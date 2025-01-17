https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу

Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу - 17.01.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-01-17T14:16

2025-01-17T14:16

2025-01-17T14:16

эксклюзив

спецоперация

россия

курская область

сумы

беспилотники

артиллерия

минобороны рф

суджа

геннадий алехин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

Практически на всех участках Курского направления не стихают ожесточенные боестолкновения.На северном рубеже завязались бои в районе Погребков. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" расширяют контроль над большей частью поселка. Киевский режим пытается контратаковать, перебрасывая дополнительные подкрепления. В течение суток мобильные группы противника из состава 82-й бригады ВСУ при поддержке БТР и БМП, используя рельеф местности, пошли на прорыв, но мы их встретили кинжальным перекрестным огнем. Враг отступил, потеряв четыре единицы боевой техники.В районе Малой Локни подразделения российской армии при активной поддержке артиллерии и армейской авиации прорывают оборонительные линии ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки. Поступает информация о переходе под полный контроль села Русское Поречное, а в соседнем Черкасском Поречном продолжается зачистка.С мест сообщают, что ВС РФ взяли под контроль трассу Малая Локня — Южный. Кроме того, фиксируется значительное давление армии России на левый фланг в сторону Малой Локни, где ВСУ отошли за реку.На южном рубеже под наш контроль перешла большая часть соседствующей с Суджей Махновки – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, солдат и техники у них еще хватает. ВС РФ работают по их позициям из артиллерии, атакуют с помощью дронов. В частности, нам удалось накрыть несколько отрядов противника, прятавшихся в жилых домах. Здания "сложили" ударамиВ самой Судже враг держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область перебрасывают резервы, которые расползаются по другим участкам. Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами.Помимо этого, ВС РФ прощупали оборону у Старой и Новой Сорочин. Однако ВСУ тут же подняли в воздух рой беспилотников, из-за которых пришлось временно откатиться на прежние позиции. Зато удалось вскрыть опорные пункты противника у Черкасского и Речного. По ним отработала артиллерия и беспилотники-камикадзе.Против российских войск в Курской области воюет сразу 12 бригад ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска уничтожили и ранили свыше 52 тысяч военнослужащих, их танки (305 единиц), БМП (231), БТР (170), а также много западного вооружения вроде американских HIMARS (13) и MLRS (6).Украинское командование направляет на штурм в Курской области элитные подразделения, в том числе Силы специальных операций (ССО). Тем не менее, подразделения ВСУ, находясь в отрыве от основных сил, лишенные возможности подкрепления, уже не понимают, как им выбраться из этого района. Ротации нет, им приходится прятаться в лесопосадках, где нет элементарных бытовых условий, не говоря уже о медицинской помощи раненым.Тактический замысел российского военного командования, насколько это видно по картам боевых действий, заключается в создании котла под Суджей, откуда ВСУ будет крайне сложно вырваться.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250116/1060326226.html

россия

курская область

сумы

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, спецоперация, россия, курская область, сумы, беспилотники, артиллерия, минобороны рф, суджа, геннадий алехин