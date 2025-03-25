Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к интернет-ресурсам, инструктировавшим террористов и призывавшим к диверсиям на российской территории. Об этом российским парламентариям рассказал заявил начальник управления Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
Начальник управления по надзору за исполнение законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ выступил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, Хохлов рассказал о том, как за рубежом создаются интернет-ресурсы с инструкциями по разрушению транспортной инфраструктуры России и вербовки россиян.
"По нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры РФ, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сообщил Хохлов.
Нежелательные организации активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которые создают все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, отметил Хохлов. По его словам, в большинстве случаев это происходит через интернет.
"Многие интернет-ресурсы созданы в целях вербовки российских граждан на сторону противника, организации взрывов и поджогов зданий и помещений государственных органов с описанием способов их совершения, указанием реквизитов для сбора денежных средств в поддержку ВСУ", - заявил Хохлов.
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