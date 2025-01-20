Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру
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Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ
Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ - 20.01.2025 Украина.ру
Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ
НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T06:30
2025-01-20T06:30
новости
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польша
киселев
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В целом атаки беспилотников Украины по российской территории будут только нарастать. Запад "почувствовал вкус крови" и тестирует на нас свои передовые технологии, рассказал эксперт.Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре. То же самое происходит и на Черном море. Как только западные разведывательные БПЛА летают над нейтральными водами, Крым подвергается обстрелам, отметил он. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей, сказал полковник запаса."Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся – они просто исчезнут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу".
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новости, россия, украина, польша, киселев, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, мобилизация, всу, черное море, бпла, разведка, беспилотники, вс рф, граница, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Польша, Киселев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, мобилизация, ВСУ, Черное море, БПЛА, разведка, беспилотники, ВС РФ, граница, СВО, детали, Спецоперация

Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ

06:30 20.01.2025
 
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НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
В целом атаки беспилотников Украины по российской территории будут только нарастать. Запад "почувствовал вкус крови" и тестирует на нас свои передовые технологии, рассказал эксперт.
Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре. То же самое происходит и на Черном море. Как только западные разведывательные БПЛА летают над нейтральными водами, Крым подвергается обстрелам, отметил он.
"В 2025 году украинскую армию мы не сможем уничтожить. Хотя бы потому, что киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет, а людоловы из ТЦК будут еще больше свирепствовать", — подчеркнул Киселев.
НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей, сказал полковник запаса.
"Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся – они просто исчезнут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу".
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