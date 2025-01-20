https://ukraina.ru/20250120/1060342435.html

Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт

Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт - 20.01.2025 Украина.ру

Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт

Чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления взорвалась, ВС РФ нужно освободить Часов Яр. Также важно Купянское направление и освобождение Торецка (Дзержинска). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-20T05:30

2025-01-20T05:30

2025-01-20T05:30

новости

россия

часов яр

дзержинск (торецк)

киселев

наступление

краснолиманское направление

купянское направление

донбасс

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058926792_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_5dde484ba8e868d6fc12b5c9ffa545bb.jpg

Долгое время на Лиманском направлении фронт действительно находился в стагнации. В основном, российские военные вели с ВСУ контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.По его мнению, чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления наконец взорвалась, армии России нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель, сказал он.Город Часов Яр – это господствующая высота. Когда ВС РФ его освободят, то Краматорск будет виден как на ладони. Оттуда уже совсем недалеко и до Константиновки. Тогда войска возьмут всю Славянскую агломерацию под огневой контроль, указал полковник запаса."Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060330248.html

россия

часов яр

дзержинск (торецк)

краснолиманское направление

купянское направление

донбасс

красный лиман

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, часов яр, дзержинск (торецк), киселев, наступление, краснолиманское направление, купянское направление, донбасс, сво, детали, красный лиман, спецоперация