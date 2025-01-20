Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления взорвалась, ВС РФ нужно освободить Часов Яр. Также важно Купянское направление и освобождение Торецка (Дзержинска). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Долгое время на Лиманском направлении фронт действительно находился в стагнации. В основном, российские военные вели с ВСУ контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.
"Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, сейчас наше продвижение началось", — уточнил Киселев.
По его мнению, чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления наконец взорвалась, армии России нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель, сказал он.
Город Часов Яр – это господствующая высота. Когда ВС РФ его освободят, то Краматорск будет виден как на ладони. Оттуда уже совсем недалеко и до Константиновки. Тогда войска возьмут всю Славянскую агломерацию под огневой контроль, указал полковник запаса.
"Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
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