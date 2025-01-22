https://ukraina.ru/20250122/1060446674.html

"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности

"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности - 22.01.2025 Украина.ру

"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности

В заявлении Сергея Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-22T04:45

2025-01-22T04:45

2025-01-22T04:45

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ростислав ищенко

территория

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мид

гарантии безопасности

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом Киев неоднократно заявлял, что гарантировать безопасность Украины может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными странами Запада.Разве Лавров сказал, что Россия готова согласиться с позицией Киева по гарантиям безопасности Украины? Она может считать что угодно, сказал эксперт.Политолог отметил, что в заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности."Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул обозреватель.Западу важно, чтобы эти "огрызки" сохраняли правопреемственность Украины, потому что им тогда будет с кого выбивать долги. А не важно, чтобы не сохраняли, потому что тогда будет некому предъявлять к России территориальные претензии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html

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