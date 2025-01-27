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На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области

На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области - 27.01.2025 Украина.ру

На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области

Один из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) сбил на машине 15-летнего подростка, переходившего дорогу. ДТП произошло в Киевской области. В пресс-службе ведомства подтвердили данную информацию

2025-01-27T11:06

2025-01-27T11:06

2025-01-27T11:06

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киевская область

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александр дубинский

сбу

верховная рада

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Первым, кто написал о случившемся, стал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под следствием в киевском СИЗО. В своем телеграм-канале он опубликовал видео ДТП. На кадрах видно, как внедорожник на полной скорости сбивает подростка, переходившего пешеходный переход. К своей публикации депутат также прикрепил фото мужчины, который, по его словам, является сотрудником СБУ Артуром Герчаком. Как утверждает Дубинский, сотрудник СБУ в момент аварии был пьян — в его крови обнаружили 1,44 промилле алкоголя (при норме 0,3). "Пострадавший подросток в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Киева", — добавил Дубинский.Отмечается, что ДТП произошло в городе Васильков Киевской области. А в результате происшествия пострадал 15-летний подросток. Как утверждают в СБУ, виновником стал сотрудник центрального аппарата ведомства. Сейчас ему уже избрана мера пресечения, ведется следствие.Другие новости: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА

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новости, киевская область, украина, александр дубинский, сбу, верховная рада