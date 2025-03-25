Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062035651.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов - 25.03.2025 Украина.ру
Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к интернет-ресурсам, инструктировавшим террористов и призывавшим к диверсиям на российской территории. Об этом российским парламентариям рассказал заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
2025-03-25T15:13
2025-03-25T15:13
новости
россия
украина
роскомнадзор
генпрокуратура
терроризм
диверсанты
сво
спецслужба
национальные интересы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060405162_0:120:3110:1870_1920x0_80_0_0_fb720b5acf329d3d74f96e12c2373c2b.jpg
Начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ выступил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, Хохлов рассказал о том, как за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры России и вербовки россиян.Нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, отметил Хохлов. По его словам, в большинстве случаев это происходит через интернет.Накануне ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. По версии следствия, он инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил. Подробности в публикации Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему терактов в отношении российских военкоров в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060405162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a4f2c0fadc16c3010689fa4069d6c21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, роскомнадзор, генпрокуратура, терроризм, диверсанты, сво, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность, телеграм-каналы, всу
Новости, Россия, Украина, Роскомнадзор, генпрокуратура, терроризм, диверсанты, СВО, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность, телеграм-каналы, ВСУ

Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов

15:13 25.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к интернет-ресурсам, инструктировавшим террористов и призывавшим к диверсиям на российской территории. Об этом российским парламентариям рассказал заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
Начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ выступил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, Хохлов рассказал о том, как за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры России и вербовки россиян.
"По нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры РФ, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сообщил Хохлов.
Нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, отметил Хохлов. По его словам, в большинстве случаев это происходит через интернет.
"Многие интернет-ресурсы созданы в целях вербовки российских граждан на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий и помещений государственных органов с описанием способов их совершения, указанием реквизитов для сбора денежных средств в поддержку ВСУ", - заявил Хохлов.
Накануне ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. По версии следствия, он инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил. Подробности в публикации Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБ
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему терактов в отношении российских военкоров в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
 
НовостиРоссияУкраинаРоскомнадзоргенпрокуратуратерроризмдиверсантыСВОспецслужбанациональные интересынациональная безопасностьтелеграм-каналыВСУ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
15:53Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
15:29Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
15:13Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
15:00Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
15:00Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
14:59Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
14:41Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
14:33Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
14:26Лавров рассказал о требованиях России по новой черноморской инициативе
14:17Правительство Украины сообщило об индексации пенсий
14:02Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*
14:01Задержана жительница Херсонской области, оправдывавшая теракты спецслужб Украины
13:22ВСУ цепляются за 1,5 населенных пункта под Суджей - Мирошник
13:20Рогов назвал переговоры в Эр-Рияде цугцвангом для Зеленского
13:00Неминуемое возмездие ждёт напавших на российских журналистов – Медведев
12:56Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Эксперт объяснил почему
12:49Песков высказался о злодеяниях Киева в отношении безоружных журналистов
Лента новостейМолния