц также назвал Рэтклиффа "ястребом" и назвал вероятные цели его визита."Рэтклиффа вместе с Марко Рубио относят к главным "ястребам" администрации, и прилетел он через день после того, как Скотт Бессент объявил операцию по финансовому удушению Тегерана. Разговор о красных линиях по иранскому треку правдоподобен ровно настолько, насколько правдоподобна сама мысль, что эти линии кто-то станет соблюдать", – назвал Коц одну из версий.В то же время он больше верит в то, что глава ЦРУ "приезжал не договариваться, а смотреть"."Директор разведки — не переговорщик, его работа начинается там, где кончается доверие к чужим словам. Один день, никакой публичной части, никаких протоколов", – отметил Коц.Он также напомнил о визите Бёрнса в ноябре 2021 года."И для памяти. Уильям Бёрнс в ноябре 2021 года прилетал так же негромко, говорил с Сергеем Нарышкиным и Николаем Патрушевым, с президентом связывался по телефону. Через три месяца началось то, что продолжается пятый год. Визит главы ЦРУ не признак мира и не признак войны. Это признак того, что обычные каналы перестали справляться. И понадобилась тяжелая артиллерия", – подытожил Коц.А что Ватикан? А его представители на фоне Рэтклиффа – "голуби мира". Так, ещё в октябре 2022 года председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов утверждал, что Папа Римский Франциск предложил в Ватикане провести переговоры между Россией и Западом по конфликту на Украине."Папа Римский в ответ на заявления Лаврова и Пескова предлагает рассмотреть Ватикан как переговорную площадку между Америкой, Европой и Россией по совместной безопасности. Ватикан значится в списке дружественных стран России, при этом он нейтрален. Также он значится дружеским и для Украины, и для Америки, для НАТО. Поэтому Ватикан является оптимальной площадкой для переговоров", – отмечал тогда Севастьянов.Севастьянов поддерживает контакты с Ватиканом и лично знал Франциска. Примечательно, что сменивший Франциска на папском престоле Лев XIV также предложил Ватикан как место переговоров по Украине.В этом году уже во время визита Галлахера Севастьянов заявил, что Ватикан рассматривает возможность сменить руководство Католической церкви в России, сделав главой московской кафедры епископа-россиянина."Насколько мне известно, среди возможных сценариев особое значение имеет назначение на эту кафедру епископа российского происхождения. Такое решение может стать важным знаком исторической связи Католической церкви с российским обществом", — рассказал Севастьянов в комментарии изданию Lenta.ru.По его словам, ещё при прошлом Папе Римском Франциске обсуждалась перспектива поднять главу церкви в Москве до кардинала, что означает серьёзное повышение российских католиков в ватиканской иерархии. Кроме того, по его словам, это важный шаг в переговорах с руководством России."Так Ватикан покажет себя самостоятельным и надежным партнёром, с которым можно работать по вопросам мира и гуманитарной повестки", – также отмечал он.Можно ли предположить, что Галлахер и Рэтклифф – это "добрый и злой полицейские" - посланники Запада, предоставившие Москве два сценария развития событий для РФ? Вряд ли. У Ватикана сейчас непростые отношения с США на фоне несовпадения позиций по Ирану.Но бесспорно одно: Святой Престол становится всё более реальной альтернативой Вашингтону в деле посредничества в урегулировании конфликта на Украине.О позиции Ватикана по поводу искусственного интеллекта – в статье Никиты Волковича "Ватикан против ИИ. Великий спор о душе и будущем".

https://ukraina.ru/20260605/vatikan-protiv-ii-velikiy-spor-o-dushe-i-buduschem-1079841280.html

https://ukraina.ru/20250523/mozhno-li-izmenit-mesto-vstrechi-kakoy-podvokh-kroetsya-v-perenose-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-1063340912.html

https://ukraina.ru/20250516/papa-lev-predlagaet-vatikan-dlya-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1063202996.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей лавров, джон рэтклифф, россия, ватикан, украина, цру, нато, католическая церковь