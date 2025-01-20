ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе населенного пункта Погребки. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Почти на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные бои. На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка, сообщил эксперт.
"В течение суток мобильные группы противника из состава 82-й бригады ВСУ при поддержке БТР и БМП, используя рельеф местности, пошли на прорыв, но мы их встретили кинжальным перекрестным огнем. Враг отступил, потеряв четыре единицы боевой техники", — отметил Алехин.
В районе Малой Локни при поддержке артиллерии и ВКС подразделения российской армии прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, добавил полковник запаса.
"Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка", — сообщил эксперт.
С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Также фиксируется значительное давление ВС России на левый фланг в сторону Малой Локни, где части ВСУ отошли за реку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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