Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт - 20.01.2025 Украина.ру
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Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт
Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт - 20.01.2025 Украина.ру
Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт
Чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления взорвалась, ВС РФ нужно освободить Часов Яр. Также важно Купянское направление и освобождение Торецка (Дзержинска). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T05:30
2025-01-20T05:30
новости
россия
часов яр
дзержинск (торецк)
киселев
наступление
краснолиманское направление
купянское направление
донбасс
сво
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Долгое время на Лиманском направлении фронт действительно находился в стагнации. В основном, российские военные вели с ВСУ контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.По его мнению, чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления наконец взорвалась, армии России нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель, сказал он.Город Часов Яр – это господствующая высота. Когда ВС РФ его освободят, то Краматорск будет виден как на ладони. Оттуда уже совсем недалеко и до Константиновки. Тогда войска возьмут всю Славянскую агломерацию под огневой контроль, указал полковник запаса."Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска)", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060330248.html
россия
часов яр
дзержинск (торецк)
краснолиманское направление
купянское направление
донбасс
красный лиман
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новости, россия, часов яр, дзержинск (торецк), киселев, наступление, краснолиманское направление, купянское направление, донбасс, сво, детали, красный лиман, спецоперация
Новости, Россия, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Киселев, наступление, Краснолиманское направление, Купянское направление, Донбасс, СВО, детали, Красный Лиман, Спецоперация

Чтобы взорвать "замедленную мину" Лиманского направления, нужно освободить Торецк и Часов Яр — эксперт

05:30 20.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления взорвалась, ВС РФ нужно освободить Часов Яр. Также важно Купянское направление и освобождение Торецка (Дзержинска). Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Долгое время на Лиманском направлении фронт действительно находился в стагнации. В основном, российские военные вели с ВСУ контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.
"Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, сейчас наше продвижение началось", — уточнил Киселев.
По его мнению, чтобы "мина замедленного действия" в виде Лиманского направления наконец взорвалась, армии России нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель, сказал он.
Город Часов Яр – это господствующая высота. Когда ВС РФ его освободят, то Краматорск будет виден как на ладони. Оттуда уже совсем недалеко и до Константиновки. Тогда войска возьмут всю Славянскую агломерацию под огневой контроль, указал полковник запаса.
"Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска)", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
16 января, 19:30
Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себяУкраинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее.
 
НовостиРоссияЧасов ЯрДзержинск (Торецк)КиселевнаступлениеКраснолиманское направлениеКупянское направлениеДонбассСВОдеталиКрасный ЛиманСпецоперация
 
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