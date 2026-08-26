https://ukraina.ru/20260826/pod-znamenem-shevchenko-sotsiologi-ob-ukrainskoy-istorii-1082807869.html

Под знаменем Шевченко: социологи об украинской истории

Под знаменем Шевченко: социологи об украинской истории - 26.08.2026 Украина.ру

Под знаменем Шевченко: социологи об украинской истории

На день независимости Украины социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты проведённого 2-9 августа опроса на темы исторической памяти. Полученные результаты демонстрируют некоторые особенности политики переформатирования национальной памяти на Украине

2026-08-26T16:40

2026-08-26T16:40

2026-08-26T16:40

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Начнём, наверное, с перечня наиболее выдающихся украинцев всех времён. Методика была избрана правильная – через открытый вопрос, т.е. респондент сам указывал трёх самых выдающихся.Так вот, первые три позиции с огромным отрывом заняли:- Тарас Шевченко с 61,5% (бессменный лидер за всё время проведения опросов с 2012 года);- Леся Украинка с 28,4% (она, как правило, на втором месте);- Богдан Хмельницкий с 15,9%.Отметим, что все три этих персонажа – продукт пропаганды со времён Российской империи и, особенно, СССР. Сейчас их просто не берутся "декоммунизировать", хотя ко всем троим есть претензии – Шевченко писал по-русски, Украинка перевела "Манифест коммунистической партии", а Хмельницкий воевал против евроинтеграции. Но если их убрать, то от украинской истории, даже мифологизированной, вообще ничего не останется… Хотя к этому, наверное, придём. "Модерній нації" (что бы это ни значило) история без надобности.Безусловным успехом пропаганды является четвёртое место Степана Бандеры. Он и в 2012 году был в десятке, но нынешний результат, конечно, лучше. Судя по всему, рывок произошёл с началом СВО. По логике, после прекращения войны должен произойти откат, но… будем посмотреть.Дальше же начинаются просто чудеса, потому что пятое место занимает… Владимир Зеленский с 10%. Возможно, конечно, это следствие реакции карандаша на бумагу – бывший президент на слуху. Мы тоже его высоко ценим в моменте – как крайне опасного врага, которого нельзя недооценивать. В будущем же он наверняка займёт своё место среди неординарных, но исторически бесплодных деятелей украинского национализма, вроде Петлюры.Впрочем, не исключаем, что в пятёрку выдающихся украинцев Зеленского вписал, чтобы хотя бы тут "победить" Залужного, который оказался на 11-м месте. Впрочем, в электоральном рейтинге у группы, работающей по заказам Офиса президента, Зеленский тоже побеждает с огромным отрывом.А вот то, что в числе 40 "великих украинцев" помимо Зеленского нашлось место Порошенко* и Ющенко, но не Кравчуку и Кучме (не говоря о Януковиче) – показательно. Кравчук, хоть и первый президент, всё же остался в памяти людей как политический неудачник, а Кучма – как узурпатор (перекрашивание в "свідомого українця" не помогло). Впрочем, в сотню они всё же попали.В прямой связи с этим вопросом находится вопрос о создании "Национального пантеона". В его поддержку высказались 65% опрошенных (против – 8%), но есть нюанс – в поддержку версии Зеленского с перезахоронением нацистских коллаборационистов выступили всего 3%. Нет, большинство не против гумусотворных мощей Бандеры, но считают, что с ними должны быть захоронены современные бандеровцы – так считают 64%. Надо было опросить на предмет захоронения Парубия и Ганула**… Ну не безвестного же гражданина, бусифицированного и убитого в ТЦК, в пантеоне хоронить?Кстати, если уж зашла речь о защитниках, то вот вам классический пример украинской шизофрении – отвечая на вопрос, "как вы относитесь к таким воинам", указали, что "положительно":- 98% – по отношению к вэсэушникам;- 87% – по отношению к солдатам Советской армии, которые воевали с фашизмом;- 74% – по отношению к воинам УПА***;- 64% – по отношению к воинам УНР и ЗУНР.Вам не кажется, что последовательность воинов какая-то кривая? Вот и нам тоже – ну не помещаются туда солдаты Советской армии. Бойцы дивизии СС "Галичина" вполне вписались бы, но процент был бы меньше (мы не встречали данных опросов на эту тему, но предполагаем, что попытки выдать СС за "сечевых стрельцов" эффекта не дали).В любом случае пересечение массивов людей, которые положительно относятся к солдатам и Советской армии, и УПА (а таких минимум 13%) само по себе является признаком некоторого ментального нездоровья нации. Впрочем, в России ещё недавно было в порядке вещей объяснять, что власовцы тоже были патриотами…Кстати, 82% опрошенных считают нужным признать боевиков УПА борцами за независимость Украины. Разница в 8% - это как раз вот эти самые "тоже патриоты" – да, мерзавцы, но боролись-то они за правильные идеи… В экстремальном виде это выражено в романе Василия Шкляра "Чёрный ворон", в котором "борцы за независимость" честно называют себя бандитами. Роман был обласкан кучей премий, вплоть до шевченковской, как пример правильного исторического чтива.Ещё несколько интересных моментов, имеющих отношение к истории.В отношении "культуры отмены" в адрес советского и российского культурного продукта голоса распределились так:- 33% считают, что надо запретить всё (мы уже упоминали – "всё" включает того же Шевченко, потому что это культурный продукт, созданный в Российской империи, преимущественно за пределами Малороссии и в значительной степени на русском языке);- 45% считают, что запретить нужно только явную пропаганду, а нейтральную классику оставить (кто будет определять нейтральность классики и руководствуясь какими критериями мы не знаем, но и ответившие тоже не знают);- 20% считают, что люди сами должны выбирать контент.Опять же, отметим, что эти данные соответствуют условиям военного времени. После войны произойдёт откат в сторону более либеральных взглядов, но вряд ли до домайданных показателей, когда радикалов-русофобов было около 15%.Интересно мнение об СССР: 50% считают, что Советский Союз уничтожал всё украинское, 45% – что были и положительные стороны, 4% вспоминают, что СССР дал Украине промышленность, за счёт которой она живёт до сих пор (это, видимо, заместитель ответа для ностальгирующих). Отметим, что большинство из 50% антисоветчиков в свободное от антисоветизма время наверняка выступают за восстановление территориальной целостности в советских границах 1991 года…60% считают, что Майдан был борьбой граждан за свои права, но 13% напоминают – государственный переворот, который привёл к войне и утрате территории… Отметим, что, скорее всего, так считающих больше – точка зрения общественно не одобряемая. Да и майдан-оптимистов тоже не 60%, но люди редко признают свои ошибки – тем более что тут не очевидная ошибка одного человека в духе 2+2=5, а системная ошибка миллионов людей, подкреплённая мощной пропагандой в духе "если что-то пошло не так, то виноваты враги".Ну и ещё пара цифр, которые к истории прямого отношения не имеют, но являются продуктом анализа истории последнего времени. Отвечая на вопрос о послевоенном будущем Украины, относительное большинство (38%) указало, что это "самодостаточное государство-"крепость", которое опирается только на свои силы (без союзов)". Интересно, что следы этого "чучхеизма" есть в последней статье Валерия Залужного, который утверждает, что участие в союзах имеет смысл только в тех случаях, когда страна располагает силой, и сомневается, что Европа готова принять гарантии безопасности со стороны Украины.Другие позиции: член ЕС и НАТО – 29%, лидер регионального объединения (подвариант первого ответа) – 21%, нейтральное государство – 7% и, не смейтесь, 1% – за союз с Белоруссией и "демократизированной" Россией…Европейская перспектива поблёкла. За что скакал Майдан? За то, чтобы понять правоту ныне запрещаемого Булгакова: "если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку – не верь. Союзники – сволочи"…***На первый взгляд, социологические данные демонстрируют борьбу в общественном сознании двух версий истории – воспринятой людьми в молодости и навязываемую сейчас официальной пропагандой. На самом деле это так только отчасти. В самой Украине существуют две версии политики исторической памяти.Одна – логичная и понятная националистическая, в которой всё, что связано с Россией и СССР, должно быть запрещено, со списком исключений (Шевченко, "расстрелянное возрождение" и т.п.)Вторая - более тонкая, её продуцируют западные центры психологической войны. Она предполагает адаптацию устойчивых паттернов исторической памяти к русофобской повестке. Отсюда кажущиеся нам нелепыми идеологизмы вроде "четыре украинских фронта и ни одного русского" и "победили фашизм – победим рашизм".Надо сказать, что эта модель вполне себе работает. Можно на русском языке поздравлять земляков с 9 мая и оставаться при этом конченым русофобом – достаточно вспомнить днепропетровского депутата от СН Максима Бужанского. Мы считаем общую историю, язык и религию механизмом сближения народов, а враг копает именно под этот инструмент, стараясь его если не разрушить, то ослабить, а при везении - и заставить работать на раскол.Впрочем, первый вариант исторической политики постепенно побеждает – он менее шизофреничен и интуитивно более понятен, даже если кому-то не нравится. Объяснение в духе второго варианта – если на Украине сносят памятники воинам-освободителям и запрещают русский язык, то это из-за "российской агрессии". То, что исторически всё происходило ровно наоборот, помнят далеко не все.* Член объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*** Террористическая организация, запрещённая в России.

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украина, ссср, россия, владимир зеленский, тарас шевченко, леся украинка, тцк, мнения