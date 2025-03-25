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Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов

Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов - 25.03.2025 Украина.ру

Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов

Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к интернет-ресурсам, инструктировавшим террористов и призывавшим к диверсиям на российской территории. Об этом российским парламентариям рассказал заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.

2025-03-25T15:13

2025-03-25T15:13

2025-03-25T15:13

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Начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ выступил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, Хохлов рассказал о том, как за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры России и вербовки россиян.Нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, отметил Хохлов. По его словам, в большинстве случаев это происходит через интернет.Накануне ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене. По версии следствия, он инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий России, а также местах дислокации подразделений российских Вооруженных Сил. Подробности в публикации Сотрудник центрального аппарата контрольно-надзорного органа подозревается в госизмене - ФСБАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему терактов в отношении российских военкоров в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов

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