На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области - 27.01.2025 Украина.ру
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На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области
На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области - 27.01.2025 Украина.ру
На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области
Один из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) сбил на машине 15-летнего подростка, переходившего дорогу. ДТП произошло в Киевской области. В пресс-службе ведомства подтвердили данную информацию
2025-01-27T11:06
2025-01-27T11:06
новости
киевская область
украина
александр дубинский
сбу
верховная рада
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Первым, кто написал о случившемся, стал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под следствием в киевском СИЗО. В своем телеграм-канале он опубликовал видео ДТП. На кадрах видно, как внедорожник на полной скорости сбивает подростка, переходившего пешеходный переход. К своей публикации депутат также прикрепил фото мужчины, который, по его словам, является сотрудником СБУ Артуром Герчаком. Как утверждает Дубинский, сотрудник СБУ в момент аварии был пьян — в его крови обнаружили 1,44 промилле алкоголя (при норме 0,3). "Пострадавший подросток в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Киева", — добавил Дубинский.Отмечается, что ДТП произошло в городе Васильков Киевской области. А в результате происшествия пострадал 15-летний подросток. Как утверждают в СБУ, виновником стал сотрудник центрального аппарата ведомства. Сейчас ему уже избрана мера пресечения, ведется следствие.Другие новости: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
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новости, киевская область, украина, александр дубинский, сбу, верховная рада
Новости, Киевская область, Украина, Александр Дубинский, СБУ, Верховная Рада

На полной скорости: офицер СБУ сбил подростка в Киевской области

11:06 27.01.2025
 
© Телеграм-канал Дубинского
© Телеграм-канал Дубинского
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Один из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) сбил на машине 15-летнего подростка, переходившего дорогу. ДТП произошло в Киевской области. В пресс-службе ведомства подтвердили данную информацию
Первым, кто написал о случившемся, стал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под следствием в киевском СИЗО. В своем телеграм-канале он опубликовал видео ДТП. На кадрах видно, как внедорожник на полной скорости сбивает подростка, переходившего пешеходный переход.
К своей публикации депутат также прикрепил фото мужчины, который, по его словам, является сотрудником СБУ Артуром Герчаком. Как утверждает Дубинский, сотрудник СБУ в момент аварии был пьян — в его крови обнаружили 1,44 промилле алкоголя (при норме 0,3).
© Телеграм-канал Дубинского
© Телеграм-канал Дубинского
"Пострадавший подросток в тяжелом состоянии в реанимации одной из больниц Киева", — добавил Дубинский.
Отмечается, что ДТП произошло в городе Васильков Киевской области. А в результате происшествия пострадал 15-летний подросток. Как утверждают в СБУ, виновником стал сотрудник центрального аппарата ведомства. Сейчас ему уже избрана мера пресечения, ведется следствие.
Другие новости: В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
 
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