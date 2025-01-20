https://ukraina.ru/20250120/1060359558.html

ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки

ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки - 20.01.2025 Украина.ру

ВСУ пошли на прорыв: Алехин рассказал, как бойцы "Севера" расширяют контроль над поселком Погребки

На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе населенного пункта Погребки. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-20T05:45

2025-01-20T05:45

2025-01-20T05:45

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россия

геннадий алехин

курская область

наступление

освобождение

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север

оборона

вс рф

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Почти на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные бои. На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка, сообщил эксперт.В районе Малой Локни при поддержке артиллерии и ВКС подразделения российской армии прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, добавил полковник запаса."Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка", — сообщил эксперт.С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Также фиксируется значительное давление ВС России на левый фланг в сторону Малой Локни, где части ВСУ отошли за реку, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html

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новости, россия, геннадий алехин, курская область, наступление, освобождение, бмп, север, оборона, вс рф, всу, сво, детали, спецоперация