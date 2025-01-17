Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу - 17.01.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу
Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу - 17.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-17T14:16
2025-01-17T14:16
эксклюзив
спецоперация
россия
курская область
сумы
беспилотники
артиллерия
минобороны рф
суджа
геннадий алехин
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Практически на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные боестолкновения.На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка. Киевский режим пытается контратаковать, перебрасывая дополнительные подкрепления. В течение суток мобильные группы противника из состава 82-й бригады ВСУ при поддержке БТР и БМП, используя рельеф местности, пошли на прорыв, но мы их встретили кинжальным перекрестным огнем. Враг отступил, потеряв четыре единицы боевой техники.В районе Малой Локни подразделения российской армии при активной поддержке артиллерии и армейской авиации прорывают оборонительные линии ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка.С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Кроме того, фиксируется значительное давление армии России на левый фланг в сторону Малой Локни, где ВСУ отошли за реку.На южном рубеже под наш контроль перешла большая часть соседствующей с Суджей Махновки – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, солдат и техники у них еще хватает. ВС РФ работают по их позициям из артиллерии, атакуют с помощью дронов. В частности, нам удалось накрыть несколько отрядов противника, прятавшихся в жилых домах. Здания "сложили" ударамиВ самой Судже враг держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область перебрасывают резервы, которые расползаются по другим участкам. Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами.Помимо этого, ВС РФ прощупали оборону у Старой и Новой Сорочин. Однако ВСУ тут же подняли в воздух рой беспилотников, из-за которых пришлось временно откатиться на прежние позиции. Зато удалось вскрыть опорные пункты противника у Черкасского и Речного. По ним отработала артиллерия и беспилотники-камикадзе.Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6).Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Тем не менее, подразделения ВСУ, находясь в отрыве от основных сил, лишенные возможности подкрепления, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Ротации нет, им приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым.Тактический замысел российского военного командования, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в создании котла под Суджей, откуда ВСУ будет крайне сложно вырваться.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250116/1060326226.html
россия
курская область
сумы
суджа
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, россия, курская область, сумы, беспилотники, артиллерия, минобороны рф, суджа, геннадий алехин
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Курская область, Сумы, беспилотники, артиллерия, Минобороны РФ, Суджа, Геннадий Алехин

Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу

14:16 17.01.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Практически на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные боестолкновения.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка. Киевский режим пытается контратаковать, перебрасывая дополнительные подкрепления. В течение суток мобильные группы противника из состава 82-й бригады ВСУ при поддержке БТР и БМП, используя рельеф местности, пошли на прорыв, но мы их встретили кинжальным перекрестным огнем. Враг отступил, потеряв четыре единицы боевой техники.
В районе Малой Локни подразделения российской армии при активной поддержке артиллерии и армейской авиации прорывают оборонительные линии ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка.
С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Кроме того, фиксируется значительное давление армии России на левый фланг в сторону Малой Локни, где ВСУ отошли за реку.
На южном рубеже под наш контроль перешла большая часть соседствующей с Суджей Махновки – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, солдат и техники у них еще хватает. ВС РФ работают по их позициям из артиллерии, атакуют с помощью дронов. В частности, нам удалось накрыть несколько отрядов противника, прятавшихся в жилых домах. Здания "сложили" ударами
В самой Судже враг держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область перебрасывают резервы, которые расползаются по другим участкам. Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами.
Помимо этого, ВС РФ прощупали оборону у Старой и Новой Сорочин. Однако ВСУ тут же подняли в воздух рой беспилотников, из-за которых пришлось временно откатиться на прежние позиции. Зато удалось вскрыть опорные пункты противника у Черкасского и Речного. По ним отработала артиллерия и беспилотники-камикадзе.
Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6).
Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Тем не менее, подразделения ВСУ, находясь в отрыве от основных сил, лишенные возможности подкрепления, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Ротации нет, им приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 17:24
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под КурскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Тактический замысел российского военного командования, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в создании котла под Суджей, откуда ВСУ будет крайне сложно вырваться.
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияКурская областьСумыбеспилотникиартиллерияМинобороны РФСуджаГеннадий Алехин
 
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Заголовок открываемого материала
14:16Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу
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