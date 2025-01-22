"Огрызки Украины": политолог о названии страны, которой Россия может дать гарантии безопасности
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
В заявлении Сергея Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности страны, "которая сейчас называется Украина". При этом Киев неоднократно заявлял, что гарантировать безопасность Украины может или вступление в НАТО, или создание альтернативного военного союза, или система двусторонних договоров между Украиной и отдельными странами Запада.
Разве Лавров сказал, что Россия готова согласиться с позицией Киева по гарантиям безопасности Украины? Она может считать что угодно, сказал эксперт.
"Украина вообще считает, что боевые действия можно закончить только после того, как ВС РФ уйдут из Крыма. Понятно, что это мы с Киевом обсуждать не будем", — добавил Ищенко.
Политолог отметил, что в заявлении Лаврова главное - не слова о том, что Россия готова что-то обсуждать, а неопределенность названия страны, которой Россия может дать какие-то гарантии безопасности.
"Это очень важно с точки зрения наших национальных интересов. Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул обозреватель.
Западу важно, чтобы эти "огрызки" сохраняли правопреемственность Украины, потому что им тогда будет с кого выбивать долги. А не важно, чтобы не сохраняли, потому что тогда будет некому предъявлять к России территориальные претензии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
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