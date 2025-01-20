https://ukraina.ru/20250120/1060358956.html

Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ

Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру

Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ

НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-20T06:30

2025-01-20T06:30

2025-01-20T06:30

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В целом атаки беспилотников Украины по российской территории будут только нарастать. Запад "почувствовал вкус крови" и тестирует на нас свои передовые технологии, рассказал эксперт.Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре. То же самое происходит и на Черном море. Как только западные разведывательные БПЛА летают над нейтральными водами, Крым подвергается обстрелам, отметил он. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей, сказал полковник запаса."Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся – они просто исчезнут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу".

https://ukraina.ru/20250117/1060354165.html

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