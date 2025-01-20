ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060359558.html
ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки
ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки - 20.01.2025 Украина.ру
ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки
На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе населенного пункта Погребки. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-20T05:45
2025-01-20T05:45
новости
россия
геннадий алехин
курская область
наступление
освобождение
бмп
север
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201662_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3b94f33842fc7d914e190d2c5b9cc14d.jpg
Почти на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные бои. На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка, сообщил эксперт.В районе Малой Локни при поддержке артиллерии и ВКС подразделения российской армии прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, добавил полковник запаса."Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка", — сообщил эксперт.С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Также фиксируется значительное давление ВС России на левый фланг в сторону Малой Локни, где части ВСУ отошли за реку, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eea7f1dba1229c17d235a05ed980c4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, геннадий алехин, курская область, наступление, освобождение, бмп, север, оборона, вс рф, всу, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Курская область, наступление, освобождение, БМП, север, оборона, ВС РФ, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация

ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки

05:45 20.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
Боевая работа гаубицы Гиацинт Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе населенного пункта Погребки. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Почти на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные бои. На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка, сообщил эксперт.
"В течение суток мобильные группы противника из состава 82-й бригады ВСУ при поддержке БТР и БМП, используя рельеф местности, пошли на прорыв, но мы их встретили кинжальным перекрестным огнем. Враг отступил, потеряв четыре единицы боевой техники", — отметил Алехин.
В районе Малой Локни при поддержке артиллерии и ВКС подразделения российской армии прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, добавил полковник запаса.
"Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка", — сообщил эксперт.
С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Также фиксируется значительное давление ВС России на левый фланг в сторону Малой Локни, где части ВСУ отошли за реку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
17 января, 12:27
Крах "Анны Киевской"Скандал вокруг массового дезертирства в многообещающей элитной 155-й бригаде ВСУ "Анна Киевская" не сбавляет обороты. Издание The Economist пообщалось с одним из офицеров этого соединение и пришло к выводу, что ситуация с этой бригадой по-прежнему далека от исправления
 
НовостиРоссияГеннадий АлехинКурская областьнаступлениеосвобождениеБМПсевероборонаВС РФВСУСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа
07:00Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры
06:53"Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа
06:45Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь
06:30Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ
06:25"Столетняя война". Что британцы намерены делать на Украине?
06:20"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей
06:10Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу
06:05"Только под угрозой полного разгрома". Украинские эксперты и политики предлагают истощить Россию
06:00Лассо на шее, свин в гостях, тёплые прощальные письма: инаугурация президента США – не скучный праздник
05:55Тоска по-донбасски: принять действительность
05:45ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки
05:30Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт
05:15Три новые базы с комплексами "Бастион": Ераносян объяснил, чем ответит Россия на усиление США в Арктике
05:00"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"
04:45Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
04:30Господствующая высота: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут освободить Часов Яр и что это изменит
04:15Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей
04:00"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов
03:45Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
Лента новостейМолния